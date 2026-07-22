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גלו כיצד צגי פיליפס Evnia משתמשים בכלים חכמים להפחת...
הגדרנו מחדש את היעילות של זרימת העבודה
הצגים של פיליפס כוללים טכנולוגיות חדשניות וידידותיות לסביבה למחר ירוק יותר. גלה את הצגים בני הקיימא שלנו!
גלו את הצגים עם עמדת עגינה של פיליפס שמכניסים סדר ונוחות לסביבת העבודה הדיגיטלית. אומרים שלום למטענים ולכבלי החשמל!
חדשנות בכל פיקסל
מה הופך את צגי Philips לשונים?
צגי Philips מספקים ויזואליות חדה ומרשימה, תכונות חכמות ועיצוב אלגנטי — מושלמים לעבודה או לבית. תהנו מביצועים מעולים, שימוש נוח ותמונה צלולה בכל יום מחדש.
צגי Philips נותנים מענה לצרכים של מקצוענים דינמיים ורב־תחומיים של היום, עם מגוון רחב של פתרונות חדשניים שנועדו למקסם פרודוקטיביות, להציג ויזואליות טבעית ומדויקת, לשפר את תחושת הרווחה – ולשמור על הסביבה.
טווח הצגים לבית מבית Philips מעניק למשתמשים מגוון רחב ועשיר של מסכים, בהשראת סגנונות החיים התוססים והמגוונים של ימינו.
Evnia היא חדשנית ובעלת חשיבה עתידית. הגישה החלוצית והכוללת שלנו שואפת ליצור אווירה מודרנית בעולם הגיימינג, תוך ניצול המומחיות והמוניטין של מותג Philips.
מותאם לעסקים קטנים ובינוניים. מעוצב להצלחה
TCO Certified Edge
בחרו בצגי Philips עם תקן TCO לקבלת חדשנות, ביצועים וקיימות. הם מיועדים למי שמעריך איכות ורוצה לצמצם את ההשפעה על הסביבה.
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