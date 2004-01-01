תנאי חיפוש

    Avent SCY903/01 Natural baby bottle

    SCY903/74

    למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד

    Avent SCY903/01 Natural baby bottle

    הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

    הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

    פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.

    תפיסה טבעית עם פטמה בצורת החזה

    תפיסה טבעית עם פטמה בצורת החזה

    הפטמה הרחבה, הרכה והגמישה מעוצבת לחקות את הצורה והתחושה של החזה ובכך מסייעת לתינוק לתפוס אותה ולאכול בנוחות.

    חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

    חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

    כולנו לומדים בקצב שלנו. יניקה היא מיומנות, ותינוקות מסוימים מפתחים אותה מהר יותר מאחרים. לכן תינוקות מסוימים עשויים להפיק תועלת בהתחלה מפטמת "הזרם הראשון" (פטמה 0) שלנו לפני התקדמות לפטמות 'תגובה טבעית'. כדאי להחליף לפטמת "הזרם הראשון" כאשר לוקח לתינוקך יותר מ-20 דקות לשתות 50 מ"ל באמצעות פטמות 'תגובה טבעית'. כדאי לנסות פטמת 'תגובה טבעית' עם קצב זרימה גבוה יותר אם תינוקך משחק עם הפטמה במקום לשתות או שהוא נראה מתוסכל. אם קשיי ההאכלה ממשיכים, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות.

    מעוצבת להפחתת גזים ואי-נוחות

    מעוצבת להפחתת גזים ואי-נוחות

    שסתום למניעת גזים מתוכנן למנוע מהתינוק לבלוע אוויר בזמן ההנקה ובכך להפחית את הגזים ואת אי-הנוחות.

    העיצוב ללא טפטוף של הפטמה מונע שפיכות ואיבוד חלב

    העיצוב ללא טפטוף של הפטמה מונע שפיכות ואיבוד חלב

    פתח הפטמה מתוכנן לשחרר חלב רק כאשר התינוק אוכל. כך ניתן למנוע בבטחה אובדן חלב, גם בבית וגם בדרכים.

    בחרי את זרימת פטמת המתאימה לתינוקך

    בחרי את זרימת פטמת המתאימה לתינוקך

    כל תינוק אוכל אחרת ומתפתח בקצב שלו. אנחנו תכננו מגוון של קצבי זרימה כך שתוכלי למצוא את הזרימה המושלמת לתינוק שלך ולהתאים אישית את הבקבוק. כל פטמות התגובה הטבעית עשויות מסיליקון רך.

    שימוש קל, ניקוי פשוט והרכבה מהירה

    שימוש קל, ניקוי פשוט והרכבה מהירה

    צוואר בקבוק רחב מקל על המילוי והניקוי. מספר קטן של חלקים להרכבה מהירה ופשוטה.

    קל להחזיק בו אפילו עם ידיים קטנות

    קל להחזיק בו אפילו עם ידיים קטנות

    לבקבוק הארגונומי אחיזה נוחה מכל זווית לנוחות מרבית בזמן ההנקה. אחיזה קלה בשבילך ולידיים זעירות.

    תאימות למגוון המוצרים של Philips Avent

    תאימות למגוון המוצרים של Philips Avent

    ערבבי והתאימי את משאבת החלב, חלקי הבקבוקים והכוסות וצרי את המוצר המתאים לך ביותר ברגע הנכון ביותר.

    בקבוקי ופטמות תגובה טבעית הם נטולי ביספנול A*

    בקבוקי ופטמות תגובה טבעית הם נטולי ביספנול A*

    בקבוקים ופטמות של Philips Avent Natural עשויים מחומרים נטולי ביספנול A*.

    המתיני בסבלנות עד שהתינוק מתאקלם

    המתיני בסבלנות עד שהתינוק מתאקלם

    בקבוקי התגובה הטבעית החדשים שלנו לתינוקות שונים מבקבוקי זרימת אוויר שלנו. בדיוק כמו בהנקה, ייתכן ויידרשו מספר ניסיונות עד שעושים את זה נכון. זה טבעי לגמרי.

