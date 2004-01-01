תנאי חיפוש

    Signage Solutions EcoDesign

    65BDL3650QE/02

    הצגה טובה יותר

    יצירת עניין אצל הקהל באמצעות הצג הדיגיטלי 4K Ultra HD הידידותי לסביבה הזה. הוא מעניק ביצועי 4K UHD בלתי מתפשרים בזמן פעולה על חצי מכמות החשמל בהשוואה לדגמים אחרים בשוק, עם PPDS EcoDesign העדכני.

    Signage Solutions EcoDesign

    הצגה טובה יותר

    צג EcoDesign 18/7

    • 65"
    • תאורה אחורית ישירה מסוג LED
    • Ultra HD

    100% חומרי אריזה ממוחזרים וניתנים למחזור

    תוכנן באמצעות תהליכי ייצור, תכונות פיזיות, חומרים, אריזה ותוכנה מובנית שפוגעים פחות בסביבה ומספקים יעילות אנרגטית משופרת - צג השילוט של פיליפס מסדרת 3650 EcoDesign תוכנן לפעול על ידי שימוש בפחות ממחצית החשמל של מתחריו, ועדיין לספק את אותם ביצועים ללא תחרות.

    מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט

    הצגים הקשוחים האלה, הפועלים על גבי פלטפורמת Android 10 SoC שלנו, ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין בהם גם אפליקציות רשת. הגמישות והאבטחה מבטיחים שמפרטי הצג יישארו עדכניים למשך זמן ארוך יותר.

    להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן

    אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות מודול Wi-Fi CRD22 אופציונלי או דרך LAN, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.

    אישור EPEAT Gold Climate+

    מוכר ורשום על ידי EPEAT עם תווית ECO בדרגת Gold Climate+‎, צג השילוט של Philips מסדרת 3650 EcoDesign עומד באמות המידה העמידות ביותר שנקבעו על ידי תווית ה-ECO הבכירה בעולם למוצרי אלקטרוניקה.

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    FailOver - טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל במקור הקלט או באפליקציה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן.

    חיבור אופציונלי לשיתוף מסך אלחוטי

    שיתוף מסך אלחוטי עושה שימוש ברשת Wi-Fi הקיימת כדי לחבר מכשירים באופן מיידי ומאובטח, או בהתקן חיבור ה-HDMI האופציונלי שלנו לשידור ישיר למסך ללא חיבור לרשת המאובטחת.

    מוכן ל-Philips Wave עבור ניהול מרחוק

    שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבשילוט של פיליפס מסדרת 3650 EcoDesign באופן מרוחק באמצעות Wave. פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

    Wifi ו-Bluetooth 5.2 דרך מודול אופציונלי

    תזמנו בקלות תוכן להצגה מ-USB או מהזיכרון הפנימי. הצג המקצועי של פיליפס שברשותכם יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שתרצו, ויחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      163.9  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      64.5  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      מרווח בין פיקסלים
      0.372 ואט x‏ 0.372 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      3840 x ‏2160 ב-60 הרץ
      בהירות
      350  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.06 מיליארד
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1200:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Motion compens. deinterlacing
      • סריקה פרוגרסיבית
      • שיפור ניגודיות דינמי
      טכנולוגיית הלוח
      IPS
      מערכת הפעלה
      Android 10
      Haze
      25%

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      כניסת וידאו
      • ‏‏DVI-I ‏(x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      כניסת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      חיבורים אחרים
      micro SD
      בקרה חיצונית
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
      • RJ45
      פונקציונאליות WiFi אופציונאלית
      דונגל CRD22 wifi

    • נוחות

      הצבה
      • לרוחב (18/7)
      • לאורך (18/7)
      מטריצה מדורגת
      עד 15 x ‏15
      בקרת מקלדת
      • נסתר
      • ניתן לנעילה
      אות משלט רחוק
      ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • RS232
      • לולאת IR
      קלות ההתקנה
      תוספת חכמה
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • RJ45

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט (RMS)

    • חשמל

      רשת החשמל
      100‎ - 240V~, 50/60Hz
      תצרוכת (טיפוסית)
      86  W
      צריכה (מרבית)
      133 ואט
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <0.5W
      תכונות חיסכון בחשמל
      Smart Power
      תווית סיווג אנרגיה
      C

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 1680 x 1050, 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1440 x 900, 60 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1280 x 800, 60 הרץ
      • 1280 x 720, 60 הרץ
      • 1152‎ x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 הרץ
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
      • 720 x 400, 70 הרץ
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
      • 1152‎ x 864, 75Hz
      • 832‎ x 624, 75Hz
      • 3840x2160‏, 24, 25, 30, 60 הרץ
      תבניות וידאו
      • 480p, 60 הרץ
      • 480i, 60 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 720p, 50,60 Hz
      • 3840 x ‏2160, 24,25,30,60 הרץ

    • מידות

      רוחב המקלט
      1462.3  מ"מ
      משקל המוצר
      28.5  ק"ג
      גובה המקלט
      837.3  מ"מ
      עומק המקלט
      68.9 מ"מ (D בהתקנה על הקיר) / 89.9 מ"מ (D בידית)  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      57.57  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      32.96  אינץ'
      התקנה על קיר
      400 x ‏400 מ"מ, M8
      עומק המקלט (אינץ')
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  אינץ'
      רוחב המסגרת
      14.9 מ"מ (Even bezel)
      משקל מוצר (קילו)
      62.83  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      30,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      ‎20 ~ 80% RH (ללא פיצוי)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      ‎5 ~ 95% RH (ללא פיצוי)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • נגן פנימי

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      זיכרון
      • 16 גיגה בייט
      • DDR ‏3 גיגה-בייט

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • כבל חיישן IR ‏(1.8 מ') (x1)
      • כבל חיבור משורשר (daisy-chain) ‏RS232
      • הלוגו של פיליפס
      • כיסוי USB‏ (x1)
      • כבל מתח AC
      • מכסה מתג AC
      • מהדק לכבל (x‏2)
      • מדריך התחלה מהירה
      • כבל RS232

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • סינית מפושטת
      • סינית מסורתית
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • Italian
      • פולנית
      • רוסית
      • ספרדית
      • טורקית
      • יפנית
      • ערבית
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Class A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)

