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צגי Philips

חלק בלתי נפרד מהיום שלך — בבית ובעבודה.

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גלו כיצד צגי פיליפס Evnia משתמשים בכלים חכמים להפחת...

QD Oled Care

QD Oled Care
QD Oled Care
גלו כיצד צגי פיליפס Evnia משתמשים בכלים חכמים להפחתת צריבה ב-OLED ולשמירה על ביצועים מיטביים של התצוגה שלכם לתקופות ארוכות יותר.
לחוויה

לחוויה

הגדרנו מחדש את היעילות של זרימת העבודה

צגים ירוקים

צגים ירוקים

הצגים של פיליפס כוללים טכנולוגיות חדשניות וידידותיות לסביבה למחר ירוק יותר. גלה את הצגים בני הקיימא שלנו!

צגים עם עמדת עגינה בחיבור USB-C | פיליפס

צגים עם עמדת עגינה בחיבור USB-C | פיליפס

גלו את הצגים עם עמדת עגינה של פיליפס שמכניסים סדר ונוחות לסביבת העבודה הדיגיטלית. אומרים שלום למטענים ולכבלי החשמל!

מה הופך את צגי Philips לשונים?

חדשנות בכל פיקסל

מה הופך את צגי Philips לשונים?

צגי Philips מספקים ויזואליות חדה ומרשימה, תכונות חכמות ועיצוב אלגנטי — מושלמים לעבודה או לבית. תהנו מביצועים מעולים, שימוש נוח ותמונה צלולה בכל יום מחדש.

הקטגוריות המובילות שלנו

שימוש מקצועי

צגי Philips נותנים מענה לצרכים של מקצוענים דינמיים ורב־תחומיים של היום, עם מגוון רחב של פתרונות חדשניים שנועדו למקסם פרודוקטיביות, להציג ויזואליות טבעית ומדויקת, לשפר את תחושת הרווחה – ולשמור על הסביבה.

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שימוש מקצועי
שימוש ביתי

שימוש ביתי

טווח הצגים לבית מבית Philips מעניק למשתמשים מגוון רחב ועשיר של מסכים, בהשראת סגנונות החיים התוססים והמגוונים של ימינו.

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קובץ משחקים

Evnia היא חדשנית ובעלת חשיבה עתידית. הגישה החלוצית והכוללת שלנו שואפת ליצור אווירה מודרנית בעולם הגיימינג, תוך ניצול המומחיות והמוניטין של מותג Philips.

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קובץ משחקים
למה לבחור בצגי Philips לעסקים קטנים ובינוניים (SMB)?

למה לבחור בצגי Philips לעסקים קטנים ובינוניים (SMB)?

מותאם לעסקים קטנים ובינוניים. מעוצב להצלחה

צגים לעסקים — גלו כעת
  • TCO Certified Edge

    TCO Certified Edge

    מחויבים לסביבה

    בחרו בצגי Philips עם תקן TCO לקבלת חדשנות, ביצועים וקיימות. הם מיועדים למי שמעריך איכות ורוצה לצמצם את ההשפעה על הסביבה.

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    שירות לקוחות ותמיכה

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