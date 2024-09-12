אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות WiFi או עם כבל RJ45, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.
FailOver. מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק
FailOver - טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל במקור הקלט או באפליקציה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן.
תזמון תוכן בקלות מהתקן USB או מהזיכרון הפנימי
תזמנו בקלות תוכן להצגה מ-USB או מהזיכרון הפנימי. הצג המקצועי של פיליפס שברשותכם יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שתרצו, ויחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.
חיבור אופציונלי לשיתוף מסך אלחוטי
שיתוף מסך אלחוטי עושה שימוש ברשת Wi-Fi הקיימת כדי לחבר מכשירים באופן מיידי ומאובטח, או בהתקן חיבור ה-HDMI האופציונלי שלנו לשידור ישיר למסך ללא חיבור לרשת המאובטחת.
מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט
הצגים המקצועיים והקשוחים האלה של פיליפס, הפועלים על גבי פלטפורמת Android 10 SoC שלנו, ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין בהם גם אפליקציות רשת. הגמישות והאבטחה מבטיחים שמפרטי הצג יישארו עדכניים למשך זמן ארוך יותר.
לתפוס את ה-Wave לקבלת תוצאות מהפכניות
שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי פיליפס מסדרת Q-Line באופן מרוחק באמצעות Wave. פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.