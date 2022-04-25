22BDL7331L/00
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בלי מגבלות. בלי גבולות. סדרת Philips L-Line 7000 מהווה פתרון שילוט באמצעות LED לקבלת אפשרויות אינסופיות בצורה ובגודל. קישור חלק ומגוון אפשרויות גודל מאפשרים צגים ייחודיים באמת בכל מידה לקבלת תוצאות מושלמות.
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
תושבות להתקנה קלה המוגנות בפטנט הופכות את ההתקנה למהירה אף יותר. פריטים אופציונליים אלה זמינים להתקנת LED שטוח, קעור, קמור (177.5/175/172.5 מעלות) ופינות בצורת L בזווית של 90 מעלות.
ציפוי קונפורמי עמיד לאבק, ללכלוך, לפטריות וללחות מגן על מוצר זה ומאפשר לבצע את התחזוקה בקלות. בעל דירוג IP30 ואישור נגד חדירה להפחתת הסיכוי לקצרים כתוצאה מאבק וקורוזיה.
צרו תמהיל והתאמה בין כל אחד מגדלי לוחות ה-LED מסדרה L-Line 7000 של פיליפס כדי ליצור צג יחיד בכל צורה וגודל. פיני יישור גמישים דינמיים מבטיחים התאמה מושלמת בכל מצב - ומובילים למשטח צג חלק ללא חיבורים. לשיפור הנוחיות והיעילות, כל לוח LED כולל פתחים בכל צד המאפשרים לבצע חיבור קווי רב-תכליתי בין לוחות ה-LED לכל חיבור קלט חיצוני. הפתחים בחלק העליון והתחתון של לוח ה-LED ניתנים לשליפה החוצה במקרה שהגישה אפשרית כל מהחלק העליון או התחתון של הלוח.
צגי ה-LED המקצועיים של פיליפס עושים שימוש בנורות LED בעלות ביצועים גבוהים שנבדקו ביסודיות, יעילות מבחינה אנרגטית וחסכוניות. בנוסף, טכנולוגיה משופרת מאפשרת לצג לחסוך באופן דינמי בצריכת האנרגיה.
כל לוח LED מסדרה L-Line של פיליפס מכוייל במפעל שלנו תחת תנאים מושלמים. המשמעות היא שאין כל צורך בכיול נוסף בשטח, מה שמוביל להתקנות מהירות יותר. קובצי כיול והגדרת תצורה זמינים כדי להבטיח התקנה מהירה.
עיצוב מעכב בעירה מאט את ההתפשטות של להבות במקרה של שריפה, ועוזר להגן על השלמות המבנית של לוח ה-LED במקרה של שריפה. נבדק ואושר עם אישורי בטיחות אש.
לוחות ה-LED מסדרה L-Line 7000 של פיליפס מסופקים בגובה של 25 ס"מ וזמינים ברוחב 50 ס"מ, 75 ס"מ ו-100 ס"מ. צגים אלה מוכנים להתקנה בכל פורמט סיבוב ללא הגבלות על הגודל. הם גם זמינים עם פינות מעוגלות שיתאימו לעיצובים מעוקלים בפורמט קעור וקמור.
צרו צגים ללא מסגרת בכל צורה, גודל או רזולוציה. העיצוב המודולרי של לוחות ה-LED המקצועיים של פיליפס מאפשר לכם להתאים לכל מרחב. בנו התקנות נרחבות וסוחפות או הרכיבו דפוסים מורכבים. צרו בקלות צגים שזורמים בצורה חלקה סביב מסדרונות ופתחים אחרים. אפילו פינות וצגים מעוקלים קל ליצור באמצעות סדרה 7000 החדשה של פיליפס.
השיגו שלמות דרך דיוק. ניטור בריאות פעיל הפוך את התחזוקה למהירה, פשוטה וצפויה על ידי הצגת הפריט המדויק הבא של הכשל והמיקום. על ידי שימוש בתוכנה זו שפועלת בזמן אמת באופן מקוון ולא מקוון, החלפת החלק הרלוונטי הופכת לתהליך יעיל, וחובה לבעלי צגים המתחזקים מיקומים גאוגרפיים רבים.
צג ה-LED המקצועי של פיליפס שברשותך כולל חיווט כבלים מובנה לשמירה על הסדר בכבלי החשמל והנתונים. לוחות הצג משורשרים הן בחשמל והן בנתונים, וכך מאפשרים לך למזער את אי הסדר ולהאיץ את ההתקנה.
תמונה/תצוגה
נוחות
חשמל
תנאי הפעלה
ארון
מודול
אביזרים
שונות
נתוני אריזה
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