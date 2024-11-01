התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות HTML5

התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. עצב את תוכן הסימנים שלך ברשת וחבר אותו לתצוגה או לרשת המלאה שלך. כל שעליך לעשות הוא לחבר כבל אינטרנט מסוג RJ45 לצורך החיבור אל הרשת, לחבר תא הצג אל כתובת ה-URL הייעודית, ותוכל לנגן את התוכן מבוסס הענן שלך.