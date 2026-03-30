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  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
  • קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ

הופסק

OneBlade 360פנים

QP2734/30

קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ
מכשיר OneBlade 360 החדש מקצץ, מעצב ומגלח שיער בכל אורך בקלות רבה מאי-פעם. הגילוח והקיצוץ הופכים לפשוטים גם באזורים שהכי קשה להגיע אליהם בפחות* חזרות. שכח ממספר שלבים ומכשירים, עם OneBlade אפשר לעשות הכול.
הצג את כל היתרונות

עוצב לחתוך שיער, לא עור

קצר, עצב וגלח שיער בכל אורך ללא מאמץ

  • לקצר, לעצב ולגלח

  • להב 360

  • מסרק מתכוונן 5 ב-1

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

מכונת הגילוח OneBlade של Philips כוללת טכנולוגיה מהפכנית המיועדת לטיפוח הפנים. מכונת OneBlade מאפשרת לגלח שיער בכל אורך. מערכת ההגנה הכפולה – ציפוי חלק בשילוב קצוות מעוגלים – הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלה מבוססת על סכינים הנעים במהירות (×12000 לדקה), כך שהיא יעילה אפילו לשערות ארוכות.

להב 360 חדשני

להב 360 חדשני

להב 360 חדשני יכול להתגמש לכל הכיוונים כדי להתכוונן לקימורי הפנים שלך. העיצוב מאפשר מגע בפנים ושליטה תמידיים. קצץ וגלח בקלות מקומות שקשה להגיע אליהם - בכמה מעברים ובנוחות גדולה.

מסרק מתכוונן 5 ב-1

מסרק מתכוונן 5 ב-1

עיצוב מסרק פתוח ייחודי לקיצוץ יעיל בלי להיחסם ולהפריע לשגרה שלך - אפילו בשיער ארוך ועבה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לעומת הגרסה הקודמת QP210

  2. לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.