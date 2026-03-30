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הופסק
QP2734/30
לקצר, לעצב ולגלח
להב 360
מסרק מתכוונן 5 ב-1
מכונת הגילוח OneBlade של Philips כוללת טכנולוגיה מהפכנית המיועדת לטיפוח הפנים. מכונת OneBlade מאפשרת לגלח שיער בכל אורך. מערכת ההגנה הכפולה – ציפוי חלק בשילוב קצוות מעוגלים – הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלה מבוססת על סכינים הנעים במהירות (×12000 לדקה), כך שהיא יעילה אפילו לשערות ארוכות.
להב 360 חדשני יכול להתגמש לכל הכיוונים כדי להתכוונן לקימורי הפנים שלך. העיצוב מאפשר מגע בפנים ושליטה תמידיים. קצץ וגלח בקלות מקומות שקשה להגיע אליהם - בכמה מעברים ובנוחות גדולה.
עיצוב מסרק פתוח ייחודי לקיצוץ יעיל בלי להיחסם ולהפריע לשגרה שלך - אפילו בשיער ארוך ועבה.
לעומת הגרסה הקודמת QP210
לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.