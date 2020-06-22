אווניה חושבת קדימה וממציאה. הגישה פורצת הדרך והמכילה שלנו שואפת ליצור אווירה מודרנית בעולם הגיימינג תוך מינוף החוויה של פיליפס.
ידידותי
Evnia מכוונת לכולם, ללא קשר למין, גיל או רמת משחק.
אוהב משחקים
Evnia שואפת להיות תומכת לשינוי חיובי בתעשייה שלנו תוך שמירה על רוח שובבה.
סדרת Evnia 3000:
הגיע הזמן להוסיף קצת גיוון לארסנל המשחקים שלך. סדרת Evnia 3000 מעניקה לך מוצר חזק עם ביצועים גבוהים מבלי לשבור תוכניות חיסכון. יש מוצר טוב של Evnia בשביל כל סוג של גיימר.
סדרת Evnia 5000:
זו חוויית המשחק שלך בדיוק כמו שדמיינת אותה. המוצרים מסדרת Evnia 5000, שעוצבו כדי לספק גרפיקה חדה ומשחק בקצב רענון גבוה, מוכנים להתחיל במשחק ולהביא אותך (ואת המשחק שלך) לחזית הטכנולוגיה עם מוצר באיכות מובטחת.
סדרת Evnia 7000:
להיות חדשני, להיות שונה, להיות אתה. צגי Evnia 7000 מאפשרים לך להפוך את המשחקים שלך. עם תכונת Ambiglow הניתנת להתאמה אישית של הצגים, הם מתוכננים להעניק לגיימרים את החוויה האישית, הפרמיום והמקסימה ביותר עד כה.
סדרת Evnia 8000:
נחנו לא מדברים על משחקים, אנחנו מדברים על חופש. הצגים של סדרת Evnia 8000 מעניקים לך את החופש להיות הבעלים של חווית משחק יוקרתית וייחודית לך. לא משנה מה רמת המיומנות שלך, תכונת Ambiglow הבלעדית, עם שאר ההיבטים האיכותיים של הצגים, יספקו לך את כל הרוח והצלצולים שצריך כדי להיכנס לאווירה ולצלול לתוך המשחק, עמוק יותר מאי פעם.
האחריות לשלוש שנים שלנו על OLED ו-QD OLED.
צגי ה-OLED וה-QD OLED של פיליפס מכוסים באחריות יצרן לשלוש שנים; הכוללת כיסוי צריבה* ל-OLED ו-QD OLED. כדי לספק לך שכבת אבטחה נוספת, כללנו כמה הנחיות טיפול בסיסיות עבור כל מוצרי OLED ו-QD OLED וניתן למצוא את המסמכים תחת הסעיף "טיפול מיוחד לצגי OLED" או "טיפול מיוחד לצגי QD OLED" הממוקמים תחת הסעיף "מדריכים ותיעוד" בדף התמיכה של פיליפס עבור כל אחד מהמוצרים. * כפוף לתנאי האחריות של פיליפס. הכיסוי עבור צריבת OLED ו- QD OLED כפוף להקפדה על שימוש לפי ההוראות במסמכים התואמים לדגם "טיפול מיוחד לצגי OLED" או "טיפול מיוחד לצגי QD OLED". תקף בתחום האיחוד האירופי בלבד.
