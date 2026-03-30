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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
MG7745/15
14 אביזרים
טכנולוגיית DualCut
עד 180 דקות זמן פעולה
עמיד במים
קוצץ השיער הכל באחד מצויד בטכנולוגיית DualCut מתקדמת לדיוק מירבי. מגיע עם להבים כפולים ומעוצב כך שישאר חד כמו בשימוש הראשון.
קוצץ השיער מולטיגרום 7000 הכל באחד של פיליפס כולל 14 אביזרים ומספק פתרונות טיפוח לכל הגוף.
באמצעות להבי הפלדה המדויקים של מעצב שיער הזקן והגוף, תוכל ליצור קווים ישרים, נקיים, ושווים גם בקיצוץ השיער העבה ביותר. אלו להבי אל-חלד ולכן לא יחלידו, והם בעלי השחזה עצמית ויחזיקו מעמד לאורך זמן.