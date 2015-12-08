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לעבוד בפיליפס

הצטרף לארגון המוביל חדשנות משמעותית.

 

בפיליפס שמנו לנו למטרה לסייע לאנשים לשמור על בריאותם, לחיות

חיים איכותיים וליהנות מהחיים. אנו עושים זאת באמצעות חדשנות משמעותית אשר מובילה לשינוי באורחות החיים בעבודה, בבית ובמוסדות הרפואיים. אנו מצליחים לעשות זאת בזכות ההון האנושי המוכשר והיצירתי.

למעלה מ800 העובדים שלנו בחיפה ובפתח תקווה תורמים באופן משמעותי לעשייה במגוון תחומים ובכללם מחקר ופיתוח מולטי-דיסציפלינרי, מחקר קליני, תפעול, יצור וניהול שרשרת אספקה. יחד אנו מגיעים להישגים של חדשנות

העונה על צרכים אמתיים:

 

  סורקי ה CT מהמתקדמים בעולם הנמצאים בשימוש במעל 100 שווקים בעולם.

  פלטפורמות תוכנה חדשניות המאפשרות לכל רופא לעבד ולנתח הדמיות רפואיות ממקורות שונים.

  .פלטפורמות מבוססות ענן אשר עושות שימוש במידע ממערכות ומקורות מגוונים על מנת לאפשר רפואה מתקדמת ומותאמת אישית.

·יצור ואספקה בינלאומית של מערכות, ופתרונות ברמה הגבוהה ביותר

 

.בזכות יתרונותיה הרבים, בשנים האחרונות פיליפס נבחרה להיות חברת הציוד  

הרפואי המובילה בסקר BDI למקומות העבודה המובילים בישראל.

אנו מזמינים אתכם לממש את הידע, היצירתיות והאנרגיה שלכם ולקדם את

הקריירה שלכם  בפיליפס. אם אתם רוצים ליצור שינוי משמעותי בחיי אנשים -

הצטרפו אלינו לפיליפס.

 

למידע נוסף בקרו בעמוד המשרות הגלובלי.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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