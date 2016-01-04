מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • Energy Label Europe E
    תמונת המוצר מקדימה
  • תמונת המוצר מקדימה
  • Energy Label Europe E
    תמונת המוצר מקדימה
  • תמונת המוצר מקדימה

הופסק

Brillianceצג LCD עם תאורת LED אחורית

19S4QAB/01

תכונות חיוניות, ביצועים יעילים

צג מבית פיליפס, בעל מארז ש-25% ממנו עשויים מחומרים ממוחזרים והוא נטול PVC ו-BFR, אידיאלי לפרודוקטיביות ידידותית לסביבה.

הצג את כל היתרונות

לתפוקה מרבית

תכונות חיוניות, ביצועים יעילים

  • סדרה S

  • 19 אינץ' (48.3 ס"מ)

  • 1280 x ‏1024 ‏(SXGA)

טכנולוגיית IPS-ADS לצפייה בצג רחב – לדיוק התמונה והצבע

טכנולוגיית IPS-ADS לצפייה בצג רחב – לדיוק התמונה והצבע

צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בצג כמעט מכל זווית. שלא כפנלי TN רגילים, צגי IPS מעניקים תמונות חדות במיוחד, עם צבעים חיים; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית Flicker-Free (ללא הבהוב)

פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית Flicker-Free (ללא הבהוב)

עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה

רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה

זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. הרמקול יכול להיות מסוג front firing נראה, down firing בלתי נראה, top firing, rear firing וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.

  3. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse