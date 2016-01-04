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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
19S4QAB/01
תכונות חיוניות, ביצועים יעילים
צג מבית פיליפס, בעל מארז ש-25% ממנו עשויים מחומרים ממוחזרים והוא נטול PVC ו-BFR, אידיאלי לפרודוקטיביות ידידותית לסביבה.
סדרה S
19 אינץ' (48.3 ס"מ)
1280 x 1024 (SXGA)
צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בצג כמעט מכל זווית. שלא כפנלי TN רגילים, צגי IPS מעניקים תמונות חדות במיוחד, עם צבעים חיים; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.
עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.
זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. הרמקול יכול להיות מסוג front firing נראה, down firing בלתי נראה, top firing, rear firing וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
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