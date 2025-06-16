קחו שליטה על צג ה-Philips Evnia שלכם כמו שלא עשיתם מעולם – עם Philips Evnia Precision Center, מרכז הבקרה הכול-באחד שלכם להתאמה אישית, שליטה וביצועים מתקדמים.
התאימו בקלות את ההגדרות, החליפו מצבים ועצבו את חוויית הצפייה שלכם בדיוק לפי הצרכים שלכם.
מצב כפול
מצב כפול: הגמישות להתאים את מהלך המשחק
בואו ליהנות משני העולמות עם מצב כפול. עברו באופן חלק בין רזולוציה של 2160 x 3840 ב-160 הרץ לתמונה ברורה באופן מדהים ורזולוציה של 1080 x 1920 ב-320 הרץ למהלך משחק חלק במיוחד. בין אם אתם מחפשים אלמנטים ויזואליים עוצרי נשימה או פעולה במהירות גבוהה, צג זה מתאים את עצמו לצרכים שלכם בשנייה אחת.
רענון מהיר של 320 הרץ
קצב רענון של 320 הרץ לתמונה חלקה וחדה במיוחד
קבלו את היתרון האולטימטיבי לגיימינג תחרותי עם צג Philips Evnia. הצג מיועד לגיימרים שדורשים תמונה חלקה במיוחד ללא השהייה, והוא מציג קצב רענון של 320 הרץ – מהיר בהרבה מתצוגה סטנדרטית. תגידו שלום לירידות מתסכלות בקצב הפריימים, שגורמים לאויבים להופיע על המסך באופן לא צפוי. עם תצוגה בעלת ביצועים, תראו כל תנועה חשובה באופן חלק במיוחד, ותקבלו את הדיוק והצלילות כדי להישאר צעד אחד לפני התחרות, ולדעת שתפגעו מדויק בכל ירייה.
תגובה מהירה 0.5 מ"ש Smart MBR
תגובה מהירה במיוחד של 0.5 מילי-שניות לתמונה חדה וחווית משחק חלקה
צג Evnia של פיליפס עם Smart MB של 0.5 מילי-שניות מבטל ביעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספק חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.
הצגים של Philips משתמשים בפנלים בעלי ביצועים גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) בין שאתה זקוק לתמונות מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, אפליקציות גרפיות 3D או לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.
יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל USB-C יחיד
צג זה של פיליפס כולל חיבור USB Type-C עם אספקת חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C הדק וההפיך מאפשר חיבור קל בכבל יחיד. אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.
DisplayHDR 400 לתמונות יוצאות דופן שדומות יותר למציאות
DisplayHDR 400 באישור VESA מהווה שיפור משמעותי לעומת צגי SDR רגילים. שלא כמו מסכים אחרים 'תואמי HDR', DisplayHDR 400 אמיתי מפיק בהירות, ניגודיות וצבעים מדהימים. עם עמעום גלובלי ובהירות מינימום של עד 400 nits, התמונות מתעוררות לחיים בפירוט ניכר תוך שמירה על צבעי שחור עמוקים ועדינים יותר. המסך יוצר לוח צבעים מלא יותר של צבעים עשירים וחדשים, ומספק חוויית צפייה שעוטפת את חושייך.
MultiView מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית
הודות לצג MultiView של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות. MultiView מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות.
רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. הרמקול יכול להיות מסוג front firing נראה, down firing בלתי נראה, top firing, rear firing וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.
תכונות בהישג ידכם
צגי פיליפס מתאימים את עצמם לצרכים שלכם עם מצבי המשחק של SmartImage, הכוללים Racing, RTS ו־FPS, בעוד DisplayHDR™ TrueBlack 400 ו־sRGB מספקים צבעים מציאותיים וחיים. החליפו בקלות בין רזולוציות 4K ו־FHD לנוחות וגמישות מרבית, והתאימו את סביבת העבודה שלכם עם Smart Desktop לעימוד מושלם.
נוצר עבור כל משתמש. בנוי לכל אתגר.
צגי פיליפס נבנו עבור כולם: גיימרים נהנים מדיוק טקטי, תגובה בזמן אמת ותחושת טבילה מלאה; יוצרים נהנים מדיוק צבע מושלם וחדות בכל פריים; ואנשי מקצוע יכולים לבצע ריבוי משימות בקלות עם כלי סידור חכמים וחיבורי קלט גמישים.
למה Philips Evnia?
כי צג צריך להיות יותר מסתם מסך – הוא צריך לעבוד יחד אתכם.
Philips Evnia Precision Center מאפשר לכם להתאים אישית את הביצועים והחזות, לנווט בקלות בין ההגדרות, להסתנכרן בצורה מושלמת עם צגי Evnia, ולהגביר את רמת התגובה לחוויית גיימינג אחידה, ממוקדת ומותאמת אישית באמת.
