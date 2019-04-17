צגים עם עמדת עגינה בחיבור USB של

פיליפס

חוו את הנוחות של חיבור כבל יחיד שמפשט את ההתקנה שלכם ומגביר את הפרודוקטיביות עם מסכי העגינה USB-C של פיליפס. עם כבל אחד בלבד, תוכלו להאריך את חיי הסוללה של המחשב הנייד שלכם ללא צורך במתאמי חשמל נוספים. חברו את כל המכשירים שלכם ישירות למסך, הגדירו בקלות שרשור שרשרת עם המחשב הנייד שלכם וטעינו את הטלפון שלכם - כל זאת תוך שמירה על סביבת העבודה נקייה ומסודרת. פתרון הכל-באחד זה לא רק חוסך מקום, אלא גם מפשט את העבודה שלכם ומציע תכונות פרימיום במחיר משתלם.