תנאי חיפוש

  • בחוד החנית של החדשנות בחוד החנית של החדשנות בחוד החנית של החדשנות

    Signage Solutions תצוגת D-Line

    98BDL4550D/00

    בחוד החנית של החדשנות

    הדהימו את האורחים שלכם עם צג שילוט חכם יותר ומהיר יותר. עם WiFi משולב ותכנון להפעלת אפליקציות Android, זה הדור הבא של פתרונות שילוט

    למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד

    Signage Solutions תצוגת D-Line

    Similar products

    See all Unmapped

    בחוד החנית של החדשנות

    בהפעלת Android

    • 98 אינץ'
    • Powered by Android
    • 500 קנדלה/מ"ר
    לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי

    לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי

    שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.

    תוכל לשמור את התוכן שלך ולהפעילו באמצעות FailOver

    תוכל לשמור את התוכן שלך ולהפעילו באמצעות FailOver

    שמירה על התוכן שלך והפעלתו חיוניות ליישומים מסחריים תובעניים. למרות שלא סביר שתצטרך להתמודד עם פגיעה קטלנית בתוכן, FailOver תספק הגנה על התוכן בעזרת טכנולוגיה מהפכנית, המציגה תוכן מגובה על מסך במקרה של כשל בנגן המדיה. FailOver מתחיל לפעול אוטומטית כאשר מתגלה כשל בכניסה העיקרית. פשוט, בחר חיבור לכניסה העיקרית וחיבור FailOver ואתה מוכן לקבלת הגנה מיידית.

    SmartPower לחיסכון בחשמל

    SmartPower לחיסכון בחשמל

    באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.

    CMND: שלוט בצגים שלך

    CMND: שלוט בצגים שלך

    CMND, פלטפורמה עמידה לניהול צגים, מחזירה את הכוח לידיים שלך. עדכן ונהל תוכן באמצעות CMND & Create או שלוט בהגדרות באמצעות CMND & Control. כל זאת אפשרי באמצעות CMND.

    צור ועדכן תוכן באמצעות CMND & Create

    צור ועדכן תוכן באמצעות CMND & Create

    תכננו וצרו תוכן משכנע באמצעות CMND & Create, כלי כתיבה עוצמתי. עם ממשק גרירה ושחרור, תבניות טעונות מראש ווידג'טים משולבים, תוכלו להדהים את הלקוחות בעזרת תוכן משכנע. זמין במצב תצוגה לאורך או לרוחב.

    נהל הגדרות של צגים מרובים באמצעות CMND & Control

    נהל הגדרות של צגים מרובים באמצעות CMND & Control

    בעזרת CMND & Control תוכל לנהל בקלות צגים מרובים במיקום מרכזי. עם ניטור, הגדרה ועדכוני תוכנה בזמן אמת של הצגים ממיקום מרוחק, והיכולת להתאים אישית ולהגדיר תצורה לצגים מרובים בו-זמנית - כגון קיר וידאו או תצוגות לוח תפריטים, השליטה בחבילת הצגים שלך מעולם לא הייתה קלה יותר.

    מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט

    שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים של פיליפס המופעלים על ידי Android ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין גם אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת Android 8 חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.

    הבטיחו את פעולת התוכן שלכם עם צילומי מסך אוטומטיים

    התוכן הוא הדבר החשוב ביותר, ועם תכונת צילום המסך האוטומטי, תוכלו לוודא שהתוכן שלכם פועל ומוצג בכל עת. צילומי מסך מבוצעים במהלך היום ולאחר מכן מאוחסנים בשרת FTP. משם, ניתן לצפות בצילומי המסך מכל מקום ובכל זמן.

    צג לוח תצוגה רחבה ADS

    להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית ADS לצפייה רחבה. מתג Super Dimension מתקדם מספק עיבוד תמונה מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.

    להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן

    אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות WiFi או עם כבל RJ45, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      247.7  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      97.5  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      מרווח בין פיקסלים
      0.56 (אופקי) x‏ 0.56 (אנכי) [מ"מ]
      רזולוציה אופטימלית
      3840 x ‏2160 ב-120 הרץ
      בהירות
      500  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 מיליארד
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1300:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • 3D MA deinterlacing
      • שיפור ניגודיות דינמי
      • סריקה פרוגרסיבית
      טכנולוגיית הלוח
      IPS
      מערכת הפעלה
      Android 8.0

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      כניסת וידאו
      • יציאת צג 1.2 (x1)
      • ‏‏DVI-I ‏(x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      כניסת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      חיבורים אחרים
      OPS
      יציאת וידאו
      • יציאת צג 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      בקרה חיצונית
      • RJ45
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
      WiFi
      אנטנה כפולה 2,4Ghz ו-5Ghz
      מחברי אנטנה 4G/LTE
      mPCIe

    • נוחות

      הצבה
      • לרוחב (24/7)
      • לאורך (24/7)
      מטריצה מדורגת
      עד 10 x ‏15
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
      בקרת מקלדת
      • נסתר
      • ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • לולאת IR
      • DisplayPort
      • HDMI
      • RS232
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      ניתן לבקרה ברשת
      RS232
      פרוטוקול WiFi
      a b g n, 802.1x

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט (RMS)

    • חשמל

      רשת החשמל
      100- 240 וולט AC, 50 - 60 הרץ
      תצרוכת (טיפוסית)
      474  W
      צריכה (מרבית)
      678W
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <0.5W
      תווית סיווג אנרגיה
      G

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1,024 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 720, 60 הרץ
      • 1440x480,‏ 60 הרץ
      • 1600x900,‏ 60 הרץ
      • 1680 x 1050, 60 הרץ
      • 3840 x ‏2160 ב-30, 60 הרץ
      • 640 x ‏480, 60 הרץ
      • 800 x 600, 60 הרץ
      תבניות וידאו
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 2160p, 24, 30, 60 הרץ
      • 480i, 60 הרץ
      • 480p, 60 הרץ
      • 576i, 50 הרץ
      • 576p, 50 הרץ
      • 720p, 50,60 Hz

    • מידות

      רוחב המקלט
      2193.2  מ"מ
      משקל המוצר
      90.6  ק"ג
      גובה המקלט
      1248.2  מ"מ
      עומק המקלט
      87.9 (D@התקנה על הקיר) / 97.9 (D@ידית)  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      86.35  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      49.14  אינץ'
      התקנה על קיר
      800 (אופקי) x ‏400 (אנכי), ‏M8
      עומק המקלט (אינץ')
      3.46 (D@Wall mount) /3.85 (D@Handle)  אינץ'
      רוחב המסגרת
      16.0 מ"מ (מסגרת אחידה)
      משקל מוצר (קילו)
      199.74  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      50,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      ‎20 ~ 80% RH (ללא התעבות)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      ‎5 ~ 95% RH (ללא התעבות)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • נגן פנימי

      CPU
      2 x‏ A53 +‏ 2 x‏ A73
      GPU
      ARM Mali G51
      זיכרון
      DDR ‏3 גיגה-בייט
      אחסון
      eMMc ‏32 גיגה-בייט

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • מדריך התחלה מהירה
      • כבל RS232
      • כבל מתח AC
      • כבל חיישן IR (1.8M)
      • שלט רחוק וסוללות AAA
      אביזרים כלולים
      • כבל חיבור משורשר (daisy-chain) ‏RS232
      • הלוגו של פיליפס
      • מכסה מתג AC
      • כיסוי USB‏ (x1)
      • ברגים

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • ספרדית
      • פולנית
      • טורקית
      • רוסית
      • Italian
      • סינית מפושטת
      • סינית מסורתית
      • ערבית
      • יפנית
      • Danish
      • Dutch
      • Finnish
      • נורבגית
      • Portuguese
      • Swedish
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CU
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • FCC, Class A
      • PSB
      • VCCI

    What's in the box?

    Other items in the box

    • מדריך התחלה מהירה
    • כבל RS232
    • כבל מתח AC
    • כבל חיישן IR (1.8M)
    • Remote Control & AAA Batteries
    Badge-D2C

    Get support for this product

    Find product tips, FAQs, user manuals, and safety and compliance information.

    Suggested products

    מוצרים שנצפו לאחרונה

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.