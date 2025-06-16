QD OLED Care

* רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ

* פיקסלים פעילים: 5120 (אופקי) x‏ 1440 (אנכי). מספר הפיקסלים הכולל: 5136 (אופקי) x‏ 1456 (אנכי); 8 פיקסלים נוספים בכל צד, מרחב שמור לתזוזת פיקסלים.

* ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse. תבנית המדידה היא קו אופקי אחד.

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, ‏AMD FreeSync™‎ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.‎. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

* חשוב לעדכן את מנהל ההתקן של NVIDIA® G-sync® לגרסה העדכנית ביותר. מידע נוסף מופיע באתר של NVIDIA‏: https://www.nvidia.com/‎

* תואמי G-Sync תומכים רק ב-VRR (קצב רענון משתנה) מ-50Hz - 240Hz.

* ממשק תמיכה ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®:‏ DisplayPort‎

* עליך לוודא שהכרטיס הגרפי שברשותך תומך ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®‎

* כיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976

* שטח NTSC על בסיס CIE1976

* שטח sRGB על בסיס CIE1931

* אזור RGB של Adobe על בסיס CIE1976

* היחס בין האור הנפלט מהצג בטווח של 415 - 455 ננומטר לאור הנפלט מהצג בטווח של 400 - 500 ננומטר יהיה פחות מ-50%.

* לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

* לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של USB-C. יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או לפנות ליצרן לקבלת פרטים.

* לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt

* הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.