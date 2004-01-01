הבליטו את הדברים עם צג מקצועי ברזולוציית 4K UHD מסדרה D-Line של Philips. איכות התמונה המעולה של Philips מבטיחה שהצבעים יהיו אמתיים והניגודיות עוצמתית. תוכלו להציג ללא מאמץ תוכן ממקורות מרובים על מסך יחיד.
הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד
מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.
SmartPower לחיסכון בחשמל
באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.
תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer
הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.
צג לוח תצוגה רחבה ADS
להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית ADS לצפייה רחבה. מתג Super Dimension מתקדם מספק עיבוד תמונה מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.
חריץ OPS אופציונלי
Open Pluggable Specification הינו חריץ תקני לו תוכל להוסיף נגן מדיה תואם OPS. כך תוכל לשדרג או לשנות את החומרה שברשותך בכל פעם שתזדקק לכך. הפיכת התצוגה שלך לפתרון signage דיגיטלי כולל הפכה לתהליך פשוט ואישי.