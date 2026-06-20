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TAR1609/00
רדיו אמין, פנס ומקור כוח לגיבוי
עם הרדיו הקטן והנהדר הזה, הכולל פנס, אתם מוכנים לכל מצב. אנטנה נשלפת קולטת שידורי רדיו AM ו-FM, והפנס העוצמתי מאיר את דרככם. יש אפילו אזעקת SOS למקרי חירום. ניתן לטעינה באמצעות כבל, אנרגיה סולארית או ארכובה ידנית.
רדיו קומפקטי ונייד
כוונון אנלוגי FM/AM
סוללת ליתיום-יון מובנית
פנס SOS
הרדיו הנייד והשימושי הזה הוא בן הלוויה המושלם לימים ארוכים מחוץ לבית. קלטו אותות רדיו ברורים, טענו מכשירים אחרים והאירו את הדרך באמצעות הפנס העוצמתי. במקרי חירום תוכלו אפילו להפעיל אזעקת SOS חזקה עם אור מהבהב.
הרדיו השימושי הזה לא יאכזב אתכם. טענו את הרדיו באמצעות כבל ה-USB-C המצורף וקבלו עד 32 שעות השמעת רדיו בעוצמת קול סבירה.
לעולם אל תישארו ללא חשמל! תמיד תהיה לכם טעינת גיבוי באמצעות הפאנלים הסולאריים שעל גבי הרדיו או על ידי סיבוב המנואלה הידנית המחוברת. הרדיו פועל גם באמצעות 3 סוללות AAA (לא כלולות). יציאת USB-A מאפשרת לכם להשתמש ברדיו כדי לטעון את המכשירים האחרים שלכם במקרה חירום.