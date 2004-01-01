מצב לוח מובנה

נותן השראה לשיתוף פעולה גמיש עם מצב לוח. פשוט הפעילו תכונה זו כדי להפוך את הצג ללוח ריק שעליו יכולים לצייר משתמשים מרובים ביד או באמצעות סמני צג ייעודיים. במצב זה ניתן ללכוד כל דבר על הצג להדפסה קלה או לשיתוף קבצים.