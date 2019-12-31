צרו קיר וידאו ללא מסגרת בכל צורה או גודל

פשוט חברו מספר ארונות של צגי LED כדי ליצור את הרזולוציה שתרצו-בין אם זה 4K, ‏8K, או אפילו יותר. בהשוואה למסכי LCD, מסכי LED מציגים קצבי רענון גבוהים יותר שמאפשרים תמונה חלקה יותר. לא משנה מה הצורך, תתכוננו לספק אותו עם איכות תמונה ברורה ונקייה.