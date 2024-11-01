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    Signage Solutions 43BDL4050D D-Line Display

    43BDL4050D/11

    למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד

    Signage Solutions 43BDL4050D D-Line Display

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    תוכל לשמור את התוכן שלך ולהפעילו באמצעות FailOver

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    ניהול קל וחופשי של תוכן עם SmartCMS

    ניהול קל וחופשי של תוכן עם SmartCMS

    מערכת קלה וחופשית לניהול תוכן הפועלת אך ורק עם צגי Philips Sigage Solutions לניהול תוכן הסימנים הדיגטליים (digital signage) שלך. בעזרת SmartCMS תוכל ליצור ולתזמן תוכן משלך במשך 24 ביום. כל שעליך לעשות הוא ליצור את הרשת שלך, לעצב את התוכן, לתזמן את רשימת ההשמעה ולהתחיל לנגן!

    לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי

    לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי

    שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.

    Badge-D2C

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