מדיניות קובצי ה-Cookie



כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו, אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות אחרות (למשל, מזהים מוצפנים, אובייקטים משותפים מקומיים, קובצי Flash Cookie, אחסון מקומי של HTML5, תגי HTTP, קובצי GIF של פיקסלים, משואות, סקריפטים, תוספים או ממשקי API) בדפדפן או במכשיר שלך המסייעים לנו לאפשר את הניהול הטכני והפונקציונלי של אתרי האינטרנט שלנו (כולל הבטחת אבטחת מידע), כדי לשפר את העיצוב והביצועים של אתרי האינטרנט שלנו, כדי להבין טוב יותר את התנהגות המבקרים בדפים שלנו ולמטרות פרסום ממוקד. קובצי Cookie אלה וטכנולוגיות דומות אחרות עשויים לאסוף נתונים ולשתף נתונים כגון כתובת ה-IP שלך, מערכת ההפעלה שלך, סוג הדפדפן שלך וסוג המכשיר שלך (למשל מחשב, טלפון חכם) עם צדדים שלישיים. חלק מקובצי ה-Cookie פועלים תמיד כשאתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו, ואינך יכול לכבות אותם. אנו קוראים לזה " עוגיות חיוניות ". ללא קובצי Cookie אלה, השירותים שאתה מבקש לא יכולים לתפקד כמתוכנן. אנו משתמשים בעוגיות אלה כדי להקל על הגישה לאתר שלנו או כדי להבטיח את אבטחת אתרי האינטרנט שלנו, מה שמאפשר לנו לנתב מידע ברשת ולזהות שגיאות שידור או אובדן נתונים. לחלופין, קובצי Cookie אלה עשויים להיות חיוניים גם כדי לאפשר שירות ספציפי המבוקש על ידך באתר האינטרנט שלנו (למשל, כפתורי 'הוסף לעגלה' כדי לעקוב אחר עגלת הקניות שלך). הבסיס החוקי שעליו אנו מסתמכים כדי לעבד את הנתונים האישיים שלך בהקשר זה הוא ביצוע חוזה, בפרט, לספק שירות המבוקש במפורש על ידי המשתמש. אנו משתמשים בקובצי Cooki e של ביצועים כדי לאסוף מידע סטטיסטי מצטבר על ביצועי האתר שלנו וכדי לנתח ולשפר את ביצועיו בהתאם. אתה יכול להפעיל או לכבות אותם בכל עת. אנו נשתמש בהם רק אם הסכמתם לשימוש בהם מראש. לדוגמה, אנו משתמשים בקובצי Cookie אלה כדי לקבל תצוגה כללית של האופן שבו מבקרים משתמשים באתרי האינטרנט שלנו (כלומר, באילו דפי אינטרנט אתה מבקר בתדירות הגבוהה ביותר, מספר המבקרים בחלקים השונים של האתר). אנו עשויים גם להשתמש בקובצי Cookie אלה כדי לתעד את ההפעלה והפעילות שלך באתר שלנו כדי להבין ולשפר את חווית המשתמשים באתרי האינטרנט שלנו. הבסיס החוקי שעליו אנו מסתמכים כדי לעבד את הנתונים האישיים שלך בהקשר זה הוא הסכמתך. אנו משתמשים גם בקובצי Cookie של העדפות כדי לתמוך בפונקציות האתר המועילות למשתמש, כגון זכירת העדפות המשתמש בביקורים הבאים או הפעלת פונקציונליות משופרת כגון שירותי צ'אט באינטרנט, מערכות הערות ודירוג וסקרים. אתה יכול להפעיל או לכבות אותם בכל עת. אנו נשתמש בהם רק אם הסכמתם לשימוש בהם מראש. הבסיס החוקי שעליו אנו מסתמכים כדי לעבד את הנתונים האישיים שלך בהקשר זה הוא הסכמתך. לבסוף, אנו משתמשים בפרסום ממוקד ובקובצי Cookie של מדיה חברתית כדי לעקוב אחר התנהגות הגלישה שלך באתר שלנו ולהציג לך פרסומות מותאמות אישית הרלוונטיות לך ולתחומי העניין שלך. זה כולל גם קובצי Cookie, פיקסלים ותגיות של מדיה חברתית המאפשרים למקד אליך פרסומות בפלטפורמות אלה ולעקוב אחר המעורבות והביצועים של הפרסומות שלנו. במקרה שתספק לנו את כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך (למשל, בעת רכישת מוצר או מילוי טופס באתר שלנו), אנו עשויים להעביר אותם בצורה מוצפנת לפלטפורמת הפרסום שלנו כדי לאפשר מעקב המרות מדויק יותר. קובצי Cookie אלה ישפיעו על התוכן וההודעות שאתה רואה באתרים אחרים שבהם אתה מבקר. אתה יכול להפעיל או לכבות אותם בכל עת. אנו נשתמש בהם רק אם הסכמתם לשימוש בהם מראש. לדוגמה, אם אתה קורא מאמר על מוצר של פיליפס, אנו עשויים להציג לך פרסומות על מוצר זה באתר האינטרנט שלנו או של צד שלישי. הבסיס החוקי שעליו אנו מסתמכים כדי לעבד את הנתונים האישיים שלך בהקשר זה הוא הסכמתך.יתר על כן, אם נתת לנו את הסכמתך לקבל תקשורת פרסומית, אנו נשתמש במידע שנאסף מקובצי Cookie אלה כדי לשלוח לך הודעות המותאמות להעדפותיך. למידע נוסף על קובצי ה-Cookie הספציפיים שבהם אנו מ שתמשים באתר זה, אנא קרא את הודעת קובצ י ה -Cookie. אתה יכול להתאים את העדפות קובצי ה-Cookie שלך בכל עת ממנהל ההסכמה שלנו לקובצי Cookie . מלבד התאמת העדפות קובצי ה-Cookie שלך באתר שלנו, אתה יכול לנהל את העדפות קובצי ה-Cookie שלך בדפדפן שלך בכל עת. שים לב שהגדרות הדפדפן שלך עשויות שלא להציע לך את אותה קלות שימוש כמו הגדרות קובצי ה-Cookie באתר שלנו. אם פשוט תשבית את כל קובצי ה-Cookie בהגדרות הדפדפן שלך, ייתכן שתגלה שחלקים או תכונות מסוימים באתר שלנו לא יפעלו מכיוון שהדפדפן שלך ימנע מאיתנו להגדיר קובצי Cookie חיוניים אלה. תוכל למצוא מידע נוסף על אופן השבתת קובצי ה-Cookie או ניהול הגדרות קובצי ה-Cookie שלך עבור הדפדפנים הבאים להלן: Google Chrome: מחיקה, הפעלה וניהול של קובצי Cookie ב-Chrome - מחשב - Google Chrome עזרה



Firefox: הגנת מעקב משופרת ב-Firefox למחשבים שולחניים | עזרה של Firefox (mozilla.org)

Microsoft: ניהול קבצי Cookie ב- Microsoft Edge: הצגה, אפשרות, חסימה, מחיקה ושימוש - תמיכה של Microsoft

Safari: ניהול קובצי Cookie ונתונים של אתרי אינטרנט - Safari עזרה (apple.com)