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  • המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם

הופסק

Philips Aventמוצץ ultra soft

SCF222/20

המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם
טפחו את העור העדין עם המוצץ הרך במיוחד של Philips Avent. המגן הרך והגמיש במיוחד* מתאים את עצמו לצורת הלחיים של תינוקכם, משאיר פחות סימנים ומגרה פחות את העור להרגעה נוחה יותר.
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מעטה גמיש להתאמה נוחה

המוצץ הרך ביותר לעור הרגיש של תינוקכם

  • גמיש ורך ביותר

  • 0 – 6 חודשים

  • אורתודונטים ונטולי ביספנול A

  • 2 באריזה

מעטה רך וגמיש להפחתת סימנים וגירויים בעור

מעטה רך וגמיש להפחתת סימנים וגירויים בעור

עור עדין זקוק לטיפול ביתר זהירות. הטכנולוגיה שלנו מאפשרת למעטה המוצץ לעקוב אחר הקימורים הטבעיים של פני התינוק להתאמה נוחה. תינוקכם יחווה פחות סימני וגירויים על העור.

מעטה מעוגל לנוחות מקסימלית יום יום

מעטה מעוגל לנוחות מקסימלית יום יום

המעטה המעוגל שלנו ממזער את הלחץ על לחייו של התינוק.

אהוב על תינוקות בכל העולם*

אהוב על תינוקות בכל העולם*

כששאלנו אמהות כיצד התינוקות שלהן מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra soft ו-ultra air של Philips Avent.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. פותח בעזרת מומחים רפואיים ואימהות

  2. בבדיקות צרכנים שנערכו בשנים 2016-2017 בארה"ב נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי ultra air ו-ultra soft

  3. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש

  4. מותג המוצצים מספר 1 בעולם

  5. המגוון שלנו תומך באימהות ובתינוקות בכל שלב התפתחותי

  6. 85% מהאימהות שהשתתפו במחקר סבורות כי מוצר זה רך יותר משמונה דגמים דומים ממותגים מובילים, מחקר עצמאי, ארה"ב פבר' 2017