אספקת חשמל לגיבוי באמצעות אנרגיה סולארית או מנואלה ידנית

לעולם אל תישארו ללא חשמל! תמיד תהיה לכם טעינת גיבוי באמצעות הפאנלים הסולאריים שעל גבי הרדיו או על ידי סיבוב המנואלה הידנית המחוברת. הרדיו פועל גם באמצעות 3 סוללות AAA (לא כלולות). יציאת USB-A מאפשרת לכם להשתמש ברדיו כדי לטעון את המכשירים האחרים שלכם במקרה חירום.