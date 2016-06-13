פשט את הפגישות בעזרת FailOver לחדרי ישיבות

באמצעות FailOver, תוכל לפשט את המצגות ושיחות הווידאו שלך. כשחדר פגישות או שיחות ועידה אינו בשימוש, ניתן להפעיל תוכן רקע מכל מקור קלט שתבחר. כשהפגישה מתחילה ועליך לשתף מצגת או את המסך שלך, פשוט חבר את המחשב שלך, והצג יחליף מקורות קלט באופן אוטומטי ויציג את מה שעל המסך שלך, ללא צורך בהחלפה ידנית של מקורות קלט.