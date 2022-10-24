סלסולים וגלים לאורך כל היום

שלא כמו מעצבים אחרים, WavePro מכיל את האוויר החם בתוכו, מה שמאפשר לשיער להתחמם מבפנים ומבחוץ. זה הסוד שלנו לסלסולים או גלים שמחזיקים מעמד עד 12 שעות¹.