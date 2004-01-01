תנאי חיפוש

    Signage Solutions 65BDL6051C C-Line Display

    65BDL6051C/00

    למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד

    Signage Solutions 65BDL6051C C-Line Display

    Similar products

    See all Unmapped

    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). ‏CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

    מצב לוח מובנה

    נותן השראה לשיתוף פעולה גמיש עם מצב לוח. פשוט הפעילו תכונה זו כדי להפוך את הצג ללוח ריק שעליו יכולים לצייר משתמשים מרובים ביד או באמצעות סמני צג ייעודיים. במצב זה ניתן ללכוד כל דבר על הצג להדפסה קלה או לשיתוף קבצים.

    Badge-D2C

    Get support for this product

    Find product tips, FAQs, user manuals, and safety and compliance information.

    Suggested products

    מוצרים שנצפו לאחרונה

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.