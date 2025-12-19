בפיליפס, המטרה שלנו היא לשפר את בריאותם ואיכות חייהם של אנשים באמצעות חדשנות משמעותית. אנו שואפים לשפר את חייהם של 2.5 מיליארד אנשים מדי שנה עד שנת 2030, כולל 400 מיליון אנשים בקהילות מוחלשות.

כחברת טכנולוגיה, אנו — יחד עם בעלי הרישיון למותג שלנו — מפתחים חדשנות עבור אנשים מתוך אמונה עקבית אחת: תמיד יש דרך לשפר את החיים.