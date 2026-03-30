מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • Energy Label Europe G
    ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • Energy Label Europe G
    ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
  • ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים

Evnia Gaming Monitorצג 4K HDR עם Ambiglow

279M1RV/00

1 פרס

ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים
עבור חובבי קונסולות משחקים אמיתיים, הצג שתוכנן עבור Xbox מביא איתו עידן חדש של גיימינג. מסך UltraClear 4K Nano IPS יוצר חוויה חזותית מדהימה וצבעים מדויקים. DisplayHDR 600 מספק איכות תמונה מלאת חיים.
הצג את כל היתרונות

ביצועים מיטביים לדור הבא של קונסולות המשחקים

  • תוכנן ל-Xbox

  • Evnia 7000

  • 27 אינץ' (68.5 ס"מ)

  • 3840 x ‏2160 ‏(4K UHD)

תוכנן ל-Xbox, לחוויית גיימינג מיטבית

תוכנן ל-Xbox, לחוויית גיימינג מיטבית

קבלו את הגיימינג עם קונסולת משחקים. חברנו לצוות Xbox ופיתחנו צג שמתוכנן עבור Xbox ומספק, באופן בדוק, ביצועים חזותיים מיטביים ב-Xbox Series X ברגע שמחברים אותו.

AMD FreeSync™ Premium Pro; משחק HDR חלק עם השהייה נמוכה

AMD FreeSync™ Premium Pro; משחק HDR חלק עם השהייה נמוכה

משחק לא צריך להיות בחירה בין משחק מקוטע למסגרות שבורות. הצג בעל אישור התקן AMD FreeSync™ Premium Pro, שמספק קצב רענון משתנה (VRR) וחווית משחק HDR אמיתית. כך מתקבל שילוב של משחק חלק בביצועי שיא, ותמונות בטווח דינמי גבוה במיוחד, תוך שמירה על השהייה נמוכה.

קצב רענון של 144 הרץ לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

קצב רענון של 144 הרץ לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

אתה משתתף במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתה מבקש תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 144 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית פי 2.4 מאשר תצוגה רגילה. קצב פריימים (מסגרות) אטי יותר גורם לאויבים להיראות כאילו קופצים מנקודה לנקודה על המסך, דבר ההופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 144 הרץ, אתה מקבל על המסך את התמונות הקריטיות החסרות, המראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי שתוכל לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), התצוגה של פיליפס היא השותף המשולם שלך למשחקים

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image AWARD-1679621
הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI או לקלט DP.

  3. לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

  4. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  5. כיסוי BT. 709 / DCI-P3 מבוסס על CIE1976

  6. שטח NTSC על בסיס CIE1976

  7. שטח sRGB על בסיס CIE1931

  8. כיסוי RGB של Adobe על בסיס CIE1976

  9. ממשק תמיכה ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®:‏ DisplayPort‎

  10. חשוב לעדכן את מנהל ההתקן של NVIDIA® G-sync® לגרסה העדכנית ביותר. מידע נוסף מופיע באתר של NVIDIA‏: https://www.nvidia.com/‎

  11. עליך לוודא שהכרטיס הגרפי שברשותך תומך ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®‎

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, ‏AMD FreeSync™‎ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.‎. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

  13. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.