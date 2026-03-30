אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
SCF343/22
אפשרו לעור תינוקכם לנשום
6 – 18 חודשים
אורתודונטים ונטולי ביספנול A
2 באריזה
ultra air מתוכנן לאפשר זרימת אוויר מקסימלית, כדי שעורו הרגיש של תינוקכם יוכל לנשום.
העור הרגיש של התינוק נשאר יבש יותר בזמן המציצה, הודות לעיצוב הנושם של המוצץ היוצר זרימת אוויר מקסימלית.
מעטה ה-ultra air הוא קל משקל ובעל קצוות מעוגלים לנוחות של תינוקכם.
בבדיקות צרכנים שנערכו בשנים 2016-2017 בארה"ב נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי ultra air ו-ultra soft 0 – 6 חודשים ו-6 – 18 חודשים.
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש
מותג המוצצים מספר 1 בעולם
יצרן השנה לשנת 2014