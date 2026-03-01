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  • סדרת Philips Signage 2000 סדרת Philips Signage 2000 סדרת Philips Signage 2000

    Signage Solutions סדרת Philips Signage 2000

    55BDL2050A/00

    סדרת Philips Signage 2000

    סדרת Signage 2000 של Philips מחזירה את תחום השילוט ליסודות – צג 16/7 נקי אך מסוגנן, המיועד לאינטגרציות פשוטות ללא צורך בתוספות מיותרות. מופעל על ידי Android 14, באיכות UHD ועם בהירות של 400 nits.

    Signage Solutions סדרת Philips Signage 2000

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    סדרת Philips Signage 2000

    עיצוב נקי – פשטות הצג הדיגיטלי

    • 55"
    • מופעל באמצעות Android 14
    • 400 קנדלה/מ"ר

    16/7 – עובדים על התוכן שלכם מתי שאתם צריכים אותו.

    עם בהירות של 400 cd/m2, סדרת Signage 2000 של Philips באיכות UHD מיועדת לשימוש 16/7 – פתרון אידיאלי לעסקים הפועלים מעלות השחר ועד השקיעה שרוצים להשאיר רושם בלתי נשכח.

    מערכת על שבב מקצועית של Android 14.

    צג Philips Signage מסדרה 2000 מופעל על ידי Android 14 ומתוכנן על פלטפורמה מקצועית עם קישוריות ואבטחה מובנות ואמינות. הוא ממוטב לאפליקציות Android מקומיות ומאפשר התקנת אפליקציות אינטרנט ותוכנות ישירות על הצג, מה שמייתר את הצורך בנגן מדיה חיצוני.

    שיתוף מסכים אלחוטי אופציונלי עם Philips ScreenShare.

    קדמו את התצוגה שלכם אל העתיד עם הגישה המודולרית שלנו. גישה זו מאפשרת להוסיף WiFi ו-Bluetooth באמצעות מודול ה-CRD22 האופציונליה, ליהנות מ-Philips ScreenShare ולהתמקד בשימוש חוזר ובמיחזור, תוך שמירה על קיימות וצמצום פסולת אלקטרונית (WEEE).

    תכונות מנגנון גיבוי אוטומטי בסיסיות. ביטחון מוגבר לתוכן שפועל תמיד.

    תכונות מנגנון גיבוי אוטומטי בסיסיות באמצעות זיהוי חיבור חם של 5V. מנגנון הגיבוי האוטומטי באמצעות חיבור חם של 5V הינו חיוני ליישומים מסחריים תובעניים, ומאפשר להגדיר מקור תוכן משני שיופעל אוטומטית במקרה הבלתי סביר של תקלה בהזנת המדיה הראשית.

    מוכן ל-Philips Wave עבור ניהול מכשירים מרחוק.

    שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Philips Signage מסדרה 2000 באופן מרוחק באמצעות Wave. פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      138.7  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      54.6  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      3840 x 2160
      מרווח בין פיקסלים
      0.315 ואט x‏ 0.315 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      3840 x ‏2160 ב-60 הרץ
      בהירות
      400  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 מיליארד
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1200:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      טכנולוגיית הלוח
      ADS
      מערכת הפעלה
      Android 14
      Haze
      1%

    • קישוריות

      כניסת וידאו
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      חיבורים אחרים
      USB 3.0 (x2)
      יציאת וידאו
      N/A
      בקרה חיצונית
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      קו יוצא
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • נוחות

      הצבה
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      מטריצה מדורגת
      עד 3 x ‏3
      בקרת מקלדת
      • Lockable
      • Hidden
      אות משלט רחוק
      Lockable
      לולאת אותות
      IR Loopthrough
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      ECO mode
      ניתן לבקרה ברשת
      RJ45

    • חשמל

      רשת החשמל
      100 ~ 240 וולט AC
      תצרוכת (טיפוסית)
      111  W
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <‏0.5W
      תווית סיווג אנרגיה
      G

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      תבניות וידאו
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • מידות

      רוחב המקלט
      1241.8  מ"מ
      משקל המוצר
      17.2  ק"ג
      גובה המקלט
      712.6  מ"מ
      עומק המקלט
      63.6  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      48.89  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      28.06  אינץ'
      התקנה על קיר
      400 x ‏400 מ"מ, M6
      עומק המקלט (אינץ')
      2.50  אינץ'
      רוחב המסגרת
      13.9 מ"מ (Even bezel)
      משקל מוצר (קילו)
      37.92  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      5 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      30,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      ‎10 ~ 90% RH (ללא פיצוי)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      הצגת תמונה דרך USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • נגן פנימי

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      זיכרון
      3GB RAM
      אחסון
      16GB

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      אביזרים אופציונליים
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Spanish
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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