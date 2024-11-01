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    Signage Solutions BDL6526QT Multi-Touch Display

    BDL6526QT/00

    למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד

    Signage Solutions BDL6526QT Multi-Touch Display

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    חווה אינטראקטיביות מדהימה עם רב-מגע אמיתי

    חווה אינטראקטיביות מדהימה עם רב-מגע אמיתי

    רמה חדשה לחלוטין של אינטראקטיביות זמינה כעת בזכות טכנולוגיית המגע המשולבת. גמישות רבה יותר וביצועי מגע בו-זמני אופטימאליים, בשילוב הזדמנויות הפעלה מעולות, כדי להעניק לך את הפתרון הטוב ביותר לאינטראקציה של המשתמש. הצגים מסוג רב מגע תומכים בזיהוי מגע אוטומטי. מחבר ה-USB תואם HID, ומספק פעולה מסוג הכנס-הפעל.

    תוסף OPS אופציונלי ליצירת פיתרון "הכול באחד"

    תוסף OPS אופציונלי ליצירת פיתרון "הכול באחד"

    הפוך את הצג שלך לפתרון שילוט דיגיטלי "הכול באחד" וצור רשת צגים מחוברת, חכמה ובטוחה. Open Pluggable Specification (OPS) הוא חריץ לפי תקן תעשייתי שבו תוכל להוסיף נגן מדיה תואם לתקן OPS. פתרון אלחוטי זה מעניק לך את היכולת להתקין, לנצל או לתחזק את החומרה בכל פעם שתצטרך.

    SmartPower לחיסכון בחשמל

    SmartPower לחיסכון בחשמל

    באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.

    נהל ושלוט מרחוק ברשת שלך באמצעות SmartControl

    נהל ושלוט מרחוק ברשת שלך באמצעות SmartControl

    SmartControl מאפשר לך לשלוט מרחוק ולנהל את רשת הצגים שלך דרך RJ45 ו-RS232C. כוונון עדין בקלות של כל הגדרות הצגים, כולל רזולוציה, בהירות, ניגודיות ושכפול ההגדרות בכל הרשת.

    Full HD LED לתמונות נהדרות עם ניגודיות יוצאת מן הכלל

    איכות התמונה חשובה. טלוויזיות רגילות מספקות איכות, אך אתה מצפה ליותר. דמיין לעצמך פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים מציאותיים, היוצרים תמונה נאמנה למציאות.

    טכנולוגיית מגע אופטי לאינטראקציה מתקדמת עם המשתמש

    החיישנים על שפת המסך מעניקים לך בהירות מושלמת ובה-בעת אינטראקציית multi-touch הפותחת הרבה אפשרויות ליישומים אינטראקטיביים חדשים.

    תואם לכל מערכות ההפעלה המובילות

    צגי המגע שלנו אינם תלויים בתוכנה והם תומכים ב-Windows 8, Windows 7, Vista, XP,Mac OS וב-Linux.

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