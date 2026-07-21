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إحساس بنظافة استثنائية مع Philips Sonicare

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

מותג מברשות השיניים בטכנולוגיה הסונית המומלץ על ידי מומחים בתחום רפואת השיניים ברחבי העולם1

מברשת השיניים הטובה ביותר של Philips

הטיפול המושלם גלוי ב-100%

חדש: הדור הבא של DiamondClean
חדש: הדור הבא של DiamondClean
נגמרו הניחושים עכשיו הטיפול המושלם גלוי ב-100%
Philips Sonicare 7000 series

Philips Sonicare 7000 series

Advanced care for healthier gums, gently removes up to 10x more plaque

Philips Sonicare 6000 series

Philips Sonicare 6000 series

Advanced care for sensitive teeth and gums, gently removes 10x more plaque

Philips Sonicare סדרה 5000

Philips Sonicare סדרה 5000

טיפול מתקדם לשיניים ולחניכיים, עד פי 10 יותר הסרת פלאק

Philips Sonicare 4100 series

Philips Sonicare 4100 series

Goodbye manual toothbrush. Hello Sonic technology.

מברשת חשמלית חכמה לילדים של Philips Sonicare

מברשת חשמלית חכמה לילדים של Philips Sonicare

מברשת חשמלית חכמה לילדים של Philips Sonicare

חזקות בהסרת פלאק1, עדינות לחניכיים

טכנולוגיית Sonicare החדשנית

הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שלנו, המספקת 62,000 תנועות סיבים לדקה לניקוי עדין אך יעיל, אפילו באזורים קשים להגעה.

פעולת הנוזל של Sonicare

מסייעת לסיבי המברשת בניקוי באמצעות הזרמת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.

נקו את הפלאק בעדינות

ראשי המברשת של Sonicare מעוצבים באופן ייחודי כדי לספק את הטיפול הדרוש לכם, אך הם עדיין עדינים לשיניים ולחניכיים.

למה כדאי לבחור ב-Philips Sonicare?

  • ביצועים מעולים

    טכנולוגיית Sonicare הייחודית שלנו מספקת חוויה עדינה אך יעילה לשיניים ולחניכיים.

  • חוויה נהדרת

    הרגישו את הטיפול עם טכניקת הצחצוח הקלה ותחושת הניקוי העדין של Philips Sonicare.

  • עיצוב מושך

    עם העיצוב החדשני והאינטואיטיבי והמראה והתחושה הנפלאים שלה, ל-Philips Sonicare זוכה למקום של כבוד בחדר האמבטיה או בדרכים.

טיפול שמותאם לך אישית

התאימו אישית את הטיפול שלכם

החליקו בקלות על הצג האינטראקטיבי כדי לבחור את המצב, העוצמה וסוג המשוב המיידי לקבלת חוויית צחצוח בהתאמה אישית.

התאימו אישית את הטיפול שלכם
הטיפול המלא גלוי כעת ב-100%

הטיפול המלא גלוי כעת ב-100%

לא צריך יותר לנחש. מברשת השיניים מדריכה אתכם בזמן אמת, מאירה בצהוב כשאזור מסוים זקוק לניקוי ובכחול לאחר ניקוי האזור. לאחר הצחצוח, משוב לאחר הצחצוח שמופיע על צג הידית מראה כל אזור שצריך לעבור עליו שוב.

השיגו לחץ מושלם בעזרת משוב לחץ חכם

מברשת השיניים מדריכה אתכם בזמן אמת, מאירה בירוק כאשר הלחץ אופטימלי לסיוע בהגנה על השיניים והחניכיים. לאחר הצחצוח, משוב לאחר הצחצוח המופיע על צג הידית מראה היכן צריך להתאים את הלחץ.

השיגו לחץ מושלם בעזרת משוב לחץ חכם
ניתן לראות את ההתקדמות באפליקציה

ניתן לראות את ההתקדמות באפליקציה

יש לחבר את מברשת השיניים לאפליקציית Sonicare כדי לעקוב אחר ההתקדמות, לראות משוב בזמן אמת ולקבל טיפים לשיפור טכניקת הצחצוח.

Philips קיימות

קיימות

מיוצר מתוך מחשבה על כדור הארץ

ראשי המברשת שלנו נבנו מתוך מחשבה על קיימות, ו-70% מהפלסטיק שהם מכילים מבוסס על משאבים ביולוגיים ומגוון המוצרים המלא מתוכנן לצריכת אנרגיה נמוכה.

    שירות לקוחות ותמיכה

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    הסתייגויות

    1. מבוסס על מחקר שכלל למעלה מ-2,600 אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים (רופאי שיניים והיגיינים) שנערך בארה"ב, קנדה, סין, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, קוריאה, הולנד, שווייץ, ספרד, שוודיה, בריטניה בשנים 2023-2024. 

    2. in Gum Health mode vs. a manual toothbrush in 2 weeks. 

    3. in hard-to-reach areas vs. a manual toothbrush in 6 weeks. 

    4. vs. a manual toothbrush. 