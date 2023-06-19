הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך
שלוט בתוכן שלך בעזרת CMND & Create. ממשק גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.
FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד
מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.
CMND & Deploy. התקן והפעל אפליקציות מרחוק
התקן והפעל במהירות כל אפליקציה - אפילו כשאתה מחוץ לאתר ועובד מרחוק. CMND & Deploy מאפשר לך להוסיף ולעדכן אפליקציות משלך, כמו גם אפליקציות מחנות האפליקציות לצגים מקצועיים של פיליפס. פשוט סרוק את קוד ה-QR, היכנס לחנות ולחץ על האפליקציה שברצונך להתקין. האפליקציה מועלית ומופעלת אוטומטית.
זיכרון פנימי. העלה תוכן להצגה מיידית
שמור והצג תוכן ללא צורך בנגן חיצוני קבוע. צג פיליפס המקצועי שלך כולל זיכרון פנימי, המאפשר לך להעלות מדיה לצג להצגה מיידית. הזיכרון הפנימי גם פועל כזיכרון מטמון להזרמה מקוונת.
מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט
שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים של פיליפס המופעלים על ידי Android ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין גם אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת Android 8 חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
108.0
ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
43
אינץ'
יחס רוחב-גובה
16:9
רזולוציית הפנל
3840 x 2160
מרווח בין פיקסלים
0.2451 (אופקי) x 0.2451 (אנכי) מ"מ
רזולוציה אופטימלית
3840 x 2160 ב-60 הרץ
בהירות
400
cd/m²
צבעי התצוגה
1.07 B
יחס ניגודיות (טיפוסי)
1200:1
זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms
זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות
שיפור תמונה
3/2 - 2/2 motion pull down
3D Combfilter
Motion compens. deinterlacing
סריקה פרוגרסיבית
3D MA deinterlacing
שיפור ניגודיות דינמי
טיפול בפני השטח
ציפוי מונע ברק
טכנולוגיית הלוח
IPS
מערכת הפעלה
Android 8.0
קישוריות
יציאת שמע
שקע 3.5 מ"מ
כניסת וידאו
DVI-D (x1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 2.0 Type A (x2)
USB 2.0 Type B (x1)
VGA (D-Sub אנלוגי) (x1)
כניסת שמע
שקע 3.5 מ"מ
חיבורים אחרים
micro SD
OPS
בקרה חיצונית
RJ45
שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
נוחות
הצבה
לרוחב (18/7)
לאורך (18/7)
פונקציות לחיסכון בחשמל
החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
בקרת מקלדת
נסתר
ניתן לנעילה
אות משלט רחוק
ניתן לנעילה
לולאת אותות
RS232
לולאת IR
פונקציות לחיסכון בחשמל
Smart Power
ניתן לבקרה ברשת
RS232
RJ45
צליל
רמקולים מובנים
2 x 10 ואט
חשמל
רשת החשמל
100 - 240 וולט AC, 50/60 הרץ
תצרוכת (טיפוסית)
100
W
צריכה (מרבית)
220W
צריכת חשמל במצב המתנה
<0.5W
תכונות חיסכון בחשמל
Smart Power
תווית סיווג אנרגיה
G
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
1,024 x 768, 60 הרץ
1280 x 768, 60 הרץ
1280 x 800, 60 הרץ
1280 x 1024, 60 הרץ
1360 x 768, 60 הרץ
1366 x 768, 60 הרץ
1440 x 900, 60 הרץ
1600 x 1200, 60 הרץ
1920 x 1080, 60 הרץ
1920 x 1200, 60 הרץ
3840x2160, 60 הרץ, 50 הרץ
720 x 400, 70 הרץ
800 x 600, 60, 72, 75 הרץ
תבניות וידאו
480i, 60 הרץ
480p, 60 הרץ
576p, 50 הרץ
576i, 50 הרץ
720p, 50, 60 הרץ
1080i, 50, 60 הרץ
1080p, 50, 60 הרץ
1,080i, 25, 30 הרץ
3840 x 2160, 24, 25 הרץ
3840 x 2160, 30 הרץ
480i, 30, 60 הרץ
576i, 25, 50 הרץ
מידות
רוחב המקלט
1004.4
מ"מ
משקל המוצר
18.54
ק"ג
גובה המקלט
592.6
מ"מ
עומק המקלט
75.3(D בהתקנה על הקיר)/109.2(D בקופסת OPS חיצונית)
מ"מ