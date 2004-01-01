SCD974/26
למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
לראות את מצב השינה ואת קצב הנשימה ללא צורך באביזר נוסף. טכנולוגיית המעקב שלנו, ללא פריטי לבישה, מנתחת מיליוני פיקסלים בשנייה כדי לזהות אפילו את התנועה הקטנה ביותר. היא מתרגמת את הנתונים לעדכוני מצב שינה וקצב נשימה, כדי להגביר את תחושת הביטחון שלך ואת הנוחות של התינוק.
יחידת ההורים שלנו, עם מסך HD של 5 אינץ', מסייעת לך לשמור על התינוק בבית במהלך היום. אפשר לעבור בקלות בין פנים לחוץ עם טווח של 400 מטר* וחיבור יציב שעובד עם Wi-Fi או בלעדיו. תוכל/י לראות תצוגת וידאו ברורה ביום ובלילה ולקבל עדכוני סטטוס שינה בזמן אמת. כל מה שצריך לראש שקט.
עם מערכת Secure Connect החיבור שלך פרטי לחלוטין. היא משתמשת בקישורים מוצפנים שונים בין יחידת ההורים, יחידת התינוק והאפליקציה, כך שכל המידע והתמונות מוגנים.
רוצה לדעת אם התינוק שלך עייף, רעב, חש אי נוחות, מעוצבן או אם יש לו גזים? המוניטור שלנו מזהה ומתרגם בכי באמצעות אלגוריתם מוכח מדעית. תקבל/י גישה לאפליקציה ל-3 החודשים הראשונים**, שיעזרו לך לצלוח את השלב המאתגר שאחרי הלידה.
בבית או בחוץ, אפליקציית Baby Monitor+ מחברת אותך לחדר התינוק באופן מיידי ומאפשרת לך לעקוב אחר מצבו התקין של התינוק. ניתן לצפות בו בסרטון באיכות HD, לבדוק את מצב השינה וקצב הנשימה, ולקבל עזרה בפירוש הבכי של התינוק.
ליהנות מתצוגה ברורה במיוחד של התינוק ביום ובלילה עם מצלמה באיכות Full HD ביחידת התינוק עם ראיית לילה. בין אם את/ה בעבודה או חושב על התינוק במהלך הלילה, תמיד אפשר לראות, גם את התנועות הקטנות ביותר.
הצג היוקרתי שלנו מתעד אוטומטית כל שינה, מייצר תובנות ומסייע בהבנה של מצבי השינה וחלונות הערות. עם נתוני היסטוריית השינה מ-30 הימים האחרונים בהמחשה גרפית שימושית, אפשר לדעת כל מה שצריך על נסיגות בשינה וכל שינוי אחר בלוח זמני השינה של התינוק.
להרגיע את התינוק עם קטעי שמע שלווים, צלילים מרגיעים מהטבע, או רעש לבן. מציוץ ציפורים בגינה ועד לשירי ערש קלאסיים, או אפילו להקלטה קולית שלך - למוניטור שלנו יש את כל הצלילים שצריך כדי להרדים את התינוק בעדינות.
יחידת התינוק שלנו מגיעה עם תאורת לילה מובנית ומדחום לחדר שנראים ומרגישים בדיוק כמו שצריך. קל לשלוט בתאורת הלילה עם יחידת ההורים או באפליקציה. ואם החדר נהייה חם או קר מדי, תקבל/י התראות מותאמות אישית.
השתמש/י בקול שלך כדי להרגיע את התינוק תוך כדי שאת/ה מקשיב/ה לו. תכונת הדיבור מסייעת לך להרגיע את התינוק בקלות מבלי להיכנס לחדר.
יחידת ההורים הנטענת שלנו יכולה לעבוד עד 12 שעות זמן ריצה*** כך שההשגחה על התינוק מתאימה לשגרה שלך בקלות - ביום ובלילה.
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.