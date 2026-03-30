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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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SCF099/20
דגם מיחידת סיליקון אחת
0 – 6 חודשים
נטול BPA
2 באריזה
המגן המעוקל בצורת לב עוקב אחרי תווי הפנים הטבעיים של התינוק/ת ומייצר נוחות מרבית, בלי להתנגש באף הקטן.
המוצץ להרגעה Soothie, דגם מיחידה אחת, עשוי מסיליקון רפואי גמיש בלבד. צוות המומחים שלנו יצר אותו במיוחד עבור תינוקות מגיל אפס עד 6 חודשים
מוצצי Soothie של Philips Avent מופצים בבתי חולים ברחבי אירופה. רופאים ואחיות/אחים עושים בו שימוש להרגעת יילודים.
בכל מוצצי Soothie צורת הפטמה זהה וכולם מורכבים מיחידת אחת ועשויים מחומר אחד. לדגמים יש מגנים שונים, כולל הדגמים שמופצים ברחבי אירופה
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש