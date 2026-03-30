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אחריות לשנתיים
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279M1RV/00
תוכנן ל-Xbox
Evnia 7000
27 אינץ' (68.5 ס"מ)
3840 x 2160 (4K UHD)
קבלו את הגיימינג עם קונסולת משחקים. חברנו לצוות Xbox ופיתחנו צג שמתוכנן עבור Xbox ומספק, באופן בדוק, ביצועים חזותיים מיטביים ב-Xbox Series X ברגע שמחברים אותו.
משחק לא צריך להיות בחירה בין משחק מקוטע למסגרות שבורות. הצג בעל אישור התקן AMD FreeSync™ Premium Pro, שמספק קצב רענון משתנה (VRR) וחווית משחק HDR אמיתית. כך מתקבל שילוב של משחק חלק בביצועי שיא, ותמונות בטווח דינמי גבוה במיוחד, תוך שמירה על השהייה נמוכה.
אתה משתתף במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתה מבקש תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 144 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית פי 2.4 מאשר תצוגה רגילה. קצב פריימים (מסגרות) אטי יותר גורם לאויבים להיראות כאילו קופצים מנקודה לנקודה על המסך, דבר ההופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 144 הרץ, אתה מקבל על המסך את התמונות הקריטיות החסרות, המראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי שתוכל לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), התצוגה של פיליפס היא השותף המשולם שלך למשחקים
פרסים
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI או לקלט DP.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
כיסוי BT. 709 / DCI-P3 מבוסס על CIE1976
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
כיסוי RGB של Adobe על בסיס CIE1976
ממשק תמיכה ב-NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
חשוב לעדכן את מנהל ההתקן של NVIDIA® G-sync® לגרסה העדכנית ביותר. מידע נוסף מופיע באתר של NVIDIA: https://www.nvidia.com/
עליך לוודא שהכרטיס הגרפי שברשותך תומך ב-NVIDIA® G-SYNC®
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הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.