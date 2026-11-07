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טיפול שער

טיפול שער (16)

1–12 מתוך 16 תוצאות
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  • Philips WavePro Styler 9000
  • Philips WavePro Styler 9000
  • Philips WavePro Styler 9000
  • Philips WavePro Styler 9000
  • Philips WavePro Styler 9000
  • Philips WavePro Styler 9000

Philips WavePro Styler 9000
מעצב שיער עם SenseIQ

BHB968/00
  • טכנולוגיית עיצוב צורה ב-360 מעלות
  • קנה מתכוונן עם 5 גדלים
  • טכנולוגיית SenseIQ
  • טיפוח יוני
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  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series

Philips 3000 Series
מייבש שיער

BHD302/10
  • 1600W
  • אביזר ThermoProtect
  • 3 מצבי חימום ומהירות
הצגת מוצר
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series

Philips 3000 Series
מייבש שיער

BHD351/10
  • 2100 ואט
  • אביזר ThermoProtect
  • טיפול יוני מתקדם
  • 6 מצבי חימום ומהירות
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  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series

Philips 7000 Series
מכשיר לעיצוב שיער באוויר

BHA710/00
  • מברשת עיצוב מסתובבת
  • יונים וטורמלין
  • 2 תוספות
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  • Philips DryCare
  • Philips DryCare
  • Philips DryCare
  • Philips DryCare
  • Philips DryCare
  • Philips DryCare
  • Philips DryCare
  • Philips DryCare
  • Philips DryCare
  • Philips DryCare
  • Philips DryCare
  • Philips DryCare

Philips DryCare
מייבש שיער מקצועי

BHD274/00
  • מנוע AC רב עוצמה
  • הספק 2200W
  • מהירות אוויר גבוהה עד 130 קמ"ש*
  • פי 2 יותר יונים** לשיער מבריק
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  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
מייבש שיער

BHD501/00
  • 2100 ואט
  • טכנולוגיית ThermoShield
  • פי 2 יונים*
  • 3 הגדרות חימום ו-2 הגדרות מהירות
הצגת מוצר
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
מייבש שיער

BHD510/00
  • 2300W
  • טכנולוגיית ThermoShield
  • פי 4 יונים*
  • 3 הגדרות חימום ו-2 הגדרות מהירות
הצגת מוצר
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series

Philips 7000 Series
מכשיר להחלקת שער

BHS732/00
  • טכנולוגיית ThermoShield
  • טיפול יונים מינרליים
  • החלקה מהירה יותר ב-50%
  • נרתיק גלגול עמיד בחום
הצגת מוצר
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
Air Styler

BHA530/00
  • 5 תוספות לעיצוב
  • פיזור חום אחיד
  • פי 4 יותר יונים*
  • שמן ארגן קרמי
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  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series

Philips Hair Dryer 8000 Series
מייבש שיער עם ThermoShield מתקדם

BHD839/10
  • חיישני ThermoShield מתקדמים
  • מנוע DC עוצמתי ללא מברשת
  • טכנולוגיית זרם אוויר כפול
  • מצב ‘עדין’ לטיפוח הקרקפת
הצגת מוצר
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
מייבש שיער

BHD501/20
  • 2100 ואט
  • טכנולוגיית ThermoShield
  • פי 4 יונים*
  • 3 הגדרות חימום ו-2 הגדרות מהירות
הצגת מוצר
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series

Philips 3000 Series
מייבש שיער

BHD300/10
  • 1600W
  • אביזר ThermoProtect
  • 3 מצבי חימום ומהירות
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