טכנולוגיית IPS-ADS לצפייה בצג רחב – לדיוק התמונה והצבע

צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בצג כמעט מכל זווית. שלא כפנלי TN רגילים, צגי IPS מעניקים תמונות חדות במיוחד, עם צבעים חיים; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.