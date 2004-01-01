SCY903/74
למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד
פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.
הפטמה הרחבה, הרכה והגמישה מעוצבת לחקות את הצורה והתחושה של החזה ובכך מסייעת לתינוק לתפוס אותה ולאכול בנוחות.
כולנו לומדים בקצב שלנו. יניקה היא מיומנות, ותינוקות מסוימים מפתחים אותה מהר יותר מאחרים. לכן תינוקות מסוימים עשויים להפיק תועלת בהתחלה מפטמת "הזרם הראשון" (פטמה 0) שלנו לפני התקדמות לפטמות 'תגובה טבעית'. כדאי להחליף לפטמת "הזרם הראשון" כאשר לוקח לתינוקך יותר מ-20 דקות לשתות 50 מ"ל באמצעות פטמות 'תגובה טבעית'. כדאי לנסות פטמת 'תגובה טבעית' עם קצב זרימה גבוה יותר אם תינוקך משחק עם הפטמה במקום לשתות או שהוא נראה מתוסכל. אם קשיי ההאכלה ממשיכים, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות.
שסתום למניעת גזים מתוכנן למנוע מהתינוק לבלוע אוויר בזמן ההנקה ובכך להפחית את הגזים ואת אי-הנוחות.
פתח הפטמה מתוכנן לשחרר חלב רק כאשר התינוק אוכל. כך ניתן למנוע בבטחה אובדן חלב, גם בבית וגם בדרכים.
כל תינוק אוכל אחרת ומתפתח בקצב שלו. אנחנו תכננו מגוון של קצבי זרימה כך שתוכלי למצוא את הזרימה המושלמת לתינוק שלך ולהתאים אישית את הבקבוק. כל פטמות התגובה הטבעית עשויות מסיליקון רך.
צוואר בקבוק רחב מקל על המילוי והניקוי. מספר קטן של חלקים להרכבה מהירה ופשוטה.
לבקבוק הארגונומי אחיזה נוחה מכל זווית לנוחות מרבית בזמן ההנקה. אחיזה קלה בשבילך ולידיים זעירות.
ערבבי והתאימי את משאבת החלב, חלקי הבקבוקים והכוסות וצרי את המוצר המתאים לך ביותר ברגע הנכון ביותר.
בקבוקים ופטמות של Philips Avent Natural עשויים מחומרים נטולי ביספנול A*.
בקבוקי התגובה הטבעית החדשים שלנו לתינוקות שונים מבקבוקי זרימת אוויר שלנו. בדיוק כמו בהנקה, ייתכן ויידרשו מספר ניסיונות עד שעושים את זה נכון. זה טבעי לגמרי.
