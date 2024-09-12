אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות WiFi או עם כבל RJ45, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.
FailOver. מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק
FailOver - טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל במקור הקלט או באפליקציה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן.
תזמון תוכן בקלות מהתקן USB או מהזיכרון הפנימי
תזמנו בקלות תוכן להצגה מ-USB או מהזיכרון הפנימי. הצג המקצועי של פיליפס שברשותכם יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שתרצו, ויחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.
חיבור אופציונלי לשיתוף מסך אלחוטי
שיתוף מסך אלחוטי עושה שימוש ברשת Wi-Fi הקיימת כדי לחבר מכשירים באופן מיידי ומאובטח, או בהתקן חיבור ה-HDMI האופציונלי שלנו לשידור ישיר למסך ללא חיבור לרשת המאובטחת.
מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט
הצגים המקצועיים והקשוחים האלה של פיליפס, הפועלים על גבי פלטפורמת Android 10 SoC שלנו, ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין בהם גם אפליקציות רשת. הגמישות והאבטחה מבטיחים שמפרטי הצג יישארו עדכניים למשך זמן ארוך יותר.
לתפוס את ה-Wave לקבלת תוצאות מהפכניות
שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי פיליפס מסדרת Q-Line באופן מרוחק באמצעות Wave. פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
217.4
ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
85.6
אינץ'
יחס רוחב-גובה
16:9
רזולוציית הפנל
3840 x 2160
מרווח בין פיקסלים
0.4935 ואט x 0.4935 מ"מ
רזולוציה אופטימלית
3840 x 2160 ב-60 הרץ
בהירות
400
cd/m²
צבעי התצוגה
1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוסי)
1200:1
יחס ניגודיות דינמית
500,000:1
זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms
זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות
שיפור תמונה
3/2 - 2/2 motion pull down
Progressive scan
Dynamic contrast enhancement
טכנולוגיית הלוח
IPS
מערכת הפעלה
Android 10
Haze
25%
קישוריות
יציאת שמע
3.5mm jack
כניסת וידאו
USB 2.0 (x2)
DVI-I (x 1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 3.0 (x1)
כניסת שמע
3.5 mm jack
חיבורים אחרים
micro SD
OPS
בקרה חיצונית
RS232C (in/out) 2.5 mm jack
IR (in/out) 3.5 mm jack
RJ45
נוחות
הצבה
Landscape (18/7)
Portrait (18/7)
מטריצה מדורגת
עד 3 x 3
בקרת מקלדת
Hidden
Lockable
אות משלט רחוק
Lockable
לולאת אותות
RS232
IR Loopthrough
קלות ההתקנה
Smart Insert
פונקציות לחיסכון בחשמל
Smart Power
ניתן לבקרה ברשת
RS232
RJ45
צליל
רמקולים מובנים
2 x 10 ואט (RMS)
חשמל
רשת החשמל
100 - 240V~, 50/60Hz
תצרוכת (טיפוסית)
320
W
צריכה (מרבית)
540W
צריכת חשמל במצב המתנה
<0.5W
תכונות חיסכון בחשמל
Smart Power
תווית סיווג אנרגיה
G
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
1920 x 1080, 60Hz
1680 x 1050, 60Hz
1600 x 1200, 60Hz
1440 x 900, 60Hz
1280 x 1024, 60Hz
1280 x 800, 60Hz
1280 x 720, 60Hz
1024 x 768, 60, 70, 75Hz
1152 x 864, 75Hz
3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
720 x 400, 70Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
800 x 600, 56,60,72 Hz
832 x 624, 75Hz
תבניות וידאו
1080i, 50, 60Hz
720p, 50,60 Hz
1080p, 50, 60Hz
2160p, 50, 60Hz
מידות
רוחב המקלט
1929.0
מ"מ
משקל המוצר
49.06
ק"ג
גובה המקלט
1100.0
מ"מ
עומק המקלט
69.5 מ"מ (D בהתקנה על הקיר) / 91.8 מ"מ (D בידית)
מ"מ