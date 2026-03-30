ראשי Flex הנעים ב-8 כיוונים שונים לקבלת תוצאות נהדרות

עקוב אחר כל תווי הפנים והצוואר שלך עם ראשי ContourDetect הנעים ב-8 כיוונים. תתפוס 20% יותר שיער בכל מעבר. התוצאה היא גילוח חלק וצמוד ביותר.