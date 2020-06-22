האחריות לשלוש שנים שלנו על OLED ו-QD OLED.

צגי ה-OLED וה-QD OLED של פיליפס מכוסים באחריות יצרן לשלוש שנים; הכוללת כיסוי צריבה* ל-OLED ו-QD OLED. כדי לספק לך שכבת אבטחה נוספת, כללנו כמה הנחיות טיפול בסיסיות עבור כל מוצרי OLED ו-QD OLED וניתן למצוא את המסמכים תחת הסעיף "טיפול מיוחד לצגי OLED" או "טיפול מיוחד לצגי QD OLED" הממוקמים תחת הסעיף "מדריכים ותיעוד" בדף התמיכה של פיליפס עבור כל אחד מהמוצרים. * כפוף לתנאי האחריות של פיליפס. הכיסוי עבור צריבת OLED ו- QD OLED כפוף להקפדה על שימוש לפי ההוראות במסמכים התואמים לדגם "טיפול מיוחד לצגי OLED" או "טיפול מיוחד לצגי QD OLED". תקף בתחום האיחוד האירופי בלבד.