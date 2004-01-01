תנאי חיפוש

    Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

    SCD974/26

    Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

    מעקב אחר שינה ונשימה ללא פריטים לבישים

    מעקב אחר שינה ונשימה ללא פריטים לבישים

    לראות את מצב השינה ואת קצב הנשימה ללא צורך באביזר נוסף. טכנולוגיית המעקב שלנו, ללא פריטי לבישה, מנתחת מיליוני פיקסלים בשנייה כדי לזהות אפילו את התנועה הקטנה ביותר. היא מתרגמת את הנתונים לעדכוני מצב שינה וקצב נשימה, כדי להגביר את תחושת הביטחון שלך ואת הנוחות של התינוק.

    תצוגה ברורה במיוחד, ביום ובלילה, עם Wi-Fi או בלעדיו

    תצוגה ברורה במיוחד, ביום ובלילה, עם Wi-Fi או בלעדיו

    יחידת ההורים שלנו, עם מסך HD של 5 אינץ', מסייעת לך לשמור על התינוק בבית במהלך היום. אפשר לעבור בקלות בין פנים לחוץ עם טווח של 400 מטר* וחיבור יציב שעובד עם Wi-Fi או בלעדיו. תוכל/י לראות תצוגת וידאו ברורה ביום ובלילה ולקבל עדכוני סטטוס שינה בזמן אמת. כל מה שצריך לראש שקט.

    מגן על פרטיות המשפחה

    מגן על פרטיות המשפחה

    עם מערכת Secure Connect החיבור שלך פרטי לחלוטין. היא משתמשת בקישורים מוצפנים שונים בין יחידת ההורים, יחידת התינוק והאפליקציה, כך שכל המידע והתמונות מוגנים.

    עזרה בפירוש הבכי של התינוק

    עזרה בפירוש הבכי של התינוק

    רוצה לדעת אם התינוק שלך עייף, רעב, חש אי נוחות, מעוצבן או אם יש לו גזים? המוניטור שלנו מזהה ומתרגם בכי באמצעות אלגוריתם מוכח מדעית. תקבל/י גישה לאפליקציה ל-3 החודשים הראשונים**, שיעזרו לך לצלוח את השלב המאתגר שאחרי הלידה.

    לעקוב ולהרגיש בטוח מכל מקום

    לעקוב ולהרגיש בטוח מכל מקום

    בבית או בחוץ, אפליקציית Baby Monitor+‎ מחברת אותך לחדר התינוק באופן מיידי ומאפשרת לך לעקוב אחר מצבו התקין של התינוק. ניתן לצפות בו בסרטון באיכות HD, לבדוק את מצב השינה וקצב הנשימה, ולקבל עזרה בפירוש הבכי של התינוק.

    רואים כל פיתול, שומעים כל צחוק ושיעול

    רואים כל פיתול, שומעים כל צחוק ושיעול

    ליהנות מתצוגה ברורה במיוחד של התינוק ביום ובלילה עם מצלמה באיכות Full HD ביחידת התינוק עם ראיית לילה. בין אם את/ה בעבודה או חושב על התינוק במהלך הלילה, תמיד אפשר לראות, גם את התנועות הקטנות ביותר.

    להבין את לוח זמני השינה של התינוק

    להבין את לוח זמני השינה של התינוק

    הצג היוקרתי שלנו מתעד אוטומטית כל שינה, מייצר תובנות ומסייע בהבנה של מצבי השינה וחלונות הערות. עם נתוני היסטוריית השינה מ-30 הימים האחרונים בהמחשה גרפית שימושית, אפשר לדעת כל מה שצריך על נסיגות בשינה וכל שינוי אחר בלוח זמני השינה של התינוק.

    נוחות מרבית עם שירי ערש, רעש לבן וקטעי שמע מרגיעים

    נוחות מרבית עם שירי ערש, רעש לבן וקטעי שמע מרגיעים

    להרגיע את התינוק עם קטעי שמע שלווים, צלילים מרגיעים מהטבע, או רעש לבן. מציוץ ציפורים בגינה ועד לשירי ערש קלאסיים, או אפילו להקלטה קולית שלך - למוניטור שלנו יש את כל הצלילים שצריך כדי להרדים את התינוק בעדינות.

    ליצור את האווירה המושלמת לשינה

    ליצור את האווירה המושלמת לשינה

    יחידת התינוק שלנו מגיעה עם תאורת לילה מובנית ומדחום לחדר שנראים ומרגישים בדיוק כמו שצריך. קל לשלוט בתאורת הלילה עם יחידת ההורים או באפליקציה. ואם החדר נהייה חם או קר מדי, תקבל/י התראות מותאמות אישית.

    לדבר עם תינוקך ולהקשיב לו בו-זמנית

    לדבר עם תינוקך ולהקשיב לו בו-זמנית

    השתמש/י בקול שלך כדי להרגיע את התינוק תוך כדי שאת/ה מקשיב/ה לו. תכונת הדיבור מסייעת לך להרגיע את התינוק בקלות מבלי להיכנס לחדר.

    מעקב ללא טעינה עד 12 שעות***

    מעקב ללא טעינה עד 12 שעות***

    יחידת ההורים הנטענת שלנו יכולה לעבוד עד 12 שעות זמן ריצה*** כך שההשגחה על התינוק מתאימה לשגרה שלך בקלות - ביום ובלילה.

