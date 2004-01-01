תנאי חיפוש

  • להתעלות מעל כולם להתעלות מעל כולם להתעלות מעל כולם

    Signage Solutions תצוגת Q-Line

    65BDL3650Q/02

    להתעלות מעל כולם

    להעביר מידע ולרגש עם התצוגה הדיגיטלית של Philips Q-Line 4K Ultra HD. פתרון אמין, קל להתקנה, המופעל בטכנולוגיית Android, מוכן לניהול מרחוק ושם אותך בשליטה, מכל מקום, בכל זמן.

    למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד

    Signage Solutions תצוגת Q-Line

    Similar products

    See all Unmapped

    להתעלות מעל כולם

    מסך 18/7 ורסטילי וקל להתקנה

    • 65"
    • תאורה אחורית ישירה מסוג LED
    • Ultra HD

    להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן

    אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות WiFi או עם כבל RJ45, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.

    FailOver. מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק

    FailOver - טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל במקור הקלט או באפליקציה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן.

    תזמון תוכן בקלות מהתקן USB או מהזיכרון הפנימי

    תזמנו בקלות תוכן להצגה מ-USB או מהזיכרון הפנימי. הצג המקצועי של פיליפס שברשותכם יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שתרצו, ויחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

    חיבור אופציונלי לשיתוף מסך אלחוטי

    שיתוף מסך אלחוטי עושה שימוש ברשת Wi-Fi הקיימת כדי לחבר מכשירים באופן מיידי ומאובטח, או בהתקן חיבור ה-HDMI האופציונלי שלנו לשידור ישיר למסך ללא חיבור לרשת המאובטחת.

    מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט

    הצגים המקצועיים והקשוחים האלה של פיליפס, הפועלים על גבי פלטפורמת Android 10 SoC שלנו, ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין בהם גם אפליקציות רשת. הגמישות והאבטחה מבטיחים שמפרטי הצג יישארו עדכניים למשך זמן ארוך יותר.

    לתפוס את ה-Wave לקבלת תוצאות מהפכניות

    שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי פיליפס מסדרת Q-Line באופן מרוחק באמצעות Wave. פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      163.9  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      64.5  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      מרווח בין פיקסלים
      0.372 ואט x‏ 0.372 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      3840 x ‏2160 ב-60 הרץ
      בהירות
      400  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 מיליארד
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1200:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • סריקה פרוגרסיבית
      • שיפור ניגודיות דינמי
      טכנולוגיית הלוח
      ADS
      מערכת הפעלה
      Android 10
      Haze
      25%

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      כניסת וידאו
      • USB 2.0 (x2)
      • ‏‏DVI-I ‏(x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      כניסת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      חיבורים אחרים
      • micro SD
      • OPS
      בקרה חיצונית
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
      • RJ45

    • נוחות

      הצבה
      • לרוחב (18/7)
      • לאורך (18/7)
      מטריצה מדורגת
      עד 3 x ‏3
      בקרת מקלדת
      • נסתר
      • ניתן לנעילה
      אות משלט רחוק
      ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • RS232
      • לולאת IR
      קלות ההתקנה
      תוספת חכמה
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • RJ45

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט (RMS)

    • חשמל

      רשת החשמל
      100‎ - 240V~, 50/60Hz
      תצרוכת (טיפוסית)
      134  W
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <0.5W
      תכונות חיסכון בחשמל
      Smart Power
      תווית סיווג אנרגיה
      G

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 הרץ
      • 1152‎ x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1280 x 720, 60 הרץ
      • 1280 x 800, 60 הרץ
      • 1440 x 900, 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1680 x 1050, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 3840x2160,‏ 60 הרץ, 50 הרץ
      • 720 x 400, 70 הרץ
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
      • 800x600,‏ 56, 60 הרץ
      • 832‎ x 624, 75Hz
      תבניות וידאו
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 2160p, ‏50, 60 הרץ
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 720p, 50,60 Hz

    • מידות

      רוחב המקלט
      1462.3  מ"מ
      משקל המוצר
      28.5  ק"ג
      גובה המקלט
      837.3  מ"מ
      עומק המקלט
      68.9 מ"מ (D בהתקנה על הקיר) / 89.9 מ"מ (D בידית)  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      57.57  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      32.96  אינץ'
      התקנה על קיר
      400 x ‏400 מ"מ, M8
      עומק המקלט (אינץ')
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  אינץ'
      רוחב המסגרת
      14.9 מ"מ (Even bezel)
      משקל מוצר (קילו)
      62.83  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      50,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      ‎20 ~ 80% RH (ללא פיצוי)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      ‎5 ~ 95% RH (ללא פיצוי)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • נגן פנימי

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      זיכרון
      • 16 גיגה בייט
      • DDR ‏3 גיגה-בייט

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • כבל חיישן IR ‏(1.8 מ') (x1)
      • כבל חיבור משורשר (daisy-chain) ‏RS232
      • הלוגו של פיליפס
      • כבל מתח AC
      • מכסה מתג AC
      • מהדק לכבל (x‏2)
      • כבל HDMI ‏(1.8 מ') (x‏1)
      • מדריך התחלה מהירה
      • שלט רחוק וסוללות AAA
      • כבל RS232
      • כיסוי USB‏ (x1)

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • סינית מפושטת
      • סינית מסורתית
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • Italian
      • פולנית
      • רוסית
      • ספרדית
      • טורקית
      • יפנית
      • ערבית
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • CB
      • FCC, Class A
      • VCCI
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)
      • UL

    Badge-D2C

    Get support for this product

    Find product tips, FAQs, user manuals, and safety and compliance information.

    Suggested products

    מוצרים שנצפו לאחרונה

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.