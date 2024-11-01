BDL6526QT/00
למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
רמה חדשה לחלוטין של אינטראקטיביות זמינה כעת בזכות טכנולוגיית המגע המשולבת. גמישות רבה יותר וביצועי מגע בו-זמני אופטימאליים, בשילוב הזדמנויות הפעלה מעולות, כדי להעניק לך את הפתרון הטוב ביותר לאינטראקציה של המשתמש. הצגים מסוג רב מגע תומכים בזיהוי מגע אוטומטי. מחבר ה-USB תואם HID, ומספק פעולה מסוג הכנס-הפעל.
הפוך את הצג שלך לפתרון שילוט דיגיטלי "הכול באחד" וצור רשת צגים מחוברת, חכמה ובטוחה. Open Pluggable Specification (OPS) הוא חריץ לפי תקן תעשייתי שבו תוכל להוסיף נגן מדיה תואם לתקן OPS. פתרון אלחוטי זה מעניק לך את היכולת להתקין, לנצל או לתחזק את החומרה בכל פעם שתצטרך.
באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.
SmartControl מאפשר לך לשלוט מרחוק ולנהל את רשת הצגים שלך דרך RJ45 ו-RS232C. כוונון עדין בקלות של כל הגדרות הצגים, כולל רזולוציה, בהירות, ניגודיות ושכפול ההגדרות בכל הרשת.
איכות התמונה חשובה. טלוויזיות רגילות מספקות איכות, אך אתה מצפה ליותר. דמיין לעצמך פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים מציאותיים, היוצרים תמונה נאמנה למציאות.
החיישנים על שפת המסך מעניקים לך בהירות מושלמת ובה-בעת אינטראקציית multi-touch הפותחת הרבה אפשרויות ליישומים אינטראקטיביים חדשים.
צגי המגע שלנו אינם תלויים בתוכנה והם תומכים ב-Windows 8, Windows 7, Vista, XP,Mac OS וב-Linux.
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.