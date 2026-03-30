התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת

המוצץ של Philips Avent מעוצב לפי תווי הפנים הטבעיים של התינוק/ת. המגן המעוקל בצורת לב לא יתנגש באף. המוצץ להרגעה עשוי מסיליקון רפואי ומופץ בבתי חולים ברחבי אירופה*