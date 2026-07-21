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מברשת השיניים הטובה ביותר של Philips
Advanced care for healthier gums, gently removes up to 10x more plaque
Advanced care for sensitive teeth and gums, gently removes 10x more plaque
טיפול מתקדם לשיניים ולחניכיים, עד פי 10 יותר הסרת פלאק
Goodbye manual toothbrush. Hello Sonic technology.
מברשת חשמלית חכמה לילדים של Philips Sonicare
הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שלנו, המספקת 62,000 תנועות סיבים לדקה לניקוי עדין אך יעיל, אפילו באזורים קשים להגעה.
מסייעת לסיבי המברשת בניקוי באמצעות הזרמת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.
ראשי המברשת של Sonicare מעוצבים באופן ייחודי כדי לספק את הטיפול הדרוש לכם, אך הם עדיין עדינים לשיניים ולחניכיים.
טכנולוגיית Sonicare הייחודית שלנו מספקת חוויה עדינה אך יעילה לשיניים ולחניכיים.
הרגישו את הטיפול עם טכניקת הצחצוח הקלה ותחושת הניקוי העדין של Philips Sonicare.
עם העיצוב החדשני והאינטואיטיבי והמראה והתחושה הנפלאים שלה, ל-Philips Sonicare זוכה למקום של כבוד בחדר האמבטיה או בדרכים.
החליקו בקלות על הצג האינטראקטיבי כדי לבחור את המצב, העוצמה וסוג המשוב המיידי לקבלת חוויית צחצוח בהתאמה אישית.
לא צריך יותר לנחש. מברשת השיניים מדריכה אתכם בזמן אמת, מאירה בצהוב כשאזור מסוים זקוק לניקוי ובכחול לאחר ניקוי האזור. לאחר הצחצוח, משוב לאחר הצחצוח שמופיע על צג הידית מראה כל אזור שצריך לעבור עליו שוב.
מברשת השיניים מדריכה אתכם בזמן אמת, מאירה בירוק כאשר הלחץ אופטימלי לסיוע בהגנה על השיניים והחניכיים. לאחר הצחצוח, משוב לאחר הצחצוח המופיע על צג הידית מראה היכן צריך להתאים את הלחץ.
יש לחבר את מברשת השיניים לאפליקציית Sonicare כדי לעקוב אחר ההתקדמות, לראות משוב בזמן אמת ולקבל טיפים לשיפור טכניקת הצחצוח.
ראשי המברשת שלנו נבנו מתוך מחשבה על קיימות, ו-70% מהפלסטיק שהם מכילים מבוסס על משאבים ביולוגיים ומגוון המוצרים המלא מתוכנן לצריכת אנרגיה נמוכה.
קבלו עזרה עם המוצר, מצאו מדריכים, קראו את הטיפים והטריקים הטובים ביותר, ופתרו כל בעיה
מבוסס על מחקר שכלל למעלה מ-2,600 אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים (רופאי שיניים והיגיינים) שנערך בארה"ב, קנדה, סין, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, קוריאה, הולנד, שווייץ, ספרד, שוודיה, בריטניה בשנים 2023-2024.
in Gum Health mode vs. a manual toothbrush in 2 weeks.
in hard-to-reach areas vs. a manual toothbrush in 6 weeks.
vs. a manual toothbrush.