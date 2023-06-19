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    Signage Solutions תצוגה Multi-Touch

    43BDL3452T/00

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    עוררו השראה לשיתוף פעולה. ספקו מידע. צג רב-מגע מקצועי ותגובתי זה באיכות UHD מבית Philips אידאלי ליישומים לכמה משתמשים בכמה אצבעות - משילוט ועד למצגות. עד 20 נקודות מגע פעילות בו-זמנית.

    Signage Solutions תצוגה Multi-Touch

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    See all סדרה Multi-Touch

    רתק אותם

    צג רב-מגע עם 20 נקודות.

    • 43 אינץ'
    • Powered by Android
    • נגיעות מרובות
    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). ‏CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

    CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך

    CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך

    שלוט בתוכן שלך בעזרת CMND & Create. ממשק גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

    CMND & Deploy. התקן והפעל אפליקציות מרחוק

    התקן והפעל במהירות כל אפליקציה - אפילו כשאתה מחוץ לאתר ועובד מרחוק. CMND & Deploy מאפשר לך להוסיף ולעדכן אפליקציות משלך, כמו גם אפליקציות מחנות האפליקציות לצגים מקצועיים של פיליפס. פשוט סרוק את קוד ה-QR, היכנס לחנות ולחץ על האפליקציה שברצונך להתקין. האפליקציה מועלית ומופעלת אוטומטית.

    זיכרון פנימי. העלה תוכן להצגה מיידית

    שמור והצג תוכן ללא צורך בנגן חיצוני קבוע. צג פיליפס המקצועי שלך כולל זיכרון פנימי, המאפשר לך להעלות מדיה לצג להצגה מיידית. הזיכרון הפנימי גם פועל כזיכרון מטמון להזרמה מקוונת.

    מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט

    שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים של פיליפס המופעלים על ידי Android ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין גם אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת Android 8 חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      108.0  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      43  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      מרווח בין פיקסלים
      0.2451 (אופקי) x 0.2451 (אנכי) מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      3840 x ‏2160 ב-60 הרץ
      בהירות
      400  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 B
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1200:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • סריקה פרוגרסיבית
      • 3D MA deinterlacing
      • שיפור ניגודיות דינמי
      טיפול בפני השטח
      ציפוי מונע ברק
      טכנולוגיית הלוח
      IPS
      מערכת הפעלה
      Android 8.0

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      כניסת וידאו
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 Type A (x2)
      • USB 2.0 Type B (x1)
      • VGA (D-Sub אנלוגי) (x1)
      כניסת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      חיבורים אחרים
      • micro SD
      • OPS
      בקרה חיצונית
      • RJ45
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C

    • נוחות

      הצבה
      • לרוחב (18/7)
      • לאורך (18/7)
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
      בקרת מקלדת
      • נסתר
      • ניתן לנעילה
      אות משלט רחוק
      ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • RS232
      • לולאת IR
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • RJ45

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט

    • חשמל

      רשת החשמל
      100 - 240 וולט AC, ‏50/60 הרץ
      תצרוכת (טיפוסית)
      100  W
      צריכה (מרבית)
      220W
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <0.5W
      תכונות חיסכון בחשמל
      Smart Power
      תווית סיווג אנרגיה
      G

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
      • 1,024 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 800, 60 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1360 x 768, 60 הרץ
      • 1366 x 768, 60 הרץ
      • 1440 x 900, 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 1920 x 1200, 60 הרץ
      • 3840x2160,‏ 60 הרץ, 50 הרץ
      • 720 x 400, 70 הרץ
      • 800 x 600, 60, 72, 75 הרץ
      תבניות וידאו
      • 480i, 60 הרץ
      • 480p, 60 הרץ
      • 576p, 50 הרץ
      • 576i, 50 הרץ
      • 720p, 50, 60 הרץ
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 1,080i, 25, 30 הרץ
      • 3840 x ‏2160, 24, 25 הרץ
      • 3840 x 2160, 30 הרץ
      • 480i, 30, 60 הרץ
      • 576i, 25, 50 הרץ

    • מידות

      רוחב המקלט
      1004.4  מ"מ
      משקל המוצר
      18.54  ק"ג
      גובה המקלט
      592.6  מ"מ
      עומק המקלט
      75.3(D בהתקנה על הקיר)/109.2(D בקופסת OPS חיצונית)  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      39.54  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      23.33  אינץ'
      התקנה על קיר
      200 x ‏200 מ"מ, M6
      עומק המקלט (אינץ')
      2.96(D@Wall mount)/4.30(D@External OPS box)  אינץ'
      רוחב המסגרת
      16.3 מ"מ (T/R/L/B)
      משקל מוצר (קילו)
      40.87  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      50,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      20 ~ 80% (ללא עיבוי)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      5 ~ 95% (ללא עיבוי)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • נגן פנימי

      CPU
      2 x‏ A53 +‏ 2 x‏ A73
      GPU
      ARM Mali G51
      זיכרון
      • 2 DDR3 גיגה-בייט
      • 8 גיגה בייט
      WiFi
      • ‎2.4 G
      • 5 G

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • מטלית ניקוי (x‏1)
      • כבל חיישן IR ‏(1.8 מ') (x1)
      • הלוגו של פיליפס
      • כבל אספקת חשמל (3 מ')
      • מדריך התחלה מהירה (x1)
      • שלט רחוק וסוללות AAA
      • כבל RS232 (3 מ') (1x)
      • כבל חיבור משורשר (daisy chain) ‏RS232 ‏(x‏1)
      • 1 x כיסוי ובורג USB
      מעמד
      BM05922 (אופציונאלי)

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ערבית
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • Italian
      • יפנית
      • פולנית
      • ספרדית
      • טורקית
      • רוסית
      • סינית מפושטת
      • סינית מסורתית
      • Danish
      • Dutch
      • Finnish
      • נורבגית
      • Portuguese
      • Swedish
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Class A
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • אינטראקטיביות

      תכנולוגיית Multi-Touch
      IRHE
      נקודות מגע
      20 נקודות מגע בו-זמנית
      הכנס והפעל
      תואם HID
      משקפי מגן
      זכוכית בטיחות מחוסמת 3 מ"מ

    Badge-D2C

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