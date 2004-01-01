Other items in the box
- מדריך התחלה מהירה
- כבל RS232
- כבל מתח AC
- כבל חיישן IR (1.8M)
- Remote Control & AAA Batteries
98BDL4550D/00
בחוד החנית של החדשנות
הדהימו את האורחים שלכם עם צג שילוט חכם יותר ומהיר יותר. עם WiFi משולב ותכנון להפעלת אפליקציות Android, זה הדור הבא של פתרונות שילוט
שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.
שמירה על התוכן שלך והפעלתו חיוניות ליישומים מסחריים תובעניים. למרות שלא סביר שתצטרך להתמודד עם פגיעה קטלנית בתוכן, FailOver תספק הגנה על התוכן בעזרת טכנולוגיה מהפכנית, המציגה תוכן מגובה על מסך במקרה של כשל בנגן המדיה. FailOver מתחיל לפעול אוטומטית כאשר מתגלה כשל בכניסה העיקרית. פשוט, בחר חיבור לכניסה העיקרית וחיבור FailOver ואתה מוכן לקבלת הגנה מיידית.
באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.
CMND, פלטפורמה עמידה לניהול צגים, מחזירה את הכוח לידיים שלך. עדכן ונהל תוכן באמצעות CMND & Create או שלוט בהגדרות באמצעות CMND & Control. כל זאת אפשרי באמצעות CMND.
תכננו וצרו תוכן משכנע באמצעות CMND & Create, כלי כתיבה עוצמתי. עם ממשק גרירה ושחרור, תבניות טעונות מראש ווידג'טים משולבים, תוכלו להדהים את הלקוחות בעזרת תוכן משכנע. זמין במצב תצוגה לאורך או לרוחב.
בעזרת CMND & Control תוכל לנהל בקלות צגים מרובים במיקום מרכזי. עם ניטור, הגדרה ועדכוני תוכנה בזמן אמת של הצגים ממיקום מרוחק, והיכולת להתאים אישית ולהגדיר תצורה לצגים מרובים בו-זמנית - כגון קיר וידאו או תצוגות לוח תפריטים, השליטה בחבילת הצגים שלך מעולם לא הייתה קלה יותר.
שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים של פיליפס המופעלים על ידי Android ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין גם אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת Android 8 חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.
התוכן הוא הדבר החשוב ביותר, ועם תכונת צילום המסך האוטומטי, תוכלו לוודא שהתוכן שלכם פועל ומוצג בכל עת. צילומי מסך מבוצעים במהלך היום ולאחר מכן מאוחסנים בשרת FTP. משם, ניתן לצפות בצילומי המסך מכל מקום ובכל זמן.
להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית ADS לצפייה רחבה. מתג Super Dimension מתקדם מספק עיבוד תמונה מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.
אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות WiFi או עם כבל RJ45, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.
