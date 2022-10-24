שלא כמו מעצבים אחרים, WavePro מכיל את האוויר החם בתוכו, מה שמאפשר לשיער להתחמם מבפנים ומבחוץ. זה הסוד שלנו לסלסולים או גלים שמחזיקים מעמד עד 12 שעות¹.
בואו ליהנות מעיצובים מהממים מהבוקר ועד הלילה עם טכנולוגיית עיצוב הצורה הייחודית ב-360 מעלות. בניגוד למעצבים אחרים רבים, המעצב שלנו מכיל את האוויר החם בתוכו, מה שמאפשר לשיער להתחמם מבפנים ומבחוץ. זהו הסוד שלנו לקיבוע סלסולים או גלים למשך עד 12 שעות*.
עם העיטוף האוטומטי, השיער מוכוון על-ידי סיליקון רך ותופס ולאחר מכן מסובב סביב הקנה עבורך. פשוט מקמו, לחצו ושחררו כדי לקבל קווצת שיער מעוצבת ב-10 שניות או פחות. 88% מהמשתמשים חשבו שהעיטוף האוטומטי עדין לשיער**.
מצאו בקלות את הסלסולים הקופצניים ביותר ואת הגלים היוקרתיים ביותר עם חמש הגדרות העיצוב של הקנה המתכוונן. ניתן גם לשנות את כיוון הקנה לקבלת מראה טבעי וזורם במיוחד. 91% מהמשתמשים מסכימים שהעיצובים שנוצרו בעזרת מעצב WavePro נראים טבעיים***.
המעצב שלנו מספק סלסולים במהירות מכיוון שהחום מגיע ישירות לשיער במקום להתפזר באוויר, כמו במסלסלים מסורתיים. כך שהשיער חשוף לפחות חום, ועדיין מקבלים עיצוב מהמם שמחזיק מעמד כל היום****.
בעזרת טכנולוגיית SenseIQ וחיישנים מוגנים בפטנט, המעצב עובד כדי לשמר את חוזק השיער ולקבע פי 4 יותר לחות******. הוא קורא את טמפרטורת השיער 50 פעמים בשנייה ומכוונן את חום העיצוב, ובכך מגן על השיער מחימום יתר.
