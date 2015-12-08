הצטרף לארגון המוביל חדשנות משמעותית.

בפיליפס שמנו לנו למטרה לסייע לאנשים לשמור על בריאותם, לחיות חיים איכותיים וליהנות מהחיים. אנו עושים זאת באמצעות חדשנות משמעותית אשר מובילה לשינוי באורחות החיים בעבודה, בבית ובמוסדות הרפואיים. אנו מצליחים לעשות זאת בזכות ההון האנושי המוכשר והיצירתי. למעלה מ800 העובדים שלנו בחיפה ובפתח תקווה תורמים באופן משמעותי לעשייה במגוון תחומים ובכללם מחקר ופיתוח מולטי-דיסציפלינרי, מחקר קליני, תפעול, יצור וניהול שרשרת אספקה. יחד אנו מגיעים להישגים של חדשנות העונה על צרכים אמתיים: סורקי ה CT מהמתקדמים בעולם הנמצאים בשימוש במעל 100 שווקים בעולם. פלטפורמות תוכנה חדשניות המאפשרות לכל רופא לעבד ולנתח הדמיות רפואיות ממקורות שונים. .פלטפורמות מבוססות ענן אשר עושות שימוש במידע ממערכות ומקורות מגוונים על מנת לאפשר רפואה מתקדמת ומותאמת אישית. ·יצור ואספקה בינלאומית של מערכות, ופתרונות ברמה הגבוהה ביותר .בזכות יתרונותיה הרבים, בשנים האחרונות פיליפס נבחרה להיות חברת הציוד הרפואי המובילה בסקר BDI למקומות העבודה המובילים בישראל. אנו מזמינים אתכם לממש את הידע, היצירתיות והאנרגיה שלכם ולקדם את הקריירה שלכם בפיליפס. אם אתם רוצים ליצור שינוי משמעותי בחיי אנשים - הצטרפו אלינו לפיליפס. למידע נוסף בקרו בעמוד המשרות הגלובלי.