WavePro Styler 9000

עיצובים מהממים שמחזיקים מעמד

This product is discontinued
עד 12 שעות של סלסולים קופצניים וגלים רפויים¹

הכירו את מעצב WavePro של Philips, הסוד שלכם לגלים רפויים וסלסולים קופצניים שמחזיקים מעמד כל היום. מה ששמעתם – עיצובים במראה טבעי לעד 12 שעות! ובעזרת טכנולוגיית SenseIQ שדואגת לחום וזמן העיצוב, השיער נשאר חזק ומבריק.

טכנולוגיית עיצוב צורה ב-360 מעלות

סלסולים וגלים לאורך כל היום

שלא כמו מעצבים אחרים, WavePro מכיל את האוויר החם בתוכו, מה שמאפשר לשיער להתחמם מבפנים ומבחוץ. זה הסוד שלנו לסלסולים או גלים שמחזיקים מעמד עד 12 שעות¹.

עיטוף אוטומטי

עצבו כל קווצת שיער בשניות

עם העיטוף האוטומטי, השיער מוכוון על-ידי סיליקון רך ותופס ולאחר מכן מסובב סביב הקנה עבורכם. פשוט מקמו, לחצו ושחררו כדי לקבל קווצת שיער מעוצבת ב-10 שניות או פחות.

חיישני SenseIQ

שמירה על עד 99% מחוזק השיער המקורי²

באמצעות טכנולוגיית SenseIQ והחיישנים המוגנים בפטנט שקוראים ומתאימים את חום העיצוב, המעצב שומר על חוזק השיער ונועל פי 4 יותר לחות בשיער³.

בואו ליהנות מעיצובים מהממים מהבוקר ועד הלילה עם טכנולוגיית עיצוב הצורה הייחודית ב-360 מעלות. בניגוד למעצבים אחרים רבים, המעצב שלנו מכיל את האוויר החם בתוכו, מה שמאפשר לשיער להתחמם מבפנים ומבחוץ. זהו הסוד שלנו לקיבוע סלסולים או גלים למשך עד 12 שעות*.

עם העיטוף האוטומטי, השיער מוכוון על-ידי סיליקון רך ותופס ולאחר מכן מסובב סביב הקנה עבורך. פשוט מקמו, לחצו ושחררו כדי לקבל קווצת שיער מעוצבת ב-10 שניות או פחות. 88% מהמשתמשים חשבו שהעיטוף האוטומטי עדין לשיער**.

מצאו בקלות את הסלסולים הקופצניים ביותר ואת הגלים היוקרתיים ביותר עם חמש הגדרות העיצוב של הקנה המתכוונן. ניתן גם לשנות את כיוון הקנה לקבלת מראה טבעי וזורם במיוחד. 91% מהמשתמשים מסכימים שהעיצובים שנוצרו בעזרת מעצב WavePro נראים טבעיים***.

המעצב שלנו מספק סלסולים במהירות מכיוון שהחום מגיע ישירות לשיער במקום להתפזר באוויר, כמו במסלסלים מסורתיים. כך שהשיער חשוף לפחות חום, ועדיין מקבלים עיצוב מהמם שמחזיק מעמד כל היום****.

בעזרת טכנולוגיית SenseIQ וחיישנים מוגנים בפטנט, המעצב עובד כדי לשמר את חוזק השיער ולקבע פי 4 יותר לחות******. הוא קורא את טמפרטורת השיער 50 פעמים בשנייה ומכוונן את חום העיצוב, ובכך מגן על השיער מחימום יתר.

עיצוב מחושב לסשנים קלים

WavePro כולל מספר תוספות שיהפכו את העיצוב לקל ביותר. החיישנים מפסיקים את פעולת המכשיר אם מוסיפים קצת יותר מדי שיער. הצפצוף מציין שהסלסול הושלם, והידית הייחודית בצורת L נוחה להחזקה ביד לעיצוב ללא מאמץ פיזי.

מכשיר שעושה את העבודה בשבילכם

מצב SenseIQ החכם של WavePro מגדיר את הטמפרטורה והזמן על סמך סגנון העיצוב שבחרתם. לאחר מכן, העיטוף האוטומטי מסובב את השיער עבורכם והופך את העיצוב לנטול מאמץ. פשוט ממקמים, לוחצים ומשחררים, ומקבלים סלסול מושלם תוך שניות.

תסרוקות מדהימות, ללא פשרות - כך תעשו זאת

עצבו תסרוקות עמידות ללא מאמץ, תוך כדי הגנה על השיער! העיטוף האוטומטי מסובב את השיער עבורכם ויוצר סלסולים מושלמים בתוך שניות, ו-SenseIQ שומר על 99% מהלחות של השיער לקבלת סלסולים וגלים מדהימים עם ברק בריא.

ביקורות

הצהרות

¹ נבדק במעבדה.
² עם קנה בגודל 30 מ"מ ו-35 מ"מ, תוצאה ממוצעת לאחר שימוש של חודש.
³ לעומת מכשיר הסלסול הידני של Philips (דגמי BHB864, BHB868), אותם ביצועי עיצוב.

הצהרות

* נבדק במעבדה
** נבדק עם 32 משתמשים בפולין, 2023
*** נבדק עם 32 משתמשים בפולין, 2023
**** לעומת מסלסל שיער מסורתי (BHB864, BHB868)
***** קנה בגודל 30 מ"מ ו-35 מ"מ, תוצאה ממוצעת לאחר שימוש של חודש
****** לעומת מסלסל שיער מסורתי (BHB864, BHB868), ביצועי עיצוב זהים
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.