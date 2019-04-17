תנאי חיפוש

Philips monitors

צגים עם עמדת עגינה בחיבור USB של
פיליפס

 
 
חוו את הנוחות של חיבור כבל יחיד שמפשט את ההתקנה שלכם ומגביר את הפרודוקטיביות עם מסכי העגינה USB-C של פיליפס. עם כבל אחד בלבד, תוכלו להאריך את חיי הסוללה של המחשב הנייד שלכם ללא צורך במתאמי חשמל נוספים. חברו את כל המכשירים שלכם ישירות למסך, הגדירו בקלות שרשור שרשרת עם המחשב הנייד שלכם וטעינו את הטלפון שלכם - כל זאת תוך שמירה על סביבת העבודה נקייה ומסודרת. פתרון הכל-באחד זה לא רק חוסך מקום, אלא גם מפשט את העבודה שלכם ומציע תכונות פרימיום במחיר משתלם.

פתרונות העצמה של מסכי Philips

קישוריות חדשנית עם עמדת עגינה בחיבור

בחר את פתרון עמדת העגינה בחיבור USB-C שמתאים לך:

תחנת עגינה USB-C Pro

למשתמשים מקצועיים שזקוקים לפתרון המתקדם והמקיף ביותר, פיליפס תכננה צגים המאפשרים קישוריות מגוונת אף יותר הכוללת שכפול של יציאה אוניברסאלית ומבטיחה איכות גבוהה יותר של אספקת חשמל, נתונים, שמע ווידאו. בנוסף, הצגים המקצועיים שלנו מגיעים עם HDR, פנלים מתקדמים, רזולוציה גבוהה ומסכים גדולים יותר להגדלת הפרודוקטיביות. 

צפו בצגי USB-C Docking Pro

                 

       

חיבוריות USB-C חיונית

חיבור USB-C יחיד יכול באמת לשנות את חוויית המשתמש ואת אופן העבודה שלך. חסל סדר מטענים, כבלי חשמל ואותות - פתרון one-for-all מספק עד 65 ואט למחשב הנייד או להתקנים חכמים ומכניס סדר לסביבת העבודה הדיגיטלית. בזכות ההצלחה שלו, כמעט כל המכשירים המודרניים כוללים כיום USB-C, ומתוכנן שכך יהיה גם בעתיד, מה שהופך את חיבור ה-USB-C לתכונה חיונית עבור מסך מקצועי כיום.

ראה מסכי USB-C

                 

       

USB-C דוקינג  

 

 

הפתרון הטוב ביותר, שתוכנן לפעול בסביבה תאגידית ומשרדית, הוא עמדת עגינה ייחודית בחיבור USB-C שמשלבת יציאות USB-C, ‏RJ45 ו-DP-out לתוספת נוחות. הפתרון מחליף באופן מושלם כל עמדת עגינה נפרדת חיצונית ומגושמת, מצמצם את הבלגאן על שולחן העבודה - אך מבטיח קישוריות ברמה גבוהה.

ראה צגים עם עמדת עגינה בחיבור C-USB

Essential USB-C Connectivity

  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor צג USB-C
    Energy Label Europe F

    Monitor

    צג USB-C

    27E1N1900AE/00

    • סדרה 1000
    • 27" (68.6 ס"מ)
    • 3840 x ‏2160 ‏(4K UHD)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor צג Quad HD
    Energy Label Europe E

    Monitor

    צג Quad HD

    27E1N1600AE/00

    • סדרה 1000
    • 27" (68.6 ס"מ)
    • 2560 x ‏1440 ‏(QHD)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor תצוגת HD LCD מלאה
    Energy Label Europe E

    Monitor

    תצוגת HD LCD מלאה

    24E1N1300AE/00

    • סדרה 1000
    • 24 ‏(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)
    • Full HD (1,920‎ x ‎1,080)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor תצוגת HD LCD מלאה
    Energy Label Europe E

    Monitor

    תצוגת HD LCD מלאה

    27E1N1300AE/00

    • סדרה 1000
    • 27" (68.6 ס"מ)
    • Full HD (1,920‎ x ‎1,080)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor צג LCD ברזולוציית Full HD
    Energy Label Europe E

    Monitor

    צג LCD ברזולוציית Full HD

    24E1N1300A/00

    • סדרה 1000
    • 24 ‏(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)
    • Full HD (1,920‎ x ‎1,080)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor תצוגת HD LCD מלאה
    Energy Label Europe E

    Monitor

    תצוגת HD LCD מלאה

    27E1N1300A/00

    • סדרה 1000
    • 27" (68.6 ס"מ)
    • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor צג LCD ‏UltraWide
    Energy Label Europe F

    Monitor

    צג LCD ‏UltraWide

    346E2LAE/00

    • סדרה E
    • 34 אינץ' (86.36 ס"מ)
    • 3440 x ‏1440 ‏(WQHD)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    צג LCD ‏UltraWide
    Energy Label Europe F

    צג LCD ‏UltraWide

    346E2CUAE/00

    • סדרה E
    • 34 אינץ' (86.36 ס"מ)
    • 3440 x ‏1440 ‏(WQHD)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor צג USB-C
    Energy Label Europe E

    Monitor

    צג USB-C

    24E1N3300A/00

    • סדרה 3000
    • 24 ‏(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)
    • Full HD (1,920‎ x ‎1,080)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor צגי LCD
    Energy Label Europe G

    Monitor

    צגי LCD

    34E1C5600HE/00

    • סדרה 5000
    • 34 אינץ' (86.36 ס"מ)
    • 3440 x ‏1440 ‏(WQHD)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor צגי LCD
    Energy Label Europe E

    Monitor

    צגי LCD

    24E1N5300HE/00

    • סדרה 5000
    • 24 ‏(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)
    • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    Monitor צגי LCD
    Energy Label Europe F

    Monitor

    צגי LCD

    27E1N5600HE/00

    • סדרה 5000
    • 27" (68.6 ס"מ)
    • 2560 x ‏1440 ‏(QHD)
    View product
  • Not sure which one to buy?
    Select up to three products and compare them!
    צג LCD עם USB-C
    Energy Label Europe F

    צג LCD עם USB-C

    276B9/00

    • סדרה B
    • 27 אינץ' (68.5 ס"מ)
    • 2560 x ‏1440 ‏(QHD)
    View product

חיבור היברידי

כחלק מסדרת ה-Pro Docking שלנו, הצגים של פיליפס גם מספקים פתרונות למשתמשי מחשבים ניידים שיכולים להיות מחוברים רק באמצעות חיבור USB-A מסורתי. הצגים ההיברידיים מציעים עמדת עגינה מובנית בחיבור USB, המצוידת בטכנולוגיית DisplayLink שכוללת שכפול יציאה אוניברסאלית, כך שהמשתמשים מקבלים גישה לציוד ההיקפי במשרד, כולל מקלדת, עכבר וכבל RJ-45 Ethernet, דרך כבל USB יחיד מסוג dual-mesh עם מחבר סוג C ומחבר סוג A.

ראה צגים עם חיבור היברידי

קבל יותר מהפתרונות עגינה USB-C שלך

לחץ על התכונות למידע נוסף

סמל כוח

עוצמתי ביותר

אומרים שלום למטענים ולכבלי חשמל. יציאת USB-C אחת מספקת עד 100 ואט למחשב הנייד או להתקנים חכמים, ומכניסה סדר ונוחות לסביבת העבודה הדיגיטלית. הצגים של פיליפס נבדקו כדי להבטיח את התאימות למגוון רחב של מותגי ודגמי מחשבים ניידים וטלפונים.

Data logo

מהירות מסחררת

התקן העדכני ביותר של USB 3.2 מספק מהירות גבוהה פי 20 מאשר USB 2.0 ובכך משפר את הפרודוקטיביות שלך משום שהעברות הנתונים מבוצעות כעת בחלקיק מהזמן שנדרש להן בעבר. סרט ברזולוציית 4K מלאה, למשל, ניתן להעביר בפחות מ-60 שניות.

מידע נוסף מאת צגים של פיליפס

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.