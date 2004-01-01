55BDL8007X/00
למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.
שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.
שלב מערכת-על-שבב (SoC) של Android בצג המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול CRD50 האופציונאלי הוא התקן OPS שמאפשר לקבל כוח עיבוד Android ללא צורך בכבלים. פשוט החלק אותו לתוך חריץ ה-OPS, המכיל את כל החיבורים הדרושים כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל).
חבר שני צגים מקצועיים של פיליפס או יותר כדי ליצור פרישה של קיר וידאו - ללא צורך בהתקנים חיצוניים. נגן יחיד מטפל בתוכן, בין שברשותך ארבעה מסכים או 40. תוכן 4K נתמך באופן מלא, ואם אתה מציג את התוכן על ארבעה מסכים, תקבל את הרזולוציה dot-by-dot הטובה ביותר האפשרית.
שפרו את איכות התמונה עם Pure Colour Pro. מספק בהירות גבוהה יותר באמצעות הגדרות טמפרטורת צבע בהתאמה אישית וכיול גמא מתקדם. התוכן נראה חד יותר ובוהק יותר, ונוצרת תחושה של ריאליזם מדהים עם אלמנטים ויזואליים שכמעט יוצאים מהמסך.
