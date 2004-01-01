תצוגה ברורה במיוחד, ביום ובלילה, עם Wi-Fi או בלעדיו

יחידת ההורים שלנו, עם מסך HD של 5 אינץ', מסייעת לך לשמור על התינוק בבית במהלך היום. אפשר לעבור בקלות בין פנים לחוץ עם טווח של 400 מטר* וחיבור יציב שעובד עם Wi-Fi או בלעדיו. תוכל/י לראות תצוגת וידאו ברורה ביום ובלילה ולקבל עדכוני סטטוס שינה בזמן אמת. כל מה שצריך לראש שקט.