חימום מהיר, בטוח ואחיד המשולב עם חיטוי ללא כימיקלים המשמיד 99.9% מהחיידקים².
הגיע הזמן להאכלה? אנחנו נהפוך את זה למהיר ובטוח
חימום אחיד תוך כ-3 דקות
הגיע הזמן להאכלה? עם הטכנולוגיה שלנו ניתן לחמם בעדינות כדי למנוע אזורים חמים מדי, מבלי להתפשר על המהירות.
הפשרה וגם שמירה על חום
הפשרה מהירה של חלב ואוכל לתינוקות, ושמירה על חום בטמפרטורה הנכונה במשך עד 60 דקות.
מתאים לבקבוקים ולמיכלי אחסון של אוכל לתינוקות
פותח כדי להתאים למרבית בקבוקי התינוקות המובילים. וכשתינוקך מוכן לעבור למוצקים, ניתן גם להפשיר ולחמם מיכלי אוכל לתינוקות.
סטריליזטור ומייבש פרמיום לבקבוקי תינוקות
סטריליזציה, ייבוש ואחסון
להיות מוכנים להאכלה הבאה של התינוק תוך 40 דקות. סטריליזטור ומייבש בקבוקים פרמיום משתמש בזרמי אוויר מסונן כדי לייבש את הבקבוקים לפני הכיבוי. הסטריליזטור מהיר והיגייני, ומשמיד 99.9% מהחיידקים² לשקט נפשי בכל האכלה.
חימום, סטריליזציה והאכלה בקלות
מדוע חשוב לחטא בקבוקי תינוקות?
הסטריליזציה מסירה חיידקים מזיקים מהבקבוקים, המשאבות והמוצצים, ועוזרת לך לשמור כל האכלה בטוחה והיגיינית עבור התינוק.
האם ניתן לחמם חלב אם בצורה בטוחה?
מחממי הבקבוקים מחממים חלב בעדינות ובאופן אחיד עד לטמפרטורת גוף, מסייעים לשמר את החומרים המזינים ומונעים חימום יתר עבור האכלות בטוחות ומרגיעות.
האם זה עובד גם עם אוכל לתינוקות?
ניתן להשתמש במחמם הבקבוקים גם כדי להפשיר או לחמם בעדינות מכלי אוכל לתינוקות, אידאלי כשהקטנטן מתחיל לאכול מוצקים
צריך לנקות? מחטאים עם הכוח של אדים טבעיים
מהירות ונוחות
סטריליזציה תוך דקות. עם המכסה על הסטריליזטור החשמלי, תכולתו נשארת סטרילית לעד 24 שעות.
עיצוב המאפשר חסכון במקום
טביעת רגל קומפקטית שמתאימה לכמעט כל משטח עבודה עם שטח לעד 6 בקבוקים ויותר.
בבית או בדרכים
סטריליזטורים חשמליים עוצמתיים מציעים פתרון מלא לבית. סטריליזטורים נוחים למיקרוגל ושקיות שאפשר לקחת לכל מקום, תמיד.
תמיכה באמהות מהיום הראשון - להורדת אפליקציית Pregnancy⁺
אפליקציית Pregnancy⁺ עוזרת לך לתכנן, ללמוד ולשתף את הטיפול מההתחלה. עם מידע יומי על היריון, תזונה, אימונים ולידה, ותמונות סקירה המשקפות את התקדמות התינוק.