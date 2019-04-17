חוו את הנוחות של חיבור כבל יחיד שמפשט את ההתקנה שלכם ומגביר את הפרודוקטיביות עם מסכי העגינה USB-C של פיליפס. עם כבל אחד בלבד, תוכלו להאריך את חיי הסוללה של המחשב הנייד שלכם ללא צורך במתאמי חשמל נוספים. חברו את כל המכשירים שלכם ישירות למסך, הגדירו בקלות שרשור שרשרת עם המחשב הנייד שלכם וטעינו את הטלפון שלכם - כל זאת תוך שמירה על סביבת העבודה נקייה ומסודרת. פתרון הכל-באחד זה לא רק חוסך מקום, אלא גם מפשט את העבודה שלכם ומציע תכונות פרימיום במחיר משתלם.
קישוריות חדשנית עם עמדת עגינה בחיבור
בחר את פתרון עמדת העגינה בחיבור USB-C שמתאים לך:
תחנת עגינה USB-C Pro
למשתמשים מקצועיים שזקוקים לפתרון המתקדם והמקיף ביותר, פיליפס תכננה צגים המאפשרים קישוריות מגוונת אף יותר הכוללת שכפול של יציאה אוניברסאלית ומבטיחה איכות גבוהה יותר של אספקת חשמל, נתונים, שמע ווידאו. בנוסף, הצגים המקצועיים שלנו מגיעים עם HDR, פנלים מתקדמים, רזולוציה גבוהה ומסכים גדולים יותר להגדלת הפרודוקטיביות.
חיבור USB-C יחיד יכול באמת לשנות את חוויית המשתמש ואת אופן העבודה שלך. חסל סדר מטענים, כבלי חשמל ואותות - פתרון one-for-all מספק עד 65 ואט למחשב הנייד או להתקנים חכמים ומכניס סדר לסביבת העבודה הדיגיטלית. בזכות ההצלחה שלו, כמעט כל המכשירים המודרניים כוללים כיום USB-C, ומתוכנן שכך יהיה גם בעתיד, מה שהופך את חיבור ה-USB-C לתכונה חיונית עבור מסך מקצועי כיום.
הפתרון הטוב ביותר, שתוכנן לפעול בסביבה תאגידית ומשרדית, הוא עמדת עגינה ייחודית בחיבור USB-C שמשלבת יציאות USB-C, RJ45 ו-DP-out לתוספת נוחות. הפתרון מחליף באופן מושלם כל עמדת עגינה נפרדת חיצונית ומגושמת, מצמצם את הבלגאן על שולחן העבודה - אך מבטיח קישוריות ברמה גבוהה.
כחלק מסדרת ה-Pro Docking שלנו, הצגים של פיליפס גם מספקים פתרונות למשתמשי מחשבים ניידים שיכולים להיות מחוברים רק באמצעות חיבור USB-A מסורתי. הצגים ההיברידיים מציעים עמדת עגינה מובנית בחיבור USB, המצוידת בטכנולוגיית DisplayLink שכוללת שכפול יציאה אוניברסאלית, כך שהמשתמשים מקבלים גישה לציוד ההיקפי במשרד, כולל מקלדת, עכבר וכבל RJ-45 Ethernet, דרך כבל USB יחיד מסוג dual-mesh עם מחבר סוג C ומחבר סוג A.
אומרים שלום למטענים ולכבלי חשמל. יציאת USB-C אחת מספקת עד 100 ואט למחשב הנייד או להתקנים חכמים, ומכניסה סדר ונוחות לסביבת העבודה הדיגיטלית. הצגים של פיליפס נבדקו כדי להבטיח את התאימות למגוון רחב של מותגי ודגמי מחשבים ניידים וטלפונים.
התקן העדכני ביותר של USB 3.2 מספק מהירות גבוהה פי 20 מאשר USB 2.0 ובכך משפר את הפרודוקטיביות שלך משום שהעברות הנתונים מבוצעות כעת בחלקיק מהזמן שנדרש להן בעבר. סרט ברזולוציית 4K מלאה, למשל, ניתן להעביר בפחות מ-60 שניות.
