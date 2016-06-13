75BDL3010T/00
למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
רמה חדשה לחלוטין של אינטראקטיביות זמינה כעת בזכות טכנולוגיית המגע המשולבת. גמישות רבה יותר וביצועי מגע בו-זמני אופטימאליים, בשילוב הזדמנויות הפעלה מעולות, כדי להעניק לך את הפתרון הטוב ביותר לאינטראקציה של המשתמש. הצגים מסוג רב מגע תומכים בזיהוי מגע אוטומטי. מחבר ה-USB תואם HID, ומספק פעולה מסוג הכנס-הפעל.
קבל גמישות רבה יותר בנדל"ן המסכים שלך. עם היכולת להציג תוכן מעד ארבעה מקורות קלט נפרדים, כולם על מסך אחד. QuadViewer אידיאלי לחדרי בקרה, לסביבות תאגידיות ולחדרי פגישות.
שמירה על התוכן שלך והפעלתו חיוניות ליישומים מסחריים תובעניים. למרות שלא סביר שתצטרך להתמודד עם פגיעה קטלנית בתוכן, FailOver תספק הגנה על התוכן בעזרת טכנולוגיה מהפכנית, המציגה תוכן מגובה על מסך במקרה של כשל בנגן המדיה. FailOver מתחיל לפעול אוטומטית כאשר מתגלה כשל בכניסה העיקרית. פשוט, בחר חיבור לכניסה העיקרית וחיבור FailOver ואתה מוכן לקבלת הגנה מיידית.
CMND, פלטפורמה עמידה לניהול צגים, מחזירה את הכוח לידיים שלך. עדכן ונהל תוכן באמצעות CMND & Create או שלוט בהגדרות באמצעות CMND & Control. כל זאת אפשרי באמצעות CMND.
הפוך את הצג שלך לפתרון שילוט דיגיטלי "הכול באחד" וצור רשת צגים מחוברת, חכמה ובטוחה. Open Pluggable Specification (OPS) הוא חריץ לפי תקן תעשייתי שבו תוכל להוסיף נגן מדיה תואם לתקן OPS. פתרון אלחוטי זה מעניק לך את היכולת להתקין, לנצל או לתחזק את החומרה בכל פעם שתצטרך.
באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.
צפה בפתרונות השילוט שלך כפי שמעולם לא ראית בעבר הודות לרזולוציה גבוהה פי ארבעה מצג Full HD רגיל. 3840 x 2160 פיקסלים מספקים תמונה כה מעודנת, כה נאמנה למציאות, עד שהיא יוצרת חלון לעולם חדש.
באמצעות FailOver, תוכל לפשט את המצגות ושיחות הווידאו שלך. כשחדר פגישות או שיחות ועידה אינו בשימוש, ניתן להפעיל תוכן רקע מכל מקור קלט שתבחר. כשהפגישה מתחילה ועליך לשתף מצגת או את המסך שלך, פשוט חבר את המחשב שלך, והצג יחליף מקורות קלט באופן אוטומטי ויציג את מה שעל המסך שלך, ללא צורך בהחלפה ידנית של מקורות קלט.
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