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מברשות שיניים חשמליות
Personalized care for your oral health

Philips Sonicare DiamondClean 8000

בואו לחוות ניקוי משודרג

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

מותג מברשות השיניים בטכנולוגיה הסונית המומלץ על ידי מומחים בתחום רפואת השיניים ברחבי העולם1

20x more effective2, gentle on gums
Personalized care for your oral health

Experience our most advanced electric toothbrush: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 with SenseIQ technology. It enhances our proven sonic technology with intelligence, sensing and adapting to deliver personalized oral care.

צבע
מברשת שיניים נטענת
מברשת שיניים נטענת
מברשת שיניים נטענת

הסרה של פי 20 יותר פלאק*, עדין לחניכיים

בואו להרגיש את הניקוי הטוב ביותר שלנו עם ראש המברשת הכל באחד A3. הסירו עד פי 20 יותר פלאק, תיהנו מחניכיים בריאות יותר עד פי 15 תוך שישה שבועות, וראו 100% יותר הסרת כתמים תוך פחות מיומיים בהשוואה למברשת שיניים ידנית. תיהנו מניקוי עדין אך יעיל לשיניים ולחניכיים עם 62,000 תנועות סיבים לדקה.

הסרת הפלאק הטובה ביותר שלנו
משוב לחץ חכם

מנחה אתכם לצחצח במידת הלחץ הנכונה

משוב לחץ חכם עוזר לצחצח בדיוק במידת הלחץ הנכונה. במהלך הצחצוח, טבעת האור מספקת משוב מיידי על עוצמת הלחץ שבה אתם משתמשים. היא מאירה בירוק כשאתם מפעילים את מידת הלחץ הנכונה, מהבהבת בסגול בליווי רטט עדין אם אתם לוחצים חזק מדי ודוהה באיטיות לסגול כשאינכם מפעילים מספיק לחץ. כך מתקבלות תוצאות הניקוי הטובות ביותר תוך ...

תובנות על צחצוח בהישג יד

לאחר הצחצוח, מבט מהיר בתצוגת הידית יציג לכם משוב לאחר הצחצוח. מפת הפה מדגישה אזורים שבהם יש להפחית את הלחץ בעתיד. מסופקת גם הדרכת צחצוח מותאמת אישית לטיפול האולטימטיבי – והכל בכף ידכם.

משוב לאחר הצחצוח
טכנולוגיית Sonicare החדשנית

טכנולוגיית Sonicare החדשנית

מברשת שיניים חשמלית זו משתמשת בטכנולוגיית Sonicare החדשנית שלנו, המספקת את הצחצוח האמין והעקבי ביותר שלנו לקבלת תוצאות מצוינות בכל פעם. המנוע מכוון את העוצמה באופן אוטומטי, כך שאין שום ירידה בביצועים כשמגיעים לאזורים שקשה יותר לנקות. תנועת הזרימה של Sonicare מסייעת לסיבי המברשת לנקות באמצעות הזרמת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.

התאימו אישית את הטיפול עם התצוגה האינטראקטיבית

התאימו אישית את הטיפול עם התצוגה האינטראקטיבית

החליקו בקלות כדי לבחור את המצב, העוצמה והמשוב המיידי האידאליים עבורכם ישירות באמצעות תצוגת הצבעים של הידית. בחרו מבין המצבים הבאים: Clean, Deep Clean, White, Gum Health ו-Sensitive. בנוסף, ניתן לבחור מבין שלוש עוצמות צחצוח שונות: גבוהה, בינונית ונמוכה.

בואו לחוות את הטיפול שמגיע לכם בכל צחצוח

בואו לחוות את הטיפול שמגיע לכם בכל צחצוח

אפליקציית Sonicare, יחד עם מברשת השיניים של Sonicare, מרגישה ממש כמו מאמן רפואת שיניים אישי. האפליקציה מספקת משוב והדרכה בזמן אמת באמצעות מפת פה ויזואלית ודינמית, כוללת טיפים לשיפור טכניקת הצחצוח ועוקבת אחר שגרת הטיפול היומית שלכם בחלל הפה. ניתן לראות את ההתקדמות בלוח מחוונים מותאם אישית, ולחגוג את ההצלחות שלכם! זהו שותף יומיומי לטיפוח עצמי שמאפשר לכם לחייך בביטחון.

מפרט טכני

Help protect your gums with our pressure sensor

This Sonicare electric toothbrush has a light ring at its base that gently lets you know if you're overdoing the pressure. Simply ease off when it lights up to help your gums stay protected

woman with an electric toothbrush
Road through forest showing low environmental impact

Sustainability

Designed for life, built to last

At Philips, we are committed to reducing our environmental footprint, delivering you more sustainable products that last longer.

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Select your Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900

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הסתייגויות

  1. מבוסס על מחקר שכלל למעלה מ-2,600 אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים (רופאי שיניים והיגיינים) שנערך בארה"ב, קנדה, סין, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, קוריאה, הולנד, שווייץ, ספרד, שוודיה, בריטניה בשנים 2023-2024. 

  2. A3 Brush head on DiamondClean Prestige 9900 vs. a manual toothbrush. 

  1. לעומת למברשת שיניים ידנית.

  2. במצב Clean בהשוואה למברשת שיניים ידנית בתוך 6 שבועות.

  3. בפחות מיומיים לעומת מברשת שיניים ידנית.