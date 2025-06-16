QD OLED Care

QD-OLED מייצגת גישה היברידית שמשלבת את לוחות OLED עם טכנולוגיית Quantum Dot. באמצעות השילוב של הדברים הטובים משני הצדדים, QD-OLED מבטיחה רמת ניגודיות גבוהה, גווני שחור עמוק וזוויות צפייה בלתי מוגבלות, יחד עם בהירות שיא גבוהה יותר וצבעים מלאי חיים יותר.
צגים לשולחן העבודה מציעים חוויית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בך, במרכז שולחן העבודה.
באמצעות צג הצבעים האמיתיים עם 10 בתים של פיליפס הזה, ניתן לראות עבודה מקצועית שבה צבעים הם בעלי חשיבות עם דיוק צבעים יוצא דופן שעומד בתקנים מקצועיים. בהשוואה לצג צבעים רגיל של 8 בתים, הצג הזה של פיליפס יוצר מעבר טבעי יותר בין הגוונים לקבלת טווחי צבעים חלקים יותר.
צג פיליפס זה הוא באישור של VESA DisplayHDR™ True Black 400. מספק פרטים מדויקים להפליא בצללים עם גווני שחור עמוקים יותר לקבלת חוויה חזותית מדהימה בהשוואה לצגים רגילים בעלי אותו שיא בהירות. צג פיליפס זה מגיע עם מספר מצבי HDR, כל אחד ממוטב לתרחישי השימוש שלך: משחק HDR, סרט HDR, תמונות HDR ורמת VESA DisplayHDR שאושרה.
בזמן המשחק במשחקי פעולה סוחפים ואינטנסיביים, קצב הרענון המהיר במיוחד של 240 הרץ משפר את חוויית המשחק החלקה במיוחד וללא עיכוב בתצוגה. התצוגה של פיליפס מציירת מחדש את תמונת המסך עד פי 240 בשנייה, באופן יעיל ומהיר יותר מצג סטנדרטי. במיוחד עבור משחקים בקצב מהיר, כגון משחקי יריות בגוף ראשון (FPS) ומשחקי מרוצים, 240 הרץ מאפשרים תנועה מעולה וחזותיות צלולה. עם תצוגת 240 הרץ של פיליפס, רצפי פעולה במשחק נראים ללא רעידות וללא כפילויות. תרגיש שאתה צולל עמוק לתוך המשחק ומתעורר בו לחיים.
במשחקים אינטנסיביים בקצב רענון גבוה, ייתכן שתיגרם גזירת מסך, אם אין סנכרון גרפיקה מיטבי. צג זה של פיליפס מאושר כתואם NVIDIA® G-SYNC®, מפחית את גזירת המסך ומסנכרן את קצב הרענון של המסך לפלט של כרטיס הגרפיקה, לחוויית משחק חלקה יותר. התמונות מופיעות מיד, האובייקטים ברורים יותר והמשחק חלק, כולל חוויה חזותית מדהימה וגם יתרון משמעותי במשחק.
צריבה היא דאגה אמיתית עבור משתמשי מסכי QD-OLED. כדי להאריך את אורך החיים של התצוגה, צג זה כולל מגן גרפן משולב השומר על קרירות הצג. הגרפן מפזר את החום באופן אחיד בעזרת אור כחול הנפלט מהמסמך ומקרר ביעילות רבה יותר מאשר גרפיט. עבור גיימרים, המשמעות היא שתוכלו לשחק ברמת הבהירות המועדפת עליכם עם סיכון מצומצם לצריבה ותצוגה שנשארת מדויקת להפליא לאורך זמן.
בעבר, שיטות לבדיקת טשטוש על המסך נמדדו באמצעות MRPT. ClearMR עם אישור VESA פועל כחלופה ל-MRPT ומתוכנן לשקף את האופי האמיתי של הטשטוש באמצעות בדיקות מצלמות דיגיטליות במהירות גבוהה. עבור צגים הנשלחים ומאושרים באמצעות ClearMR עם אישור VESA, תוכל להיות סמוך ובטוח שתקבל הערכה מדויקת של איכות הטשטוש של הצג. כל אישור מוגדר באמצעות טווח CMR; צג זה מסווג בתור ClearMR 13000 ולכן יש לו את אחד מהסיווגים הגבוהים ביותר של איכות תמונה, כלומר פחות טשטוש כללי.
