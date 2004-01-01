תנאי חיפוש

    Signage Solutions תצוגת D-Line

    32BDL4511D/00

    הבליטו את הדברים עם צג מקצועי ברזולוציית FHD מסדרה D-Line של Philips. איכות התמונה המעולה של Philips מבטיחה שהצבעים יהיו אמתיים והניגודיות עוצמתית. תוכלו להציג ללא מאמץ תוכן ממקורות מרובים על מסך יחיד.

    Signage Solutions תצוגת D-Line

    צג 24/7 חכם ומהיר.

    • 32"
    • Full HD (1920x1080p)
    • 400 קנדלה/מ"ר
    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). ‏CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

    SmartPower לחיסכון בחשמל

    באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.

    תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer

    הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

    צג לוח תצוגה רחבה ADS

    להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית ADS לצפייה רחבה. מתג Super Dimension מתקדם מספק עיבוד תמונה מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      81.28  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      32  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      1,920 X 1,080p
      מרווח בין פיקסלים
      0.36375 x 0.36375 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      1,080 x 1,920ב-60 הרץ
      בהירות
      400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum  cd/m²
      צבעי התצוגה
      16.7 מיליון
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1200:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      טכנולוגיית הלוח
      ADS
      Haze
      25%

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      כניסת וידאו
      • יציאת צג 1.2 (x1)
      • ‏‏DVI-I ‏(x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      כניסת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      יציאת וידאו
      • יציאת צג 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      בקרה חיצונית
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
      • RJ45
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C

    • נוחות

      הצבה
      • לרוחב (24/7)
      • לאורך (24/7)
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
      בקרת מקלדת
      • נסתר
      • ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • לולאת IR
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • RJ45

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט (RMS)

    • חשמל

      רשת החשמל
      100- 240 וולט AC, 50 - 60 הרץ
      תצרוכת (טיפוסית)
      36  W
      צריכה (מרבית)
      60W
      צריכת חשמל במצב המתנה
      0.5W
      תווית סיווג אנרגיה
      G

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 640 x ‏480, 60 הרץ
      • 800 x 600, 60 הרץ
      • 1,024 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 720, 60 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1440x480,‏ 60 הרץ
      • 1600x900,‏ 60 הרץ
      • 1680 x 1050, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      תבניות וידאו
      • 480i, 60 הרץ
      • 480p, 60 הרץ
      • 576p, 50 הרץ
      • 576i, 50 הרץ
      • 720p, 50,60 Hz
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ

    • מידות

      רוחב המקלט
      726.5  מ"מ
      משקל המוצר
      5.7  ק"ג
      גובה המקלט
      425.4  מ"מ
      עומק המקלט
      65.1(בהתקנה על הקיר), 69.1(ב-AC)  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      28.60  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      16.75  אינץ'
      התקנה על קיר
      100(אופקי) x ‏100(אנכי) מ"מ / 200(אופקי) x ‏200(אנכי) מ"מ, M4
      עומק המקלט (אינץ')
      2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC))  אינץ'
      רוחב המסגרת
      11.9 מ"מ (T/R/L), 17.2 מ"מ (B)
      משקל מוצר (קילו)
      12.57  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      50,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      ‎20 ~ 80% RH (ללא התעבות)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      ‎5 ~ 95% RH (ללא התעבות)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • הלוגו של פיליפס
      • כבל מתח AC
      • מכסה מתג AC
      • כבל חיישן IR ‏(1.8 מ') (x1)
      • מדריך התחלה מהירה (x1)
      • שלט רחוק וסוללות AAA
      • כבל RS232
      • כבל חיבור משורשר (daisy-chain) ‏RS232
      • 1 x כיסוי ובורג USB
      • חבק לחוטים (3x)
      מעמד
      BM05911 (אופציונאלי)

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ערבית
      • Dutch
      • Danish
      • ספרדית
      • צרפתית
      • Finnish
      • German
      • Italian
      • יפנית
      • נורבגית
      • פולנית
      • Portuguese
      • רוסית
      • ספרדית
      • Swedish
      • סינית מפושטת
      • טורקית
      • סינית מסורתית
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • FCC, Class A
      • CCC
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • ETL
      • CECP
      • EAC

