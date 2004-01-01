תוכנן באמצעות תהליכי ייצור, תכונות פיזיות, חומרים, אריזה ותוכנה מובנית שפוגעים פחות בסביבה ומספקים יעילות אנרגטית משופרת - צג השילוט של פיליפס מסדרת 3650 EcoDesign תוכנן לפעול על ידי שימוש בפחות ממחצית החשמל של מתחריו, ועדיין לספק את אותם ביצועים ללא תחרות.
מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט
הצגים הקשוחים האלה, הפועלים על גבי פלטפורמת Android 10 SoC שלנו, ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין בהם גם אפליקציות רשת. הגמישות והאבטחה מבטיחים שמפרטי הצג יישארו עדכניים למשך זמן ארוך יותר.
להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות מודול Wi-Fi CRD22 אופציונלי או דרך LAN, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.
אישור EPEAT Gold Climate+
מוכר ורשום על ידי EPEAT עם תווית ECO בדרגת Gold Climate+, צג השילוט של Philips מסדרת 3650 EcoDesign עומד באמות המידה העמידות ביותר שנקבעו על ידי תווית ה-ECO הבכירה בעולם למוצרי אלקטרוניקה.
FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד
FailOver - טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל במקור הקלט או באפליקציה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן.
חיבור אופציונלי לשיתוף מסך אלחוטי
שיתוף מסך אלחוטי עושה שימוש ברשת Wi-Fi הקיימת כדי לחבר מכשירים באופן מיידי ומאובטח, או בהתקן חיבור ה-HDMI האופציונלי שלנו לשידור ישיר למסך ללא חיבור לרשת המאובטחת.
מוכן ל-Philips Wave עבור ניהול מרחוק
שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבשילוט של פיליפס מסדרת 3650 EcoDesign באופן מרוחק באמצעות Wave. פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.
Wifi ו-Bluetooth 5.2 דרך מודול אופציונלי
תזמנו בקלות תוכן להצגה מ-USB או מהזיכרון הפנימי. הצג המקצועי של פיליפס שברשותכם יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שתרצו, ויחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
163.9
ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
64.5
אינץ'
יחס רוחב-גובה
16:9
רזולוציית הפנל
3840 x 2160
מרווח בין פיקסלים
0.372 ואט x 0.372 מ"מ
רזולוציה אופטימלית
3840 x 2160 ב-60 הרץ
בהירות
350
cd/m²
צבעי התצוגה
1.06 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוסי)
1200:1
יחס ניגודיות דינמית
500,000:1
זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms
זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות
שיפור תמונה
3/2 - 2/2 motion pull down
Motion compens. deinterlacing
סריקה פרוגרסיבית
שיפור ניגודיות דינמי
טכנולוגיית הלוח
IPS
מערכת הפעלה
Android 10
Haze
25%
קישוריות
יציאת שמע
שקע 3.5 מ"מ
כניסת וידאו
DVI-I (x 1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 2.0 (x2)
USB 3.0 (x2)
כניסת שמע
שקע 3.5 מ"מ
חיבורים אחרים
micro SD
בקרה חיצונית
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
RJ45
פונקציונאליות WiFi אופציונאלית
דונגל CRD22 wifi
נוחות
הצבה
לרוחב (18/7)
לאורך (18/7)
מטריצה מדורגת
עד 15 x 15
בקרת מקלדת
נסתר
ניתן לנעילה
אות משלט רחוק
ניתן לנעילה
לולאת אותות
RS232
לולאת IR
קלות ההתקנה
תוספת חכמה
פונקציות לחיסכון בחשמל
Smart Power
ניתן לבקרה ברשת
RS232
RJ45
צליל
רמקולים מובנים
2 x 10 ואט (RMS)
חשמל
רשת החשמל
100 - 240V~, 50/60Hz
תצרוכת (טיפוסית)
86
W
צריכה (מרבית)
133 ואט
צריכת חשמל במצב המתנה
<0.5W
תכונות חיסכון בחשמל
Smart Power
תווית סיווג אנרגיה
C
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
1920 x 1080, 60 הרץ
1680 x 1050, 60 הרץ
1600 x 1200, 60 הרץ
1440 x 900, 60 הרץ
1280 x 1024, 60 הרץ
1280 x 800, 60 הרץ
1280 x 720, 60 הרץ
1152 x 870, 75Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 הרץ
800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
720 x 400, 70 הרץ
640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
1152 x 864, 75Hz
832 x 624, 75Hz
3840x2160, 24, 25, 30, 60 הרץ
תבניות וידאו
480p, 60 הרץ
480i, 60 הרץ
1080p, 50, 60 הרץ
1080i, 50, 60 הרץ
720p, 50,60 Hz
3840 x 2160, 24,25,30,60 הרץ
מידות
רוחב המקלט
1462.3
מ"מ
משקל המוצר
28.5
ק"ג
גובה המקלט
837.3
מ"מ
עומק המקלט
68.9 מ"מ (D בהתקנה על הקיר) / 89.9 מ"מ (D בידית)
מ"מ