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חדש
TAMS60Y/00
The Roller
סמל נולד מחדש. The Roller מביא צליל סטריאו אמיתי וקישוריות חלקה לעיצוב האייטיז הייחודי שלו. הוא נועז, הוא עוצמתי, והוא מספק בס עמוק ומוגדר היטב שמכה בעוצמה ונשאר הדוק.
צליל מרשים. מראה רטרו
120W MAX (60W RMS)
עד 24 שעות נגינה
עמיד לאבק ולמים בתקן IP67
אפילו התצוגה יודעת להיכנס לקצב. צפו בקלטות מסתובבות, בתקליטי ויניל מתנגנים ובפסי האיקוולייזר מקפצים, או בחרו טפט רטרו. הפקדים החיוניים ופרטי הרצועה נשארים גלויים, ואפשר לשנות את המראה או לכוונן את בהירות התצוגה באמצעות לחצן פיזי או האפליקציה הנלווית שלנו.
מסיבה בטורקיז ובוורוד, או זוהר לבן ורך ששומר על אווירה רגועה. טבעות תאורת LED מכווננות בקפידה מסתנכרנות עם הקצב, ואפשר לעבור בקלות בין המצבים כדי להתאים לאווירה. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline — הבחירה בידיכם.
אפשר להשתמש באפליקציה הנלווית שלנו כדי להפעיל את Moving Sound לנגינה בחוץ, לבחור הנפשות או טפט לתצוגה הצבעונית, לעדכן את הקושחה ועוד. בנוסף, האפליקציה מאפשרת להתחבר בקלות לרמקולים אחרים באמצעות Auracast™.
סימן המילה והסמלים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. סימן המילה והסמלים של Auracast™ הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.
דירוג IP67 מציין כי דרייבר הרמקול אטום לאבק וניתן להטביע אותו במים למשך עד 30 דקות בעומק של עד 1 m.