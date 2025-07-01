תנאי חיפוש

אמא מאכילה תינוק עם בקבוק מחומם ומחוטא

האכלה בטוחה ובריאה לקטנטנים

המותג מומלץ על ידי אמהות ברחבי העולם¹

מחמם ומחטא פרמיום 2 ב-1

שגרה אחת פשוטה, מהאכלה אחת לבאה

מחמם ומחטא פרמיום 2 ב-1

מחמם ומחטא פרמיום 2 ב-1

בקבוקים, מיכלי אחסון למזון, שקיות חלב ומוצרי תינוקות אחרים
video banner

מחמם ומחטא פרמיום 2 ב-1

שגרה אחת פשוטה. מהאכלה אחת לבאה

חימום מהיר, בטוח ואחיד המשולב עם חיטוי ללא כימיקלים המשמיד 99.9% מהחיידקים².

הגיע הזמן להאכלה? אנחנו נהפוך את זה למהיר ובטוח

תקריב של מחמם בקבוקים של Philips Avent בשימוש

חימום אחיד תוך כ-3 דקות

הגיע הזמן להאכלה? עם הטכנולוגיה שלנו ניתן לחמם בעדינות כדי למנוע אזורים חמים מדי, מבלי להתפשר על המהירות.

אמא בודקת טמפרטורת חלב על הזרוע שלה

הפשרה וגם שמירה על חום

הפשרה מהירה של חלב ואוכל לתינוקות, ושמירה על חום בטמפרטורה הנכונה במשך עד 60 דקות.

חימום מוצקים במחמם הבקבוקים של Avent

מתאים לבקבוקים ולמיכלי אחסון של אוכל לתינוקות

פותח כדי להתאים למרבית בקבוקי התינוקות המובילים. וכשתינוקך מוכן לעבור למוצקים, ניתן גם להפשיר ולחמם מיכלי אוכל לתינוקות.

video banner

סטריליזטור ומייבש פרמיום לבקבוקי תינוקות

סטריליזציה, ייבוש ואחסון

להיות מוכנים להאכלה הבאה של התינוק תוך 40 דקות. סטריליזטור ומייבש בקבוקים פרמיום משתמש בזרמי אוויר מסונן כדי לייבש את הבקבוקים לפני הכיבוי. הסטריליזטור מהיר והיגייני, ומשמיד 99.9% מהחיידקים² לשקט נפשי בכל האכלה.

חימום, סטריליזציה והאכלה בקלות

  • מדוע חשוב לחטא בקבוקי תינוקות?

    הסטריליזציה מסירה חיידקים מזיקים מהבקבוקים, המשאבות והמוצצים, ועוזרת לך לשמור כל האכלה בטוחה והיגיינית עבור התינוק.

  • האם ניתן לחמם חלב אם בצורה בטוחה?

    מחממי הבקבוקים מחממים חלב בעדינות ובאופן אחיד עד לטמפרטורת גוף, מסייעים לשמר את החומרים המזינים ומונעים חימום יתר עבור האכלות בטוחות ומרגיעות.

  • האם זה עובד גם עם אוכל לתינוקות?

    ניתן להשתמש במחמם הבקבוקים גם כדי להפשיר או לחמם בעדינות מכלי אוכל לתינוקות, אידאלי כשהקטנטן מתחיל לאכול מוצקים

צריך לנקות? מחטאים עם הכוח של אדים טבעיים

תקריב של יד המשתמש בסטריליזטור בקבוקים

מהירות ונוחות

סטריליזציה תוך דקות. עם המכסה על הסטריליזטור החשמלי, תכולתו נשארת סטרילית לעד 24 שעות.

סטריליזטור בקבוקים על משטח עבודה במטבח

עיצוב המאפשר חסכון במקום

טביעת רגל קומפקטית שמתאימה לכמעט כל משטח עבודה עם שטח לעד 6 בקבוקים ויותר.

תקריב של שקיות לסטריליזטור למיקרוגל

בבית או בדרכים

סטריליזטורים חשמליים עוצמתיים מציעים פתרון מלא לבית. סטריליזטורים נוחים למיקרוגל ושקיות שאפשר לקחת לכל מקום, תמיד.

מישהי משתמשת באפליקציית Pregnancy⁺ בטלפון

תמיכה באמהות מהיום הראשון - להורדת אפליקציית Pregnancy⁺

אפליקציית Pregnancy⁺ עוזרת לך לתכנן, ללמוד ולשתף את הטיפול מההתחלה. עם מידע יומי על היריון, תזונה, אימונים ולידה, ותמונות סקירה המשקפות את התקדמות התינוק.

יותר עבורך ועבור תינוקך לשיתוף הטיפול

הצהרות

¹ מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
² Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. תוצאות הבדיקה נמסרו ממעבדה עצמאית.
