הבליטו את הדברים עם צג מקצועי ברזולוציית FHD מסדרה D-Line של Philips. איכות התמונה המעולה של Philips מבטיחה שהצבעים יהיו אמתיים והניגודיות עוצמתית. תוכלו להציג ללא מאמץ תוכן ממקורות מרובים על מסך יחיד.
הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד
מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.
SmartPower לחיסכון בחשמל
באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.
תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer
הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.
צג לוח תצוגה רחבה ADS
להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית ADS לצפייה רחבה. מתג Super Dimension מתקדם מספק עיבוד תמונה מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
81.28
ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
32
אינץ'
יחס רוחב-גובה
16:9
רזולוציית הפנל
1,920 X 1,080p
מרווח בין פיקסלים
0.36375 x 0.36375 מ"מ
רזולוציה אופטימלית
1,080 x 1,920ב-60 הרץ
בהירות
400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum
cd/m²
צבעי התצוגה
16.7 מיליון
יחס ניגודיות (טיפוסי)
1200:1
יחס ניגודיות דינמית
500,000:1
זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms
זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות
טכנולוגיית הלוח
ADS
Haze
25%
קישוריות
יציאת שמע
שקע 3.5 מ"מ
כניסת וידאו
יציאת צג 1.2 (x1)
DVI-I (x 1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 2.0 (x2)
כניסת שמע
שקע 3.5 מ"מ
יציאת וידאו
יציאת צג 1.2 (x1)
HDMI 2.0 (x1)
בקרה חיצונית
שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
RJ45
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
נוחות
הצבה
לרוחב (24/7)
לאורך (24/7)
פונקציות לחיסכון בחשמל
החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
בקרת מקלדת
נסתר
ניתן לנעילה
לולאת אותות
DisplayPort
RS232
HDMI
לולאת IR
פונקציות לחיסכון בחשמל
Smart Power
ניתן לבקרה ברשת
RS232
RJ45
צליל
רמקולים מובנים
2 x 10 ואט (RMS)
חשמל
רשת החשמל
100- 240 וולט AC, 50 - 60 הרץ
תצרוכת (טיפוסית)
36
W
צריכה (מרבית)
60W
צריכת חשמל במצב המתנה
0.5W
תווית סיווג אנרגיה
G
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
640 x 480, 60 הרץ
800 x 600, 60 הרץ
1,024 x 768, 60 הרץ
1280 x 720, 60 הרץ
1280 x 1024, 60 הרץ
1440x480, 60 הרץ
1600x900, 60 הרץ
1680 x 1050, 60 הרץ
1920 x 1080, 60 הרץ
תבניות וידאו
480i, 60 הרץ
480p, 60 הרץ
576p, 50 הרץ
576i, 50 הרץ
720p, 50,60 Hz
1080i, 50, 60 הרץ
1080p, 50, 60 הרץ
מידות
רוחב המקלט
726.5
מ"מ
משקל המוצר
5.7
ק"ג
גובה המקלט
425.4
מ"מ
עומק המקלט
65.1(בהתקנה על הקיר), 69.1(ב-AC)
מ"מ
רוחב המקלט (אינץ')
28.60
אינץ'
גובה המקלט (אינץ')
16.75
אינץ'
התקנה על קיר
100(אופקי) x 100(אנכי) מ"מ / 200(אופקי) x 200(אנכי) מ"מ, M4