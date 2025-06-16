בואו ליהנות משני העולמות עם מצב כפול. עברו באופן חלק בין רזולוציה של 2160 x 3840 ב-160 הרץ לתמונה ברורה באופן מדהים ורזולוציה של 1080 x 1920 ב-320 הרץ למהלך משחק חלק במיוחד. בין אם אתם מחפשים אלמנטים ויזואליים עוצרי נשימה או פעולה במהירות גבוהה, צג זה מתאים את עצמו לצרכים שלכם בשנייה אחת.
קבלו את היתרון האולטימטיבי לגיימינג תחרותי עם צג Philips Evnia. הצג מיועד לגיימרים שדורשים תמונה חלקה במיוחד ללא השהייה, והוא מציג קצב רענון של 320 הרץ – מהיר בהרבה מתצוגה סטנדרטית. תגידו שלום לירידות מתסכלות בקצב הפריימים, שגורמים לאויבים להופיע על המסך באופן לא צפוי. עם תצוגה בעלת ביצועים, תראו כל תנועה חשובה באופן חלק במיוחד, ותקבלו את הדיוק והצלילות כדי להישאר צעד אחד לפני התחרות, ולדעת שתפגעו מדויק בכל ירייה.
צג Evnia של פיליפס עם Smart MB של 0.5 מילי-שניות מבטל ביעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספק חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.
הצגים של Philips משתמשים בפנלים בעלי ביצועים גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) בין שאתה זקוק לתמונות מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, אפליקציות גרפיות 3D או לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.
DisplayHDR 400 באישור VESA מהווה שיפור משמעותי לעומת צגי SDR רגילים. שלא כמו מסכים אחרים 'תואמי HDR', DisplayHDR 400 אמיתי מפיק בהירות, ניגודיות וצבעים מדהימים. עם עמעום גלובלי ובהירות מינימום של עד 400 nits, התמונות מתעוררות לחיים בפירוט ניכר תוך שמירה על צבעי שחור עמוקים ועדינים יותר. המסך יוצר לוח צבעים מלא יותר של צבעים עשירים וחדשים, ומספק חוויית צפייה שעוטפת את חושייך.
טכנולוגיית מצב LowBlue, ללא הבהוב פותחה כדי להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות השכיחה כעבור שעות מול המסך.
הודות לצג MultiView של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות. MultiView מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות.
זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. הרמקול יכול להיות מסוג front firing נראה, down firing בלתי נראה, top firing, rear firing וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.
