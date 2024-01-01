הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד
מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.
תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer
הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.
נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן USB
תזמן בקלות תוכן להצגה מ-USB. הצג המקצועי של פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
163.9
ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
64.5
אינץ'
יחס רוחב-גובה
16:9
רזולוציית הפנל
3840 x 2160
מרווח בין פיקסלים
0.372 ואט x 0.372 מ"מ
רזולוציה אופטימלית
3840 x 2160 ב-60 הרץ
בהירות
400
cd/m²
צבעי התצוגה
1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוסי)
1200:1
יחס ניגודיות דינמית
500,000:1
זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms
זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות
טכנולוגיית הלוח
IPS
תמונה קלינית
הגדרות שמורות מראש D-Image (DICOM part 14 נתמך)
Haze
25%
קישוריות
יציאת שמע
שקע 3.5 מ"מ
כניסת וידאו
DVI-I (x 1)
HDMI 2.0 (x3)
USB 2.0 (x2)
כניסת שמע
שקע 3.5 מ"מ
בקרה חיצונית
שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
RJ45
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
נוחות
הצבה
לרוחב (18/7)
לאורך (18/7)
מטריצה מדורגת
עד 10 x 15
בקרת מקלדת
נסתר
ניתן לנעילה
אות משלט רחוק
ניתן לנעילה
לולאת אותות
RS232
לולאת IR
קלות ההתקנה
תוספת חכמה
פונקציות לחיסכון בחשמל
Smart Power
ניתן לבקרה ברשת
RS232
RJ45
הפעלה
השהיית הפעלה
סטטוס הפעלה
Boot on source
חלון הפעלה
הפעלה / השבתה של סמל פיליפס
צליל
רמקולים מובנים
2 x 10 ואט (RMS)
חשמל
רשת החשמל
100 - 240V~, 50/60Hz
תצרוכת (טיפוסית)
165
W
צריכה (מרבית)
220W
צריכת חשמל במצב המתנה
<0.5W
תכונות חיסכון בחשמל
Smart Power
תווית סיווג אנרגיה
G
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
720 x 400, 70 הרץ
800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
832 x 624, 75Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 הרץ
1152 x 864, 75Hz
1152 x 870, 75Hz
1280 x 720, 60 הרץ
1280 x 800, 60 הרץ
1280 x 1024, 60 הרץ
1440 x 900, 60 הרץ
1600 x 1200, 60 הרץ
1680 x 1050, 60 הרץ
1920 x 1080, 60 הרץ
תבניות וידאו
480i, 60 הרץ
480p, 60 הרץ
576p, 50 הרץ
576i, 50 הרץ
720p, 60 הרץ
1080i, 50, 60 הרץ
1080p, 50, 60 הרץ
3840 x 2160, 30 הרץ
3840 x 2160, 60 הרץ
מידות
רוחב המקלט
1462.3
מ"מ
משקל המוצר
27.80
ק"ג
גובה המקלט
837.3
מ"מ
עומק המקלט
68.9 מ"מ (D בהתקנה על הקיר) / 89.9 מ"מ (D בידית)
מ"מ