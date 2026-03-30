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  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר
  • שלמות בכל מעבר

הופסק

Shaver series 9000מכונת גילוח חשמלית לשימוש רטוב ויבש

S9531/26

שלמות בכל מעבר
מכונת הגילוח מסדרה 9000 היא מכונת הגילוח המתקדמת ביותר שייצרנו עד כה. הטכנולוגיה הייחודית לזיהוי תווי הפנים מספקת כיסוי יוצא דופן בכל חלק מתווי הפנים שלך, ומערכת V-Track מסיטה את השיערות למצב החיתוך הטוב ביותר לקבלת התוצאות הצמודות ביותר.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

חותך עד 20% יותר שיער* במעבר יחיד

שלמות בכל מעבר

  • מערכת להבים V-Track PRO

  • ראשי ContourDetect הנעים ב-8 כיוונים

  • מערכת SmartClean Plus

  • טרימר SmartClick

מערכת הגילוח הטובה ביותר שלנו לזקן בן יום עד 3 ימים

מערכת הגילוח הטובה ביותר שלנו לזקן בן יום עד 3 ימים

השג גילוח הקרוב המושלם. להבי הדיוק V-Track PRO ממקמים בעדינות כל שערה בזווית החיתוך הטובה ביותר, מזקן בן יום עד זקן בן 3 ימים, אפילו את השיערות המונחות בשכיבה ובאורכים שונים. חותך 30% צמוד יותר* בפחות פעמים ומשאיר את עורך במצב נהדר.

ראשי Flex הנעים ב-8 כיוונים שונים לקבלת תוצאות נהדרות

ראשי Flex הנעים ב-8 כיוונים שונים לקבלת תוצאות נהדרות

עקוב אחר כל תווי הפנים והצוואר שלך עם ראשי ContourDetect הנעים ב-8 כיוונים. תתפוס 20% יותר שיער בכל מעבר. התוצאה היא גילוח חלק וצמוד ביותר.

התאם את הגילוח המתאים לך, באמצעות בחירה מתוך 3 הגדרות

התאם את הגילוח המתאים לך, באמצעות בחירה מתוך 3 הגדרות

בחר בין 3 הגדרות כדי להתאים אישית את אופן הגילוח: רגיש - לגילוי עדין, אך יסודי. רגיל - לגילוח יסודי, יומיומי. מהיר - לגילוח מהיר שחוסך זמן.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. חותך עד 20% יותר שיער - בהשוואה ל-SensoTouch