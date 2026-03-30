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  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
  • התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/20

התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
המוצץ של Philips Avent מעוצב לפי תווי הפנים הטבעיים של התינוק/ת. המגן המעוקל בצורת לב לא יתנגש באף. המוצץ להרגעה עשוי מסיליקון רפואי ומופץ בבתי חולים ברחבי אירופה*
הצג את כל היתרונות

סיליקון גמיש ברמה רפואית

התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת

  • דגם מיחידת סיליקון אחת

  • 0 – 6 חודשים

  • נטול BPA

  • 2 באריזה

מותאם לתווי הפנים של התינוק/ת, לנוחות משופרת

מותאם לתווי הפנים של התינוק/ת, לנוחות משופרת

המגן המעוקל בצורת לב עוקב אחרי תווי הפנים הטבעיים של התינוק/ת ומייצר נוחות מרבית, בלי להתנגש באף הקטן.

דגם מיחידה אחת, 100% סיליקון רפואי

דגם מיחידה אחת, 100% סיליקון רפואי

המוצץ להרגעה Soothie, דגם מיחידה אחת, עשוי מסיליקון רפואי גמיש בלבד. צוות המומחים שלנו יצר אותו במיוחד עבור תינוקות מגיל אפס עד 6 חודשים

מופץ בבתי חולים ברחבי אירופה*

מופץ בבתי חולים ברחבי אירופה*

מוצצי Soothie של Philips Avent מופצים בבתי חולים ברחבי אירופה. רופאים ואחיות/אחים עושים בו שימוש להרגעת יילודים.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בכל מוצצי Soothie צורת הפטמה זהה וכולם מורכבים מיחידת אחת ועשויים מחומר אחד. לדגמים יש מגנים שונים, כולל הדגמים שמופצים ברחבי אירופה

  2. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש