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  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים
  • עיצוב ודיוק אולטימטיביים

הופסק

Multigroom series 700014-ב-1, פנים, ראש וגוף

MG7745/15

עיצוב ודיוק אולטימטיביים
שדררג את הסגנון האישי שלך בעזרת מעצב הזקן מולטיגרום המדויק ביותר שלנו. 14 כלי פרמיום מעניקים לך את העוצמה ליצור סגנון ייחודי משלך, מכף רגל ועד ראש. תיהנה מדיוק מרבי בעזרת להבי DualCut ותוספת שליטה באמצעות ידית אחיזה עם גומי מונע החלק.
הצג את כל היתרונות

מעצב זקן מולטיגרום 14-ב-1 למגוון שימושים

עיצוב ודיוק אולטימטיביים

  • 14 אביזרים

  • טכנולוגיית DualCut

  • עד 180 דקות זמן פעולה

  • עמיד במים

דיוק מרבי, עם פי 2 יותר להבים

דיוק מרבי, עם פי 2 יותר להבים

קוצץ השיער הכל באחד מצויד בטכנולוגיית DualCut מתקדמת לדיוק מירבי. מגיע עם להבים כפולים ומעוצב כך שישאר חד כמו בשימוש הראשון.

14 אביזרים לקיצוץ שיער הפנים והראש

14 אביזרים לקיצוץ שיער הפנים והראש

קוצץ השיער מולטיגרום 7000 הכל באחד של פיליפס כולל 14 אביזרים ומספק פתרונות טיפוח לכל הגוף.

להבים בעלי השחזה עצמית לתוצאות חלקות

להבים בעלי השחזה עצמית לתוצאות חלקות

באמצעות להבי הפלדה המדויקים של מעצב שיער הזקן והגוף, תוכל ליצור קווים ישרים, נקיים, ושווים גם בקיצוץ השיער העבה ביותר. אלו להבי אל-חלד ולכן לא יחלידו, והם בעלי השחזה עצמית ויחזיקו מעמד לאורך זמן.

מפרט טכני

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