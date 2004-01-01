תנאי חיפוש

    Signage Solutions 75BDL3510Q Q-Line Display

    75BDL3510Q/00

    Signage Solutions 75BDL3510Q Q-Line Display

    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). ‏CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

    תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer

    הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

    נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן USB

    תזמן בקלות תוכן להצגה מ-USB. הצג המקצועי של פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

