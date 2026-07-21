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לא צריך יותר לנחש. מברשת השיניים מדריכה אתכם בזמן אמת, מאירה בצהוב כשאזור מסוים זקוק לניקוי ובכחול לאחר ניקוי האזור. לאחר הצחצוח, משוב לאחר הצחצוח שמופיע על צג הידית מראה כל אזור שצריך לעבור עליו שוב.