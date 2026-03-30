אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
SCF222/20
גמיש ורך ביותר
0 – 6 חודשים
אורתודונטים ונטולי ביספנול A
2 באריזה
עור עדין זקוק לטיפול ביתר זהירות. הטכנולוגיה שלנו מאפשרת למעטה המוצץ לעקוב אחר הקימורים הטבעיים של פני התינוק להתאמה נוחה. תינוקכם יחווה פחות סימני וגירויים על העור.
המעטה המעוגל שלנו ממזער את הלחץ על לחייו של התינוק.
כששאלנו אמהות כיצד התינוקות שלהן מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra soft ו-ultra air של Philips Avent.
פותח בעזרת מומחים רפואיים ואימהות
בבדיקות צרכנים שנערכו בשנים 2016-2017 בארה"ב נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי ultra air ו-ultra soft
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש
מותג המוצצים מספר 1 בעולם
המגוון שלנו תומך באימהות ובתינוקות בכל שלב התפתחותי
85% מהאימהות שהשתתפו במחקר סבורות כי מוצר זה רך יותר משמונה דגמים דומים ממותגים מובילים, מחקר עצמאי, ארה"ב פבר' 2017