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הופסק
S9531/26
מערכת להבים V-Track PRO
ראשי ContourDetect הנעים ב-8 כיוונים
מערכת SmartClean Plus
טרימר SmartClick
השג גילוח הקרוב המושלם. להבי הדיוק V-Track PRO ממקמים בעדינות כל שערה בזווית החיתוך הטובה ביותר, מזקן בן יום עד זקן בן 3 ימים, אפילו את השיערות המונחות בשכיבה ובאורכים שונים. חותך 30% צמוד יותר* בפחות פעמים ומשאיר את עורך במצב נהדר.
עקוב אחר כל תווי הפנים והצוואר שלך עם ראשי ContourDetect הנעים ב-8 כיוונים. תתפוס 20% יותר שיער בכל מעבר. התוצאה היא גילוח חלק וצמוד ביותר.
בחר בין 3 הגדרות כדי להתאים אישית את אופן הגילוח: רגיש - לגילוי עדין, אך יסודי. רגיל - לגילוח יסודי, יומיומי. מהיר - לגילוח מהיר שחוסך זמן.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
חותך עד 20% יותר שיער - בהשוואה ל-SensoTouch