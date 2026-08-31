צרו קשר עם פיליפס

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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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פתרונות שמיעה, טיפול באמצעות אור וטיפול בדרכי הנשימה
טיפוח אישי
מברשות שיניים, מכונות גילוח, IPL ואביזרים
טיפול באם ובילד
בקבוקי תינוקות, מחממים, צגים ומדחומים
מוצרי רכב
שדרוגי נורות חשמל ו-LED עבור המכונית, האופנוע או המשאית
מוצרים לבית
מכשירי מטבח, שואבי אבק, מגהצים וקפה
ציוד אור-קולי
טלוויזיות, מערכות שמע ביתיות צגים ואביזרים
תאורה
Lighting
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