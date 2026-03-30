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  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם
  • מוצץ קל ונושם

הופסק

Philips Aventמוצץ ultra air

SCF343/20

מוצץ קל ונושם
הרגיעו את תינוקכם עם מוצץ שמאפשר לעור שלו לנשום. ל-Philips Avent ultra air יש חורי אוויר גדולים במיוחד השומרים על עור יבש. המעטה הקליל מתוכנן לאפשר זרימת אוויר מקסימלית. זמין במגוון צבעים ועיצובים.
הצג את כל היתרונות

חורי אוויר גדולים במיוחד מאפשרים לעורו של תינוקכם לנשום

מוצץ קל ונושם

  • אפשרו לעור תינוקכם לנשום

  • 0 – 6 חודשים

  • אורתודונטים ונטולי ביספנול A

  • 2 באריזה

4 פתחי אוויר גדולים במיוחד

4 פתחי אוויר גדולים במיוחד

ultra air מתוכנן לאפשר זרימת אוויר מקסימלית, כדי שעורו הרגיש של תינוקכם יוכל לנשום.

העור נשאר יבש יותר בזמן המציצה

העור נשאר יבש יותר בזמן המציצה

העור הרגיש של התינוק נשאר יבש יותר בזמן המציצה, הודות לעיצוב הנושם של המוצץ היוצר זרימת אוויר מקסימלית.

קצוות מעוגלים למציצה נוחה

קצוות מעוגלים למציצה נוחה

מעטה ה-ultra air הוא קל משקל ובעל קצוות מעוגלים לנוחות של תינוקכם.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בבדיקות צרכנים שנערכו בשנים 2016-2017 בארה"ב נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי ultra air ו-ultra soft‏ 0 – 6 חודשים ו-6 – 18 חודשים.

  2. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש

  3. מותג המוצצים מספר 1 בעולם

  4. יצרן השנה לשנת 2014