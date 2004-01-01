להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן

אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות מודול Wi-Fi CRD22 אופציונלי או דרך LAN, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.