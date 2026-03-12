Philips Sonicare DiamondClean 8000

בואו לחוות את הטיפול שמגיע לכם בכל צחצוח

אפליקציית Sonicare, יחד עם מברשת השיניים של Sonicare, מרגישה ממש כמו מאמן רפואת שיניים אישי. האפליקציה מספקת משוב והדרכה בזמן אמת באמצעות מפת פה ויזואלית ודינמית, כוללת טיפים לשיפור טכניקת הצחצוח ועוקבת אחר שגרת הטיפול היומית שלכם בחלל הפה. ניתן לראות את ההתקדמות בלוח מחוונים מותאם אישית, ולחגוג את ההצלחות שלכם! זהו שותף יומיומי לטיפוח עצמי שמאפשר לכם לחייך בביטחון.