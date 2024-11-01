65BDL3051T/00
למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
רמה חדשה לחלוטין של אינטראקטיביות זמינה כעת בזכות טכנולוגיית המגע המשולבת. גמישות רבה יותר וביצועי מגע בו-זמני אופטימאליים, בשילוב הזדמנויות הפעלה מעולות, כדי להעניק לך את הפתרון הטוב ביותר לאינטראקציה של המשתמש. הצגים מסוג רב מגע תומכים בזיהוי מגע אוטומטי. מחבר ה-USB תואם HID, ומספק פעולה מסוג הכנס-הפעל.
באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.
שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.
With this integrated touch display, the anti-glare glass with low optical parallax allows for the most immersive touch experience. With little to no glare and low reflection on the display, images are crystal clear with pure color and great clarity.
באמצעות FailOver, תוכל לפשט את המצגות ושיחות הווידאו שלך. כשחדר פגישות או שיחות ועידה אינו בשימוש, ניתן להפעיל תוכן רקע מכל מקור קלט שתבחר. כשהפגישה מתחילה ועליך לשתף מצגת או את המסך שלך, פשוט חבר את המחשב שלך, והצג יחליף מקורות קלט באופן אוטומטי ויציג את מה שעל המסך שלך, ללא צורך בהחלפה ידנית של מקורות קלט.
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