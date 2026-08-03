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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

חדש

Moving Soundרמקול אלחוטי

TAMS60Y/00

The Roller

סמל נולד מחדש. The Roller מביא צליל סטריאו אמיתי וקישוריות חלקה לעיצוב האייטיז הייחודי שלו. הוא נועז, הוא עוצמתי, והוא מספק בס עמוק ומוגדר היטב שמכה בעוצמה ונשאר הדוק.

הצג את כל היתרונות

The Roller

  • צליל מרשים. מראה רטרו

  • 120W MAX (60W RMS)

  • עד 24 שעות נגינה

  • עמיד לאבק ולמים בתקן IP67

תצוגה צבעונית וברורה עם הנפשות רטרו

אפילו התצוגה יודעת להיכנס לקצב. צפו בקלטות מסתובבות, בתקליטי ויניל מתנגנים ובפסי האיקוולייזר מקפצים, או בחרו טפט רטרו. הפקדים החיוניים ופרטי הרצועה נשארים גלויים, ואפשר לשנות את המראה או לכוונן את בהירות התצוגה באמצעות לחצן פיזי או האפליקציה הנלווית שלנו.

טבעות תאורת LED רוקדות לצלילי המוזיקה או יוצרות את האווירה

מסיבה בטורקיז ובוורוד, או זוהר לבן ורך ששומר על אווירה רגועה. טבעות תאורת LED מכווננות בקפידה מסתנכרנות עם הקצב, ואפשר לעבור בקלות בין המצבים כדי להתאים לאווירה. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline — הבחירה בידיכם.

אפליקציית Philips Entertainment. שליטה חכמה ב-The Roller

אפליקציית Philips Entertainment. שליטה חכמה ב-The Roller

אפשר להשתמש באפליקציה הנלווית שלנו כדי להפעיל את Moving Sound לנגינה בחוץ, לבחור הנפשות או טפט לתצוגה הצבעונית, לעדכן את הקושחה ועוד. בנוסף, האפליקציה מאפשרת להתחבר בקלות לרמקולים אחרים באמצעות Auracast™.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סימן המילה והסמלים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. סימן המילה והסמלים של Auracast™ הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.

  2. דירוג IP67 מציין כי דרייבר הרמקול אטום לאבק וניתן להטביע אותו במים למשך עד 30 דקות בעומק של עד 1 m.