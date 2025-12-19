מובילה ממוקדת בתחום טכנולוגיות הבריאות
בפיליפס, המטרה שלנו היא לשפר את בריאותם ואיכות חייהם של אנשים באמצעות חדשנות משמעותית. אנו שואפים לשפר את חייהם של 2.5 מיליארד אנשים מדי שנה עד שנת 2030, כולל 400 מיליון אנשים בקהילות מוחלשות.
כחברת טכנולוגיה, אנו — יחד עם בעלי הרישיון למותג שלנו — מפתחים חדשנות עבור אנשים מתוך אמונה עקבית אחת: תמיד יש דרך לשפר את החיים.
בפיליפס, אנו שואפים לספק ערך גבוה וארוך טווח ללקוחותינו ולבעלי המניות שלנו, תוך פעולה אחראית כלפי כדור הארץ והחברה, בשותפות עם בעלי העניין שלנו.
חדשנות להתמודדות עם אתגרי הבריאות הגלובליים
אנו גאים במורשת של חדשנות פורצת דרך המשתרעת על פני יותר מ-130 שנה. חדשנות משמעותית — המתמקדת בצורכי הלקוחות שלנו — ממשיכה לעמוד בלב כל מה שאנו עושים.
כ-9%מהמכירות הושקעו במחקר ופיתוח בשנת 2024
שינוי אופן אספקת שירותי הבריאותפיליפס נבחרה לאחת מ-100 החברות החדשניות המובילות בעולם של Clarivate™ זו השנה ה-12 ברציפות.קרא עוד
594בקשות לפטנטים בתחום הטכנולוגיה הרפואית בשנת 2024
הגשות פטנטים בתחום הטכנולוגיה הרפואיתפיליפס הייתה החברה מספר 1 במשרד הפטנטים האירופי בשנת 2024.קרא עוד
כ-50%ממחקר ופיתוח בשנת 2024 התמקדו בתוכנה ובמדעי הנתונים
אמון וחדשנות הולכים יד ביד79% מאנשי המקצוע בתחום הבריאות מאמינים כי בינה מלאכותית יכולה לשפר את תוצאות הטיפול במטופלים, אך יש לרכוש את אמון הציבור בטכנולוגיה — אז כיצד עושים זאת?קרא עוד
50,500זכויות פטנט
חדשנות המתמקדת באנשים ובמטופליםאנו מתמקדים בחדשנות בתחומי הניטור, הטיפול ההתערבותי, הדימות, מערכות מידע ארגוניות לבריאות ובריאות אישית.קרא עוד
אך בתעשייה דינמית ומהירה כמו שלנו, לעיתים רחוקות ניתן לחדש לבד. יותר ויותר, משמעות הדבר היא שיתופי פעולה עם ספקי שירותי בריאות, סטארטאפים, אוניברסיטאות (במיוחד בתי חולים אוניברסיטאיים) וחברות נוספות.
אנו ממשיכים להטמיע קיימות באופן עמוק יותר בכל דרך שבה אנו פועלים — בפעילות שלנו ובמעגלים רחבים יותר, יחד עם השותפים שלנו.
דוח פערי השכר של ארגון Philips Medical כולל התייחסות לכלל העובדים שהועסקו ב-Philips Medical במהלך שנת 2025.
קראו את חוק הדוח הפומבי בנושא שוויון בשכר לגברים ולנשים לשנת 2025
מבנה ההנהלה שלנו משלב מנהיגות אחראית ופיקוח עצמאי
מוצרים באים והולכים, וטכנולוגיות משתנות, אך פיליפס עדיין מתמקדת בדבר אחד: יצירת חדשנות משמעותית המשפרת את בריאותם ואיכות חייהם של אנשים.
אנו רוצים לאפשר לצוותי הטיפול יותר זמן להתמקד במטופל, ובמקביל להקל על יותר אנשים לדאוג לבריאותם ולאיכות חייהם — הכול באמצעות חדשנות משמעותית. נעשה זאת באחריות ובאופן בר־קיימא, כאשר בטיחות המטופלים והאיכות עומדות בלב כל מה שאנו עושים.