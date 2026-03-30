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326P1H/01
סדרה P
32 (אלכסון 31.5 אינץ' / 80 ס"מ)
2560 x 1440 (QHD)
צג זה של פיליפס כולל תחנת עגינה מובנית בחיבור USB Type-C עם אספקת חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המחשב הנייד התואם* שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C הדק וההפיך מאפשר עגינה קלה עם כבל יחיד. הפשטות מתקבלת על ידי חיבור כל הציוד ההיקפי כמו מקלדת, עכבר וכבל Ethernet RJ-45 לתחנת העגינה של הצג. אפשר לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המחשב הנייד.
המסכים מבית פיליפס מספקים תמונות Crystalclear ו-Quad HD עם 2,560x1,440 או עם 2,560x1,080 פיקסלים. בעזרת לוחות בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה, המתאפשרות באמצעות מקורות פס רחב מאוד, כגון USB-C, Displayport, HDMI, צגים אלו יעירו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך. מידע מקצועי, מפורט במיוחד, פתרונות CAD-CAM באמצעות יישומים גרפיים או אשף פיננסי שפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים: לכל אלה הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות Crystalclear.
פרסים
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט USB-C, DP או HDMI.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
כיסוי RGB של Adobe על בסיס CIE1976
פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידיאו ואודיו מקוונת מעל האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך, רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכוללת של האודיו והווידיאו.
לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt
לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של USB-C. יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
יציאת DisplayPort פועלת רק בכניסת DC או בכניסת USB-C.
מערכת ההפעלה Mac OS אינה תומכת בפונקציית ההרחבה DP-Out MST.
אם נראה שחיבור ה-Ethernet איטי, היכנס לתפריט OSD ובחר ב-USB 3.0 או בגרסה גבוהה יותר שיכולה לתמוך במהירות LAN של 1G.
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.